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Burcuna Göre 3 Aralık Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 3 Aralık Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 21:22

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 3 Aralık Salı günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugüne biraz gergin başlayabilirsiniz. Sanırım en son yaptığınız tartışmanın etkileri hala geçmemiş. Bugün biraz yalnız kalarak kafanızı toplamak isteyebilirsiniz.  

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugün gireceğiniz yeni bir ortamda, gözlerini üzerinizden alamayan birisi olacak. Fakat siz ona karşılık vermezseniz, size bir adım atmaktan geri duracak.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bu aralar çevrenizden birileri, sürekli ilişkinize dair yorumlarda ve uyarılarda bulunuyor. Size kalbinizi dinlemenizi, fakat bu uyarıları da tamamen kulak ardı etmemenizi öneririm.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu aralar konuştuğunuz bir flörtünüz var değil mi? Bana sorarsanız, ciddi bir ilişkiye adım atmak üzereseniz.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; etrafınızdaki herkes evlilik, çocuk planlarınızı sorup duruyor. Siz ise geleceğe o kadar da umutlu bakmıyorsunuz. Bence bazı şeyleri başlamadan bitirmek en hayırlısıdır.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; etrafınızda gözlerini üzerinizden alamayan birisi var. Bugün bu kişi, sizinle niyetlerini göstermek için adım atabilir. Haberiniz olsun!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugün ilişkinizde bir dönüm noktası olacak. Yaşayacağınız bir olayın ardından alacağınız karar, geleceğinize de karar vermenize neden olacak...

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugün yalnızlığın tadını çıkarmak istiyorsunuz. Kendi kendinize güzel bir plan yapın, biraz kafanızı dağıtın. Eminim size çok iyi gelecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; ilişkinize dair bazı soru işaretleri var kafanızda. Geçmişteki bir tartışmanıza dair çözemediğiniz bazı konular var. Bugün, aklınızdaki her şeyi partnerinizle konuşmanız gereken bir gün.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugün sizi çok heyecanlandıracak bir olay yaşanacak. Öyle ki kalbinizin uzun süredir hiç böyle çaptığına şahit olmamıştınız!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bu aralar ilişkinizde sizi yoran bazı şeyler var. Kendinize zaman ayıramıyor, sadece bu konularla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bunun ne kadar sürdürülebilir olduğundan emin değilim...

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bugün eskilerden bir mesaj alacaksınız ansızın. Özlediğini söyleyen bu mesaj, sizde garip duygular yaratabilir. İyi veya kötü bir yorum yapmak istemem. Siz en iyisine karar vereceksiniz zaten.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; siz bir ilişkiye başlamışsınız ama, aklınız hala yaşayamadıklarınızda desem, bana kızar mısınız? Doğruları söylediğim için sinirlenmeyin ama bence bu ilişkiye hak ettiği değeri vermiyorsunuz...

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bugünlerde biraz zor günlerden geçiyorsunuz. Bugünleri bilen bir kişi ise size destek olmak için yanınızda. Bu kişiye dikkat edin. Size karşı itiraf edemediği bazı duyguları olabilir.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bu sıralar biraz ben merkezci düşündüğünüzü görüyorum. Kendi kararlarınızı alıyor, sadece kendi isteklerinizi yapıyorsunuz. Biraz da emrivaki hareket ediyorsunuz. Biraz da karşınızdakini düşünmenin vakti geldi artık.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugün dünyanın en ağır ghostingini yiyebilirsiniz, benden söylemesi. Flörtünüz sandığınız kişinin aslında çok başka düşünceleri var...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; ilişkinizde artık geri dönülmez bir yola giriyorsunuz. Bugün alacağınız bir karar, sizi ve ilişkinizi tamamen değiştirecek. Sadece kalbinize kulak verin. Size doğru yolu gösteriyor.

İlişkisi olmayan Başaklar; armudun sapı, üzümün çöpü derken yalnız olduğunuza şaşmamalı! O kadarcık kusur kadı kızında da olur demeyi öğrenmeli ve bence önünüze çıkan kişiye bir şans vermelisiniz artık.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugün romantizm ve tutku dolu anlar yaşayacaksınız. Sevginizi, sevildiğinizi sonuna kadar hissediyorsunuz. Sizin adınıza çok mutluyum.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; uzun bir süredir kalbinize kimse uğramamış. Yakınından geçenler olmuş ama siz içeri girmelerine izin vermemişsiniz. Bugün, tesadüfen denk geleceğiniz kişi belki diğerlerinden daha öne geçmeyi başarabilir.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugün kıskançlık damarınız tutabilir. Fakat siz siz olun anlayıp dinlemeden fevri hareketlerde bulunmayın. Yoksa üzülen siz olacaksınız.

İlişkisi olmayan Akrepler; bugün iş yerinizde, okulunuzda daha önce dikkatinizi çekmeyen birisi dikkatinizi çekebilir. Gözünüze oldukça çekici görünen bu kişi, zamanla kalbinize de çekici gelmeye başlayacak!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bu sıralar yalnız kalma korkusu yaşadığınızı görüyorum. İlişkinizde yolunda gitmeyen şeylerden kendinizi sorumlu tutuyor ve gereğinden fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Fakat böyle giderse uzun vadede üzülenin siz olacağını söylemem gerek :(

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; Aralık ayının verdiği yeni bir enerjiyle, hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Artık o hayallerinizi süsleyen ilişkiye başlayabilir, hayallerinizin bile ötesindeki o kişiyle çok yakında tanışabilirsiniz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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