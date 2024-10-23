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Burcuna Göre 24 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 24 Ekim Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 21:53

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 24 Ekim Perşembe aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, kendini aşkın kalbini çalmasına izin vermelisin bence. Biraz duvarlarını indirmek hiç de fena olmaz hani. Kontrolü biraz bıraksan aslında aşkın ne kadar güzel olduğunu fark edeceksin

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün bir karar vermen gerekiyor. Gitmek mi, kalmak mı? Tamam mı, devam mı? Aşkın mı, mantığın mı? Ne karar verirsen ver senin arkanda olduğumu unutma. Ayrıca falında gördüğüm kadarıyla, kalbinin sesini dinlediğinde seni mutlu edecek yolu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün resmen bir uyanış içindesin. İlişkisi içinde ol ya da olma, bugün hissedeceklerin sana çok iyi gelecek. Kendi değerinin farkına varacak ve hayatın tüm güzelliklerini keşfedeceksin. Umarım, bu süreçte kalbin aşkla dolar.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde aşkı biraz ihmal ediyorsun sanki. İş, okul, para derken aşkı ikinci plana atmışsın. Bana kalırsa aşkı kendine küstürürsen bir daha barıştırman mümkün olmayacak! Kendini sevgiye, sevilmeye biraz daha aç.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün tamamen iş için farklı bir ortama gireceksin. Bu ortamda, seni çok şaşırtacak birisi var. Kalbini çalması tek bir bakışına bakıyor aslında! Uzun boylu, esmer, ismi de 'E' harfiyle başlıyor! Hadi bakalım, yepyeni heyecanlara.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bekar İkizler burcuma müjdelerle geldim! Bugün kalbinin çağrısına kulak vermelisin. Bugüne kadar duygularını bastırmaya çalışmış, sanki aşık olmayı kendine yedirememişsin. Bence gardını biraz düşürmekten zarar gelmez. 

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün, duygularının derinleştiğini, tutkunun öne çıktığını görüyorum. Partnerinden gelecek olan romantik sürprizlere ve tatlı jestlere hazır ol. Eğer bir partnerin yoksa, çok yakında şaşıracağın bir teklif alabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İş stresine biraz ara mı versen? Varsa yoksa işini düşünüyor, sadece gelecek hakkında endişe duyuyorsun. Böyle bir yere varamazsın. Artık biraz da kalbinin sesine kulak vermeli ve heyecanlı hislerin peşinden koşmaya başlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Artık durgunluk dönemi bitiyor! Bugünden itibaren kendini aşkın kollarına bırakmaya hazırlanıyor, resmen küllerinden doğan bir imparatorluk gibi yükselişe geçiyorsun. Aşkın seni güzelleştirdiğini şimdiden görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün aşk hayatına odaklanmalı ve tutkulu bir ilişki için ilk adımı atan sen olmalısın. Sen çok romantik, deli dolu, tutkulu bir insansın. Sevdin mi tam seversin. Peki karşına böyle birisi çıkacak mı? Bugün gireceğin yeni bir ortamda evet!

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Güneşin akrep burcuna geçmesiyle tutku, hayatımızın her alanında etkili olmaya başlıyor. Bugünden itibaren ilişkilerinde duyguların önem kazandığı, romantizmin ön plana çıktığı günler başlıyor. Bir ilişkin yoksa kendini bir ömür boyu sürecek ilişki içinde bulabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde ikili ilişkilerinde her zamankinden daha hassassın. Sevdiklerinle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir ve güçlü bağlar kurmayı arzulayabilirsin. Partnerinin bu isteğe karşılık vereceğini ve ilişkinizin yeni bir döneme gireceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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