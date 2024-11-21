onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 22 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Burcuna Göre 22 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 21:45

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 22 Kasım Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Fakat aranıza girmeye çalışan bazı insanlar var. Bu isimler, ikinize de farklı yorumlar yaparak kafanızı karıştıracak. Siz siz olun, bu söylemlere inanmayın.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Cuma günü itibariyle, bütün stresinizi geride bırakıyorsunuz. Hafta sonuna dair bir planınız var mı? Bence bu planda yeni bir insanla tanışacaksınız!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bazı sorunlar vardır ki onları çözmek mümkün değildir. Ne kadar konuşursanız konuşun ortak bir noktaya varamazsınız. Bence siz de ilişkinizde böyle bir noktaya gelmişsiniz. Ne yapacağınızı en iyi siz bilirsiniz...

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugün arkadaşlarınızla güzel bir planınız var. Bu planınız, size bir sürprizle gelecek. Tek bir bakışıyla gönlünüzü delip geçecek birisi var. Bu kişiyle aranızda bir şeyler yaşanacağını söylemek için medyum olmaya gerek yok :)

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde her şey pek yolunda! Son günlerde biraz korkmuş, ilişkinizin derinden sarsıldığını hissetmişsiniz. Neyse ki bu süreçler artık sona erdi. Sizi çok güzel günlerin beklediğini görebiliyorum.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; kahve fallarına inanır mısınız? Cevabınız evet de olsa hayır da olsa bugün bir kahve falı kapatmanızı istiyorum. Orada göreceğiniz figürler, aşk hayatınıza dair en doğru yorumları verecek size.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; ilişkinize dair bazı soru işaretleri var kafanızda. Tüm bu sorunları tek başınıza çözmeye çalışıyor, haliyle de işin içinden çıkamıyorsunuz. Bence partnerinizle duygularınızı paylaşmaktan korkmayın.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; iş yerinizde, okulunuzda, ev çevrenizde sizi çaktırmadan gözleyen birisi var. Size karşı bir adım atmak için uygun adımı kolluyor. Böyle söylediğim için biraz heyecanlanmanız normal. Bu kişiyle başlarda güzel bir başlangıç yapsanız da uzun vadede mutlu olmayacağınızı görüyorum.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; geçmişten gelen isimler ilişkiniz üzerinde neden bu kadar büyük bir öneme sahip? Bence geçmiş ilişkilerde yaşananları bir kenara bırakmayı denemelisiniz. 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizin kalbinize giden yol, midenizden geçiyor. Bu sırrı bilen bir yakınınız, sizin kalbinize gitmek için size romantik bir yemek teklifinde bulunabilir. Bence bu teklifi değerlendirmelisiniz :)

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; sizin kalbiniz çok kırılmış. Bu satırları okurken bile üzgün olduğunu görebiliyorum. Daha fazla üzülmeyin lütfen. Partneriniz pek yakında sizin gönlünüzü çok güzel bir şekilde alacak. Ona güvenin.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; geçmiş ilişkilerinizde genellikle yüzüstü bırakılmışsınız. Hatta ghostingin dibini yaşamışsınız. Bu yüzdendir ki kimseye kolay kolay güvenmiyorsunuz. Artık duvarlarınızı yıksanız iyi edersiniz. Karşınıza hayır diyemeyeceğiniz birisi çıkacak pek yakında...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; naçizane bir öneri, partnerinle biraz daha vakit geçirmeye odaklansan mı acaba? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur demişler, valla ben onların yalancısıyım!

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; sende bi haller var bu ara. Evet, evet biraz farklı geldin bana. Sanki aklın beş karış havada, bi leyla haller görüyorum...Hadi bakalım ne çıkacak bunun altından :)

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bazı sorunlar konuşmakla çözülmez. Ne kadar orta yolu bulmaya çalışsanız da fikir ayrılığı yaşadığınız anda aslında birbirinizi ikna etmek çok zordur. Bunun için kendinizden vazgeçmeniz, fikrinizi değiştirmeniz gerekir. Peki bunu yapmaya gerek var mı sahiden? Biraz karışık anlattım ama, siz anladınız bence :)

İlişkisi olmayan aslanlar; onu gördüğünde 'benim olsa aşkımız yıkılır' dediğini görüyorum. Onunla büyük hayaller kuruyor, onunla yatıyor, onunla kalkıyorsun. Bence çok geçmeden hayallerin gerçek olacak :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; siz her şeyi ince eleyip sık dokuyan bir insansınız. Haliyle bu durum bazen partneriniz için can sıkıcı olabiliyor. Biraz daha rahat olmaya ne dersiniz?

İlişkisi olmayan Başaklar; bugün kendinizi hiç beklemediğiniz bir anda, heyecan verici bir ortamda bulabilirsiniz. Burada gözlerini üzerinizden alamayacak birisi var. Bu kişiyle aranızda heyecanlı dakikalar geçebilir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; ilişkinizde bazı minik sıkıntılar var. Aslında bu minik sıkıntılar, başından beri oradaymış. Falat siz heyecana kapılıp o sıkıntıları görmezden gelmişsiniz. Artık yavaş yavaş o sorunlara odaklansanız iyi edersiniz.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; son ilişkinizden dolayı kendinizi aşka kapatmışsınız. Artık resmen tövbe etmişsiniz. Bence önünüze öyle birisi çıkacak ki ettiğiniz o büyük lafların hepsini geri almak zorunda kalacaksınız.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; ilişkinizde her şey yolunda maşallah. Fakat etrafta sizi çekemeyenler var. Kötü enerjilerden uzak durmaya çalışın.

İlişkisi olmayan Akrepler; son günlerde bana biraz üzgün göründünüz. Peki sizin moralinizi ne yerine getirirdi? Aşk dediğinizi duyar gibiyim. O halde bugün akşam saatlerini bekleyin derim!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; önünüzde aşmanız gereken büyük bir eşik var. Eğer bu eşiği beraber geçmeyi başarırsanız, ilişkinizin bir ömür devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; güzel bir haftayı daha kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu haftayı dilediğin gibi geçiremediysen üzülme, önümüzde daha iki koca gün var! Seni güzel haberler bekliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın