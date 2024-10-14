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Burcuna Göre 15 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 15 Ekim Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
14.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 15 Ekim Salı aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugünlerde odağında hiç aşk yok. Kendini eğitimlere, kariyerine, hobilerine adamışsın. Fakat tam da böyle bir anda, hani derler ya hiç beklemediğin bir anda, olacak her şey. Aşk kapını öyle bir çalacak ki sen bile şaşıracaksın ne olduğuna.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün ilişkilerinde denge ön plana çıkıyor. Bence sen, son günlerde yaşadığınız sıkıntılardan oldukça bunalmışsın. Artık ilişkide ne olup bittiğine karar verilmesini istiyorsun. Bugün hayatındaki insanla bir konuşma yapabilir, ilişkinizdeki önemli denge unsurlarını paylaşabilirsiniz.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bu aralar aşk hayatı en dalgalı kim var deseler, seni gösterirdim. Romantizm dalgası bir geliyor, bir gidiyor. Sıcak bir yakınlaşma da yaşayabilirsin, daha sonra 'ghosting' de...Bakalım bu hafta sana neler getirecek.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugünlerde hayatına öyle bir insan girecek ki senin tüm düzenini değiştirecek. Seni yepyeni bir bakış açısıyla tanıştıracak. Bugüne kadar yapmam dediğin şeyleri onunla beraber yaparken bulacaksın kendini. Bence böylesi de çok daha iyi olacak...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün sevdiklerinle doya doya vakit geçirdiğin bir gün. Ailen de sevdiğin de bir arada. Artık bu birlikteliği bir evlilikle, evliyseniz çocukla taçlandırmaya ne dersiniz? Bence tam da zamanı!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün aşk falında köklü bir değişiklik görüyorum. Artık eskisi gibi değilsin. Geçmişinde sana zarar verenleri tamamen çıkartıyorsun hayatından. Ayrıca yepyeni bir insanla da tanışmak üzeresin. Bugünlerde alacağın ani kararlar beklemediğin bir şekilde sana mutluluk getirebilir.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Artık aşkını itiraf etmenin zamanı geldi! Bir cesaretle elini taşın altına koymalı ve reddedilmekten korkmamalısın. Duygularını itiraf ettiğinde mutluluğun seni bulacağını da bilmelisin. Bence romantizm dolu günler hiç uzak değil.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Artık önceliği sevdiklerine ayır. Hep işinle uğraşarak nereye varacaksın ki? Bence hayattaki önceliklerini belirlemelisin. Yoksa hayatın bomboş geçtiğini fark edeceksin, fakat artık bunun için çok geç olacak. Haydi, harekete geç!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, sevdiğinden uzaklara gidiyorsun. Neyse ki bu uzun süreli bir ayrılık değil. Bu süreç, ilişkinizde yeni bir seviyeye ulaşmanızı sağlayacak. Bakalım, gözden ırak olan gönülden de ırak olacak mı? :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugün, yoğun duyguların etkisi altındasın. Fakat anlık heveslerle aşk hayatında ani kararlar almamalısın. Yoksa gün aydığında, aldığın kararlardan hiç de memnun olmayacaksın.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Eski aşıklar yeniden bir araya gelebilir bu dönemde. Bence, eski aşkında mutluluğu bulan o nadir kişilerden birisi de sen olabilirsin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Kendine koyduğun sınırları kaldır artık. Neden aşka küstün ki zaten? Bir kişi kalbini kırdı diye herkes kıracak değil ya? Şu kabuğundan bir çıksan aşkın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha fark edeceksin aslında.

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