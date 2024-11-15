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Burcuna Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 18:31

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 16 Kasım Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bugün güne büyük umutlarla başlıyorsunuz. Partnerinizle yaptığınız güzel bir plan var. Ancak bu plan, elinizde olmayan nedenlerden dolayı iptal olacak. Moralinizi bozmayın derim :)

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, bugün gireceğiniz yeni bir ortamda, eski bir arkadaşınızla denk geleceksiniz. Fakat bu arkadaşınız, bu kez sizin gözünüze bir farklı görünecek. Bence bu bakış açısında hiçbir sorun yok! Aranızda güzel bir iletişim kurulabileceğini görüyorum.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugüne biraz plansız başlıyorsunuz. Aklınızda haftanın stresini atmak ve uyuyarak dinlenmek var. Partneriniz ise size çok güzel bir sürpriz hazırlamış! Bu sürprizin verdiği mutluluk, sizi uzun süre götürecek...

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; geçmişten birileri sizi düşünüyor bu sıralar. Eğer geceleri rahat uyuamıyorsanız, kendinizi dalgın hissediyorsanız bunun sebebi tam da bu! Bu kişi pek yakında sizinle iletişime geçecek.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bu sıralar kafanız bi hayli karışık. İlişkinizde ne olup bittiğini tam anlamıyorsunuz. Haliyle gönlünüz, farklı kişilere de heyecan duymaya başlamış. Yanlış bir karar almadan önce mevcut ilişkinizde ne yapmak istediğinize karar verin.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bir süredir gözlerini sizden alamayan biri var. Fakat bu kişi o kadar utangaç ki bir türlü sizin yanınıza gelmeye cesaret edemiyor. Eğer bu kişinin kim olduğunu tahmin ediyorsanız bence siz bir adım atabilirsiniz.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; her şey yolunda, hiçbir sorun yok! Evet, bazen canınız sıkılıyor. Fakat bunlar bütün ilişkilerde olur. Sizin aranızda çözemeyeceğiniz hiçbir probleminiz yok.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugün müjdemi isterim! Cumartesi günü bereketiyle geliyor. Gittiğiniz bir ortamda, sizden etkilenerek sizinle konuşmak isteyen birisi olacak. Bence bir şans vermelisiniz.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; Kasım ayının aşkla dolu geçeceğini söylemiştim. Bu Boğa burçlarım için geçerli. Bu hafta sonu partnerinizle aşka doyacak, tutku dolu anlar yaşayacaksınız.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; Kasım aşkı sizi bu Cumartesi günü bulabilir! Gittiğiniz bir ortamda, gözünüze kestirdiğiniz biri var. Bu kişi tam da size göre. Fazla vakit kaybetmeden gidip konuşun bence.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde kafanız çok karışık. Bunu ben bile anladım. Partneriniz de anlıyor fakat size nasıl yaklaşması gerektiğinden emin olamıyor. Biraz siz ona yaklaşmaya ne dersiniz?

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bu hafta sonu sakın bir plan yapmayın! Neden mi? Gününüzü sosyal medyada tanıştığınız bir kişiye ayırmak isteyeceksiniz de ondan... :)

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkinizde bir dönüm noktasına geldiniz. Artık enine boyuna dönşüp bir karar almanız gerekiyor. Bu kararı daha fazla ertelerseniz, istemediğiniz sonuçlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; 'kör randevu' diye bir şey duydunuz mu hiç? Bence bir arkadaşınızla bunu denemelisiniz! Bu aralar şansınızın yüksek olduğunu görüyorum.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; geleceğe dair planlarınız bir bir gerçekleşemeye başlıyor. Sizin adınıza çok mutluyum! Önünüzde sevgi, romantizm ve huzur dolu günler görüyorum.

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde yeni bir aşka açık olun. Bu aşk, sizi o kadar mutlu edecek, sizi o kadar huzurlu hissettirecek ki 'ben daha önce yaşamıyormuşum' diyeceksiniz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; ilişkiniz güzel gitse de üçüncü kişilerin negatif enerjileri var üzerinizde. Bence kendinizi bir süre gizli tutun. Korkarım ki yakın çevrenizle bile güzel duygularınızı paylaşmamanız gerekiyor.

İlişkisi olmayan Başaklar; hayatınızda birtakım sorunlarla boğuşuyorsunuz. Maddiyat, kariyer, okul derken başınızı kaşıyacak vaktiniz yok. Bana kalırsa tam da böyle bir anda aşk kapınızı çalacak, hayır demek ise mümkün olmayacak :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; dengeli, sağlıklı, güvenli giden ilişkinizde birtakım sorunlar var gibi. Sanki her şeyin bu kadar yolunda olması sizi yormuş. Bir insan hiç mi tartışmaz, hiç mi fikir ayrılığı yaşamaz? Sanırım bu ilişkiye biraz heyecan katma vakti geldi...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; Kasım ayında ne zaman aşkı bulacağım diye düşündüğünüzü biliyorum. Bugün! Evet evet, bugün! Arkadaşlarınızla gittiğiniz bir ortamda, tesadüfen yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel biriyle tanışacaksınız. Bu kişi sizin hayatınızın aşkı olmaya aday.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugüne biraz tatsız olaylarla başlıyorsunuz. Moraliniz bozulsa da partneriniz sizin gönlünüzü almayı bilecek. Her şey gün sonunda yoluna girecek.

İlişkisi olmayan Akrepler; bu Cumartesi günü sizde farklı bir enerji var. Bu enerjinin git gide artacağını ve herkesi de etkisi altına alacağını görüyorum. Bakalım neler olacak? :)

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; artık kimseyi umursamadan ilişkiniz hakkında kendi kararlarınızı almanız gerekiyor. Kalbinizin sesini dinleyerek doğru yolu bulacağınızdan eminim.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde eskilerden bir mesaj, bir fotoğrafa denk gelebilirsiniz. Kafanız başlarda karışsa da buna izin vermeyin. Kendinizi yeni heyecanlara, yeni insanlara hazırlayın. Aşk hemen köşe başında!

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