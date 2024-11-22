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Burcuna Göre 23 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

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Burcuna Göre 23 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 23 Kasım Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bazı sorunlarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Fakat sadece sizin çabaladığınızı görüyorum. Bu da git gide sizi yoruyor. Halbuki bir ilişkinin yorucu değil, dinlendirici olması gerekirdi...

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; heyecanlı bir hafta sonuna giriş yapıyorsunuz. Kasım ayının son hafta sonunda romantizm dolu anlar sizi bekliyor! Bol şans dilerim.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; zor zamanlarden geçtiğinizi görüyorum. Neyse ki artık geride kalmış bu zamanlar. Artık ilişkinizde o eşiği aşmışsınız. Bundan sonra her şeyin yolunda gideceğini görüyorum.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; Kasım ayının son haftasına girerken içinizde büyük bir heyecan var. Bu heyecanın doğru olduğunu ve sizi büyük bir aşkın beklediğini söylemeliyim!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde sezginizin güçlü olduğunu görüyorum. Bir kişiden şüpheleniyorsunuz sanki. Bu kişi hakkında düşünceleriniz, üzülerek belirtiyorum ki doğru çıkacak. 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; kendinize zaman ayırmaya karar vermişsiniz. Şu anda hayatınızda kimseyi istemiyorsunuz. Bence oldukça doğru bir karar almışsınız.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; ilişkinizde çözemediğiniz bazı sorunlar var. Birbirinize olan sevginiz, aşkınız sonsuz. Ancak sevgi bazen yeterli olmuyor. Bazen fedakarlık, saygı gibi konular çok daha fazla önem kazanıyor...

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugünlerde yakın çevrenizdeki bir isim sizi yaptığı sürprizle şaşırtacak. Sizin hakkınızdaki küçük detayları yakalayan bu kişi, kendisi hakkındaki fikirlerinizi de değiştirecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugünlerde ilişkinizi rayına oturtmak için kendinden çok fazla taviz vermişsin. Fakat böyle giderse, ortaya çıkan kişi gerçekten sen olur musun? Bence bir karar alman gerekiyor artık.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sana mesaj atarak kalbini çalmaya çalışan birisi var. Aslında sosyal medyadan sinyaller gönderip duruyor sana. Sen ise ya anlamıyor ya da anlamazlıktan geliyorsun. Acaba biraz adım mı atsan?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; siz açık iletişime çok önem veren bir insansınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmezsiniz. Fakat karşınızdaki bunu yapmayınca, işler içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor...

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; siz, sizi gerçekten anlayan birisini hak ediyorsunuz. Şu anda hayatınızda 'flört' diye tanımlayabileceğiniz birisi olabilir. Fakat bu kişiyle uzun vadede mutlu olacağınızı sanmıyorum.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; iş yerinde, okulunda canın fazlasıyla sıkılmış. Bu hafta sonu biraz havanı değiştirmeye ne dersin? İlişkine de ufak bir kaçamak çok iyi gelecek. 

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bu hafta sonu senin de bir kaçamak yapmanı öneririm. Arkadaşlarınla yapacağın ufak bir tatil, günübirlik bir gezi sırasında hem gözüne hem gönlüne hitap eden birisiyle tanışacaksın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; partnerinizle zor dönemlerden geçtiğinizi görüyorum. Fakat her şeyin başı sabır. Zamana bıraktığınızda, sabırlı olduğunuzda her şeyin yavaş yavaş çözüleceğini görüyorum.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde sizinle konuşmak için can atan birisi var. Bence siz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Biraz pas vermeye ne dersiniz? Mutsuz olmayacaksınız :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugün sizin için son derece önemli bir gün. Fakat aynı şekilde, partneriniz için de önemli. Bu süreçte duygularınızı onunla paylaşmaktan çekinmeyin.

İlişkisi olmayan Başaklar; geçmiş tecrübelerinize dayanarak yeni insanlarla tanışma konusunda çok kararsızsınız. Bence cesur bir adım atmalı ve heyecanlı günlere hazır olmalısınız.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; siz mantığınızı kullandığınızı sansanız da aslında aşık olduğunuz için tek duyduğunuz şey, kalbinizin sesi. Bu yüzden etrafınızdan gelen yorumları da biraz dikkate alsanız fena olmaz. 

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; hafta sonu için güzel planlar yapıldı mı? Cevabınız hayır ise hemen bir plan yapın. Gerçek aşkınızın sizi orada beklediğini hissediyorum...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; ilişkinizde önemli bir eşik noktasındasınız. Her şey size bağlı. Kalbiniz ağır bassa da bence mantığınızın sesine de kulak vermelisiniz.

İlişkisi olmayan Akrepler; sizin için müjdeli haberlerim var! Kötü giden bir ilişkinin ardından, şimdi güzelliklere kucak açmanın vakti. Bugünlerde ismi 'A' ile başlayan birisiyle tanışabilirsiniz...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugün sizin için çok önemli bir gün. İlişkinizin devam edip etmeyeceğine bile karar verebileceğiniz bir gün. Dilerim, her şey sizin gönlünüze göre olur.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte, şanslı günleriniz başlıyor! Bu hafta sonu kendinizi karşı koyamayacağınız bir aşkın içinde bulabilirsiniz.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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