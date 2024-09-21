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Tarot Falına Göre 22 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 14:52

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Eylül Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süre öncesine kadar birisinden hoşlanıyormuşsun. Bir süre sonra aranızdaki bağın zayıfladığını hissetmişsin. Artık aranızdaki o güçlü iletişim yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. Aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de karşı tarafın kendinden emin olamaması. Bana soracak olursan, bu kişinin aklının başına gelmesi gerekiyor. Ona biraz zaman tanımalı, doğru kararı alması için sabırlı olmalısın. Üstüne gidersen negatif sonuçlar alma ihtimalin yüksek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, geleceğinle ilgili bazı önemli planlar yapacağın bir gün. Hafta sonunu dolu dolu geçirsen de yeni haftaya plansız başlamak istemiyorsun. Aslında, zaman zaman bu şekilde planlar yapıyorsun ancak yaptığın planlara tam anlamıyla uyamıyorsun. Bu, her zaman bizim elimizde olan bir şey değil. Bazen planları yapar fakat uygulayacak enerjiyi bir türlü kendinde bulamazsın. Böyle olduğu zamanlarda ise kendini tamamen bırakmak yerine ufak adımlar atmayı denemelisin. Hayatın tam anlamıyla kusursuz olamayacağını hatırlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Etrafında; fazlasıyla sevdiğin, değer verdiğin ve saygı duyduğun biri var. Bu kişinin onayını almak istediğini görüyorum. Fakat bu kişi, son zamanlarda pek kendinde değil. Bu yüzden hayatınla ilgili önemli kararları başkasının ellerine bırakma. Dilersen sabahlara kadar düşün, mantığını ve kalbini dinle, yine de kendin bir çözüm yolu bul. Unutmadan, bir şeyi yaparak pişman olmak yapmadan pişman olmaktan her zaman iyidir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süre önce, arkadaşın mı yoksa flörtün mü olduğuna karar veremediğin birisiyle planlar yapmışsınız gibi duruyor. Bu planlar, daha çok anlık gezi planlarıymış. Fakat sana göre, ortada bir sebep yokken bu kişiyle olan konuşman kesilmiş. Aslında ortada bir sebep yok değil. Bu kişi, çoktan başka insanlarla görüşmeye, kendi yolunu çizmeye başlamış. Sen de geç olmadan bu ilişkiden vazgeçsen iyi olur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sen oldukça mükemmeliyetçi bir insansın. Bugün için de yaptığın çok planlar var. Sonuçta stresli geçirdiğin bir haftayı, eğlence dolu anlarla geride bırakmak istiyorsun. Fakat yaşayacağın ufak tefek aksaklıklardan fazlasıyla rahatsız olacaksın. Tabii bu durum da ister istemez senin modunu düşürecek. Bu durumu yakın bir arkadaşınla halletmeye bakmalısın. Planlarının alt üstü olduğu için üzülmemesinin. Belki de hayatın senin için çok daha güzel planları vardır!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu aralar, etrafındaki kişilere karşı olan hoşgörün resmen eksilere düşmüş. Sanki yanında arkadaşların ve ailen dışındaki kişilerin konuşmasını bile istemiyorsun. Peki neden olduğunu hiç merak ettin mi? Bu sıralar üstünü kapatmak istediğin bir problemin var da ondan. Hayatında çok sevdiğin bir insanla problemler yaşıyor, bunu da diğer insanlara yansıtıyorsun aslında. Biraz yalnız kalıp kafanı dinlemeni tavsiye ederim...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda yaşadığın her sorunu büyütmüşsün. Duygularını da içine atmış, resmen dolmuşsun. Hal böyle olunca günlük hayatta yaşadığın şeylere verdiğin tepkiler de değişmiş. İnsanlara karşı davranışlarından ister istemez rahatsız oluyorsun. Öncellikle bu sürecin geçici olduğunu belirterek bir nebze de olsa içini rahatlatabilirim. Fakat bu süreci iyi yönetmen tamamen senin elinde. Öncelikle neler yaşadığını fark etmeli, acını da hüznünü de kabullenmelisin. Sonra sen ne yapacağını zaten bilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın bazı olumsuz olaylar var. Bu konuda değişeceğine ve çoğu şeyi de değiştireceğine dair sözler vermişsin kendine. Fakat kendine çok yüksek hedefler koymuşsun. Bunlar gerçekleşmeyince de yine kabuğuna çekilmişsin. Mesela, kusursuz bir ilişki dilemişsin hayattan. Ayaklarının yere basmayacağı, mutluluktan uçacağın, romantizmin doruklarında yaşayacağın...Fakat tüm bunları isterken gerçek aşkın, sevginin ne olduğunu unutmuşsun. En iyisi bu konular üzerine bir arkadaş tavsiyesi almak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte, platonik olarak hoşlandığın birisi varmış. Karşılıklı olarak sürekli konuşmasanız bile ortak olarak bulunduğunuz yerde onu sürekli görmek sana yetiyormuş. Ancak bir süredir aynı ortamda bulunamamışsınız ve bu yüzden de son günlerde o kişiyi ne kadar özlediğini düşünüyorsun. Bana soracak olursan, iletişim bile kurmadığın birini bu kadar düşünmen senin için sağlıklı olmayabilir. Tabii kalbine söz geçirmek pek de kolay olmayacaktır...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, içinde büyük bir huzurla uyanacağını görüyorum. Haftanın tüm stresini atmış, artık yepyeni bir sürece hazırsın. Bir süredir düşük olan modundan nihayet kurtuluyorsun. Bu yeni modunu ise kariyerin veya eğitim hayatın için kullanmalısın. Hem böylece bir yandan kendini iyi hissederken bir yandan da geleceğin için harcadığın çabalarla güzel bir gelecek inşa edeceksin. Haydi kalk, yarın için şimdiden çalışmaya başla.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişte, bir şey yaparken kendinden ziyade etrafındaki insanları daha çok düşünmüşsün. 'Elalem ne der?' demiş, kendi isteklerini hep onlara göre yaşamışsın. Bugünle birlikte, bu durumun yavaş yavaş değişeceğini söyleyebilirim. Nihayet, hayatındaki en önemli şeyin sen olduğunu anlamaya başlayacaksın. Bu sayede hayatının kontrolünü eline alacak ve artık her şeyin düzelmeye başladığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünden itibaren, geçirdiğin güzel dönem maalesef bitiyor. Artık seni stresli bir sürecin beklediğini görüyorum. Tabii bu süreçte, ertelediğin tüm işler de önüne gelecek. Bana kalırsa, sakin bir tavırla bütün bu işlerin üstesinden gelebilirsin. Sorumluluklarını paylaştırmalı, her güne bir plan yapmalısın. Aksi takdirde, yaptığın işler bile sarpa sarmaya başlayacak...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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