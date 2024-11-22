Burcuna Göre 23 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bazı sorunlarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Fakat sadece sizin çabaladığınızı görüyorum. Bu da git gide sizi yoruyor. Halbuki bir ilişkinin yorucu değil, dinlendirici olması gerekirdi...

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; heyecanlı bir hafta sonuna giriş yapıyorsunuz. Kasım ayının son hafta sonunda romantizm dolu anlar sizi bekliyor! Bol şans dilerim.