Burcuna Göre 27 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; dertleriniz derya olmuş resmen. Bir de üstüne ilişki sorunlarınız binmiş. Acaba biraz ara vermek size iyi gelir mi? Bence bu tavsiyemi bir kenara atmayın.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugüne kadar ilişkinizdeki sorunları hep içinize atmışsınız. Artık sağlıklı bir ilişkiye başlamadan önce, kendinize ve ilişkinize karşı dürüst olacağınıza söz verin!