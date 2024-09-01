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Burcuna Göre 2 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 2 Eylül Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.09.2024 - 20:01

'Aşk dağıtır gibisin ya, hani bana' sözleri nedense bazı burçlarımın aşk falını okumaya başladığımda kafamın içinde dönmeye başladı! Acaba sen de bu burçların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 2 Eylül Pazartesi aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Yeni bir ayın yeni bir haftasına başlıyoruz. Bazı burçlarıma aşk müjdeleriyle gelirken bazılarına üzücü haberler vereceğim için şimdiden çok pişmanım. Neyse ki sen onlardan biri değilsin! Bugün itibariyle aşk hayatında yepyeni ve tertemiz bir sayfa açıldığını görüyorum. Bu sayfada ise tek bir harf gözüme çarpıyor 'A' ❤️

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Eylül ayının sürprizlerle geleceğini müjdelemiştim. Hatta dün, sevgilinden bazı minik hediyeler alacağını da söylemiştim. Fakat bugün, tam tersi bir durum söz konusu. Aranızda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir, minik bir tartışma çıkabilir.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Eylül ayında bazı Balık burçlarımın bekar hayatlarına geri döndüğünü görüyorum. Bana kalırsa bu her iki taraf için de çok iyi bir karar. Hem Balık burcum önünü görmeye başlayacak, hem de diğer taraf ne kaybettiğini anlamış olacak! ;)

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün, hiç beklemediğin bir anda gelen mesajla şaşıracaksın. Mantığın olmaz dese de kalbine söz geçirmen imkansız gibi görünüyor. Bazı geri dönüşler yaşayabilir, hayatına dair kesin kararlar alabilirsin.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Pazartesi günü yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın ise sende bazı kararsızlıklar doğuracağını hissediyorum. Bana kalırsa, kalbinin sesini dinlemelisin. Sana tavsiye adı altında akıl vermeye çalışanlardan ise uzak dur!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

'A, L, F...' bu harfler bir yerden tanıdık geliyor mu? Eğer cevabın hayır ise bugün yaşayacaklarına hazır ol! İsminde bu harflerin bulunduğu bir kişiyle tanışabilir, ondan fazlasıyla etkilenebilirsin...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yengeç burçlarımın ilişkilerinde tam bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. İlişkinde bazı kötü günler geçirdiysen artık iyi anlar biriktirmenin zamanı. Fakat son günlerde güzel anılar biriktirdiyseniz, bazı kötü anlar yaşayabilirsiniz.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Artık temiz bir sayfa açmanın zamanı geldi. Eylül ayı, yeni bir hafta. Bundan daha güzel bir zaman olamazdı. Artık geçmişi unutmalı, önündeki maçlara odaklanmalısın. Bakalım hayat kimleri karşına çıkaracak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Senin üstünde kem gözler görüyorum Başak. Sevgilinle çok iyi giden bir ilişkiniz var. Fakat ilişkinizi herkesle paylaşıyor gibisin. Aman dikkat et. Sizi ayırmak isteyen ve partnerine göz dikmiş bir insan beliriyor aşk falında...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İletişim ve saygı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. İlişki belli bir noktaya geldiğinde artık aşk yeterli olmaz. Görüyorum ki sizin aşkınız devam etse de bazı sorunlar baş göstermeye başlamış.

En iyisi oturup etraflıca konuşmak!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Eski aşklarına yeni bir şans daha vereceğini söylemiştim. Fakat sonuçlarından tam olarak emin olamıyordum. Yeni bir haftaya, gezegenlerin olumlu açılarıyla başladığımız bugünde, senin için olumlu sonuçlar olduğunu gözlemledim.

Eğer bugün, eski bir aşkınla yeniden denemek istersen, sonuçları seni mutlu edebilir!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün içinde bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Aşk dağıtımında seni es geçmişler, seni bir başına bırakmışlar sanki. Bugün yalnızlığının tadını çıkarmayı deneyebilir, çok sevdiğin özgürlüğünün tadına varabilirsin.

Unutma, herkesin yalnız kalmaya da ihtiyacı var şu hayatta.

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