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Burcuna Göre 27 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 27 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 27 Kasım Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugününüze biraz yorgun bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Özellikle iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar, ilişkinize de yansımaya başlamış. Fakat bu süreci doğru yönetebileceğinizi görüyorum. Biraz sabır! :)

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; iş veya okul çevrenizde, gözlerini üzerinizden alamayan birisi var. Bu kişi uzun süredir size duygularını açmak için fırsat kolluyor. Bugün bir adım atabilir!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; dertleriniz derya olmuş resmen. Bir de üstüne ilişki sorunlarınız binmiş. Acaba biraz ara vermek size iyi gelir mi? Bence bu tavsiyemi bir kenara atmayın.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugüne kadar ilişkinizdeki sorunları hep içinize atmışsınız. Artık sağlıklı bir ilişkiye başlamadan önce, kendinize ve ilişkinize karşı dürüst olacağınıza söz verin!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde kafanız bir hayli karışık. Duygularınızı karıştıran iki farklı kişi var hayatınızda. Bence kalbinizin sesini dinleyerek doğru kişiyi bulacaksınız.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; ismi 'A' ile başlayan bir insan var mı hayatında? Bugünlerde sana olan duygularını açıklayarak seni şoke edebilir.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Bana soracak olursan ciddi gelişmeler de olabilir ilişkinde. Ne mutlu size! :)

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; kalbinizin boşluğunu bu sıralar meşgul olarak doldurmaya çalışıyorsunuz. Çok çalışıyor, kafanızdaki düşünceleri susturmak istiyorsunuz. Kendinize bu kadr yüklenmeyin!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugün partnerinize romantik bir sürprize ne dersiniz? Hayır, kutlama yapmak için illa özel bir gün olmasına gerek yok!

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizin kalbinize giden yol, midenizden geçiyor. Hayatınıza girmek isteyen kişinin bunu bildiğinden eminim. Sizi romantik bir yemeğe çıkartabilir.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde ilişkinize dair herkesin bir fikri var! Önemli bir karar almadan önce kalbinizin sesini dinleyin. İnsanlara inanıp da hazır olmadığınız bir karar almayın.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bu sıralar içinizden pek bir şey yapmak gelmiyor. Yeni bir insanla tanışıp ona kendinizi anlatmak size çok yorucu geliyor. Bana kalırsa son derece haklsınız. Yeni başlangıçlar için uygun bir dönemden geçmiyoruz.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bazı minik sıkıntılar gözüme çarpıyor bu ilişkide. Fakat asıl sorun, sizin bu sorunları kafanızda büyütmeniz. Sorunları sorun olmakta çıkarırsanız, sorun kalmaz! :)

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; hayatınızda olan birkaç isim var. Zaman zaman iletişime geçtiğiniz bu kişileri ise nasıl konumlandıracağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Bana kalırsa, zamana bırakın. Her şeyi düzelteceğinde eminim.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bu sıralar her şey stabil. Rayında ilerleyen ilişkinizde herhangi bir sorun olduğunu görmüyorum. Bir maşallah demeyi de ihmal etmeyelim!

İlişkisi olmayan aslanlar; insanların her şey hakkında bir fikri var değil mi? Özellikle de ilişkiler hakkında. Bence bu fikirlere fazla kafa takmayın ve kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; stresli bir güne uyanabilirsiniz. Bana kalırsa bütün stresinizi partnerinizin yanında atacaksınız. Ona sarılmak, size iyi gelecek, yaralarınızı saracak...

İlişkisi olmayan Başaklar; çalışma hayatınızdaki sorunları fazlasıyla kafaya takmış ve bu sorunları hayatınızın merkezine getirmişsiniz. Fakat böyle olunca, asıl önemli şeyleri mesela aşkı kaçırıyorsunuz.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde moralinin bozuk olduğunu anlamak zor değil. Bunda partnerinin etkisinin olduğunu görüyorum. Bence herhangi bir kişinin, senin moralini bu denli bozması pek de mantıklı değil!

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugünlerde insanlarla iletişime geçmekte zorlanıyorsunuz. Kendi kabuğunuza çekilmiş ve biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Size hak veriyorum. Biraz yalnızlık size iyi gelecek.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; aklınızda bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum. Geleceğe biraz şüpheyle yaklaşıyorsunuz. Bence kalbinizin derinliklerindeki sese kulak verirseniz doğru yolu bulacaksınız. 

İlişkisi olmayan Akrepler; bugünlerde yakın bir arkadaşınız, sizi yeni bir insanla tanıştırmak için oldukça ısrarcı. Bence bu kişiye bir şans vermelisiniz. Üzüleceğinizi düşünmüyorum.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugünlerde ilişkinize dair yenilikler görüyorum. Birbirinizi daha iyi tanıyacağınız, bağlarınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde aklınızda bir tatil planı var. Bu planla birlikte, hayatınızda yeni bir döneme de giriş yapabileceksiniz. Yeni insanlarla tanışacağınızı hissediyorum.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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