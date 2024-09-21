Burcuna Göre 22 Eylül Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Güneş ile Pluton arasında üçgen açı, zorluklarla baş etmeni sağlayacak. Bu dönemde, ilişkinde bazı zor anlar yaşayabilirsin. Neyse ki bu sorunlarda, partnerinle karşı taraflarda değilsiniz. Problemlere karşı birlikte bir tavır almalısınız.

Bekar Boğa burçlarımın ise bu dönemlerde hiç ilişki istemediğini görüyorum. Bana kalırsa, en doğru karar!