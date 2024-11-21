Burcuna Göre 22 Kasım Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Fakat aranıza girmeye çalışan bazı insanlar var. Bu isimler, ikinize de farklı yorumlar yaparak kafanızı karıştıracak. Siz siz olun, bu söylemlere inanmayın.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Cuma günü itibariyle, bütün stresinizi geride bırakıyorsunuz. Hafta sonuna dair bir planınız var mı? Bence bu planda yeni bir insanla tanışacaksınız!