Burcuna Göre 3 Eylül Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Yeni ayın yaşandığı bu Eylül günlerinde, Akrep burcumun uzun süreli ilişkilere adım attığını görüyorum. Hani o sadece arkadaşız dediğin, ama içten içe hoşlandığın kişi var ya, işte tam da onunla!

Her şey senin kontrolün dışında gerçekleşse de hayat seni hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacak.