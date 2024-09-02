Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 3 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 3 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 20:01

'Yeni bir aşk yeni bir iş. Yine gülecek bir neden lazım' diyenler burada mı? Peki kimlerin hayatında yeni bir aşk doğuyor, kimler aşkına veda ediyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 3 Eylül Salı aşk falına beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Başak burcuna gelen yeni ayın Oğlak burcumun da önünü açtığını görüyorum. İsteklerinin gerçekleşmeye başladığı bugünlerde, elbette en büyük dileğin olan aşk da seni bulacak. Hayatında yeni bir enerji akışını hissederken sihirli bir elin de kalbine değdiğini hissedeceksin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Başak burcundaki yeni ay, Kova burçlarımı biraz sıkıntıya sokabilir. Bu dönemde insanların seni anlamadığını düşünebilirsin. Özellikle sevgilinle tartışmalar yaşayabilir, kendini yalnız hissedebilirsin...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Başak burcundaki yeni ay, Balık burçlarıma da romantik günleri getiriyor. Aşk dolu sürprizlerin geldiğini gördüğüm bugün, Başak burcumun ayaklarının yerden kesilmesi an meselesi. Aman dikkat, fazla uçma!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bu gece Koç burçlarımın yeni ayın etkisinde düşüncelere daldığını görüyorum. Geleceği düşünüp durduğunuzu, ileride ne olacağını kafanızda kurup durdunuz. Halbuki her şeyi oluruna bıraksanız, hayat size güzelliklerle gelecek. Hem aşk hem de huzur hiç de uzakta değil.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Başak burcundaki yeni ay, Boğa burçlarıma yeni bir düzen getiriyor. Sorumlukların arttığı bu dönemde, Boğa burçlarımın biraz yorulacağını görüyorum. Fakat bu yorgunluk, huzur bulunan bir omuzda atılacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Yeni ay Başak burcunda etkisini gösterirken İkizler burcunda ise geçmiş defterlerin açıldığını görüyorum. Kimi zaman aklına gelen o ihtimaller, bugünlerde yaşanacak gibi.

Fakat sonucu bana kalırsa pek de hayırlı görünmüyor.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Başak burcundaki yeni ayın etkisiyle Yengeç burçlarımın sıkıntılarından kurtulduğunu görüyorum. Partnerinle arandaki sır perdesinin kalktığını, artık ilişkinizin belli bir olgunluğa ulaştığı döneme giriyoruz. Bu süreç, sana çok iyi sonuçlarla gelecek.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Yeni ay Başak burcunda, Aslan'ın ise keyfi yerinde! Bugünlerde flört denilince sadece Aslan'ın adının geçtiğini görüyorum. Yeni heyecanlara yelken açabilir, gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine kaptırabilirsin!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugünlerde özellikle Başak burcunda yeni ayın etkisini görüyoruz. Bu süreçte kendine daha fazla vakit ayırabilir, enerjini kendi mutluluğuna adayabilirsin. Böylece önceliklerini belirleyecek ve ilişkilerinde de patronun kim olduğunu göstereceksin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Yeni ayın yaşandığı bugünlerde Terazi burcumun güçlendiğini görüyorum. Aşk hayatında riskler aldığın bir döneme, artık kendini cesur hikayelere attığın bir sürece giriyoruz. Bu olumlu değişim ise karşılıksız kalmayacak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Yeni ayın yaşandığı bu Eylül günlerinde, Akrep burcumun uzun süreli ilişkilere adım attığını görüyorum. Hani o sadece arkadaşız dediğin, ama içten içe hoşlandığın kişi var ya, işte tam da onunla!

Her şey senin kontrolün dışında gerçekleşse de hayat seni hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacak.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Yeni ayın etkisiyle Yay burçlarımda ilişkilerin güçlendiğini görüyorum. Bu süreçte Yay burçları kendilerine ve partnerlerine bazı itiraflarda bulunabilir. Bu itiraflar ise sorunların çözüldüğü, romantik anların kapısının aralandığı anlamına geliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın