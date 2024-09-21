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Burcuna Göre 22 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 22 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 22 Eylül Pazar aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün, Güneş ile Pluton arasında üçgen açı meydana geliyor. Etkisini birkaç gün göreceğimiz bu açı, Oğlak burçlarım için değişim getiriyor. Artık kendini çok daha güçlü hissediyor ve aşk hayatında da cesur adımlar atıyorsun.

İlişkin olsun, olmasın artık bazı değişimler geliyor hayatına. Kontrol sende olacak, enerjin yükselecek...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açının etkisindeyiz bugün. Kova burçlarım da bugünden itibaren geçmişine temiz bir sünger çekiyor. Son günlerde aklını kurcalayan geçmiş ilişkilerin artık geride kalıyor. Kendine yeni bir sayfa açıyor ve yükselene enerjinle birlikte yepyeni bir aşka adım atıyorsun.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı Balık burçlarımın kendilerinde bir yeniliğe gitmesini sağlıyor. bu yenilik, özellikle aşk hayatında farklılıklar yaratacak. Sevgilin varsa, aşkınız bugünlerde derinleşebilir. Eğer bir sevgilin yoksa, yükselen enerjinle kendine pek çok kişiyi çekebilirsin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı, ilişkinde aktif bir rol almanı sağlayacak. Bugünlerde ikna kabiliyetinin arttığını görüyorum. Bana kalırsa, partnerine uzun süredir teklif ettiğin şeyi sonunda kabul ettireceksin.

Öte yandan, bugünlerde istediğin kişiye açılma cesareti gösterebilirsin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı, zorluklarla baş etmeni sağlayacak. Bu dönemde, ilişkinde bazı zor anlar yaşayabilirsin. Neyse ki bu sorunlarda, partnerinle karşı taraflarda değilsiniz. Problemlere karşı birlikte bir tavır almalısınız.

Bekar Boğa burçlarımın ise bu dönemlerde hiç ilişki istemediğini görüyorum. Bana kalırsa, en doğru karar!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı gizli tutkularını açığa çıkarmaya geliyor. Öyle ki bugün, partnerinle duygu yüklü bir konuşma yapabilir, ilişkinizde yeni bir sürece girebilirsiniz. Bekar İkizler burcumun ise bugünlerde takılmalık bir ilişkisi olabileceği görüşündeyim.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı Yengeç burçlarımın çözüm odaklı ilişkiler kurmasını sağlıyor. Bugünlerde partnerinle sorunlar yaşasan dahi, bu sorunların çözümü senden geçiyor. İlişkine olgun bir gözle bakıyor, sorunları tarafsız bir şekilde çözebiliyorsun.

Bugünlerde mantığınla hareket etmeyi seçtiğin için, Bekar Yengeç burçlarının yeni bir ilişkiye olur gözle bakmadığının farkındayım. Şimdilik en iyisi bu olur senin için!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı, Aslan'ın ilişkilerine önem verdiği bir dönem anlamına geliyor. Partnerinle daha yakın olmak, romantik anlar geçirmek ve herkesten uzaklaşmak isteyebilirsin.

Eğer bekarsan, bugün yeni bir insanla derin bir muhabbet kurabilirsin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı, Başak burçlarım için düzen anlamına geliyor. Yani, ilişkilerinde artık düzenli bir iletişim kurduğun anlara geçiyorsun. Sen, süzeni ve tertibi seven bir insansın. İlişkindeki bu gelişme artık senin ilişkiye bakış açını da değiştirecek.

Eğer ilişkin yoksa, bugünlerde kendini her şeyin yolunda gideceği bir ilişkinin içinde bulabilirsin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı Terazi burçlarım için duygusal günler getiriyor. Bugünlerde oldukça hassas olabilir, ilişkinde alıngan davranabilirsin. Ayrıca arkadaşların ısrar etse de yeni bir insanla tanışmak için doğru bir zamandan geçmiyorsun.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı Akrep burçlarım için maalesef kötü haberlerle geliyor. Bugün, ilişkinde bazı sorunlar görüyorum. Üstelik hiç de çözülecek gibi değiller. Bazı şeyler artık sizi aşmış. Ne kadar konuşsanız da elinizden bir şey gelmiyor.

Artık bir şeylere zor da olsa veda etmenin vakti geldi.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı Yay burçlarım için güzelliklerle geliyor. İlişkisi olmayan Yay burçlarımın bugün yeni bir ortama gireceğini ve tam da kendilerine uygun bir aday bulacaklarını görüyorum. Hayatını değiştirebilecek bir ilişki içine çekilebilir, kendini bir anda aşkın kollarında bulabilirsin.

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