Burcuna Göre 16 Kasım Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, bugün güne büyük umutlarla başlıyorsunuz. Partnerinizle yaptığınız güzel bir plan var. Ancak bu plan, elinizde olmayan nedenlerden dolayı iptal olacak. Moralinizi bozmayın derim :)

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, bugün gireceğiniz yeni bir ortamda, eski bir arkadaşınızla denk geleceksiniz. Fakat bu arkadaşınız, bu kez sizin gözünüze bir farklı görünecek. Bence bu bakış açısında hiçbir sorun yok! Aranızda güzel bir iletişim kurulabileceğini görüyorum.