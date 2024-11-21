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Tarot Falına Göre 22 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

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Tarot Falına Göre 22 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
21.11.2024 - 19:07

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Kasım Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir arkandan konuşanlar olduğunu biliyorsun. Bugün nihayet o kişilerin kim olduğunu öğrenecek ve kelimenin tam anlamıyla ağızlarının payını vereceksin. Sonraki süreç içinde onları hayatından çıkarman senin için en doğru adım olacak. Bununla birlikte, hafta sonunda aşk hayatına dair yenilikler yaşanacak. Merakla bekliyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçtiğimiz günlerde ani duygu değişikliğiyle birlikte modun düşmüş. Olaylara karşı çabuk sinirlenir hale gelmişsin. Ancak bugünle birlikte artık yavaş yavaş eski haline dönmeye başlayacaksın. Kendini tekrar huzurlu hissedeceğin anlar çok yakın! Bununla birlikte, arkadaşlarından biriyle ufak bir çekişme yaşayabilirsin. Aldırış etme, o da senin geçtiğin süreçlerden geçiyor sadece.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda aşırı azimli ve çalışkan bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorsun. Bugüne de aynı şekilde başlayacaksın. Fakat bu süreçte senin moralini bozan bazı detaylar olabilir. Sakın onlara aldırış etme. Bununla birlikte, uzun zamandır aklına takılan bir konu hakkındaki düşüncelerini hep içine atmışsın. Bugünle birlikte artık bazı şeyleri dışa vurman gerektiğini düşünüyorsun. Yoksa bazı şeyleri asla çözemeyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

İş hayatında kafana koyduğun şeyleri hayata geçirebilmek adına bugün karşına bir fırsat çıkacak. Kendine biraz güven ve o adımı at bence. Fakat biraz da sabırlı olman gerekiyor. Sabrı biraz da aşk konusunda göstermeni rica edeceğim. Bugünler içinin içine sığmadığını görüyorum. Bence henüz erken bir karar alıyorsun. Biraz dur, soluklan. Etrafına baktığında gerçekleri göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Kısa bir süre sonra, maddi olarak çektiğin sıkıntılardan kurtulacağını söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Fakat sakın rahatladım diye planlarının dışında harcamalar yapma. Bununla birlikte, her şeyin en iyisinin olmasını istediğin için çoğu konuda kuruntu yapıyorsun. Biraz mükemmelliyetçi olmaya ara mı versen? Erken yaşta çökmemek adına biraz rahat olsan, zamana güvensen iyi edersin :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugünün senin için fazlasıyla hareketli geçecek. Bir oraya bir buraya koşturururken bulacaksın kendini. Gün içinde bir yandan yorulsan da bir yandan da fazlasıyla eğleneceksin. Senin adına çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bununla beraber, kariyerinde de yakın zamanda bir yükselişe geçeceksin. Sonuçta bu kartı boşuna çekmedin, bir yıldız gibi parlayacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre önemli kararlar almaman gerekiyor. Bu konuda, kalbinden geçenleri dinlersen çok daha güzel kararlar alacaksın. Kalp demişken uzun süredir hoşuna giden o kişinin sonuna sana doğru bir adım attığını görüyorum. Fakat sen duygularını hemen açık etmeden önce biraz beklesen iyi olur. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir yapman gereken işleri ertelemişsin. Hepsi de haftanın son gününe kalmış! Bugün bu yüzden stresli dakikalar yaşayabilirsin. Artık kendine bir çekidüzen vermen gerekiyor. Bununla birlikte, işlerini halletme sürecinde sana yardım eli uzatan birisi var. Bu kişiye karşı dikkatli olmanı öneririm. Senin bir açığını arıyor olabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Etrafında kendinden bile çok güvendiğin biri var. Ancak bugün maalesef bu kişinin, güvenini boşa çıkardığını öğreneceksin. Düşüncelerin allak bullak olsa da kendine biraz zaman ayır. Hemen fevri tepkiler verme. Bırak, olgunluk sende kalsın. Söylemesi kolay diyebilirsin, fakat hepimiz hayatta böyle anlar yaşıyoruz. Bir şekilde bu süreçten nasıl çıkmamız gerektiğini de öğreniyoruz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün yakın arkadaşlarınla beraber bir plan yapacaksınız ve bu plan size çok iyi gelecek. Hepiniz el birliğiyle düşüncelerinizi paylaşacak ve bir konuda hemfikir olacaksınız. Bu konuşmaların ardından kendinize olan güveniniz de yerine gelecek. Bununla birlikte, son zamanlarda kariyerin için ekstra çaba sarf ediyorsun. Sakın vazgeçme. Pek yakında bu çabalarının karşılığını alacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, hiç pozitif enerji alamadığın birisi var. Bu kişiyle yıldızının bir türlü uyuşmadığını ve sürekli tartıştığını da görüyorum. Tabii bu durum bir yandan canını sıkıyor. Bence bir arkadaşınla konuşmak sana iyi gelecek. Sonrasında ise arkadaşının; o kişi hakkında yaptığı yorumlar, senin tarafından buzların erimesine de sebep olabilir. Demem o ki, insanların fikirleri değişebilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, uzun süredir iletişim kurmadığın biriyle yeniden iletişime geçeceğini görüyorum. Aslında sen, bu ilişkinin bittiğini düşünmüşsün ancak içinden bir ses öyle olmadığını söylemiş sana hep. Bakalım bu sefer sizi neler bekliyor? Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Bundan sonra planlarına göre hareket edersin umarım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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