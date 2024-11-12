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Burcuna Göre 13 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 13 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 13 Kasım Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, ilişkinizde sorumluluklarınızı daha fazla hissettiğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Partnerinizle geleceğe dair planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Fakat bu dönemde her şey sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Biraz sabırlı olmayı öğrenmekte fayda var. 

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, yeni bir ilişkiye başlama konusunda ciddi ve seçici davrandığınızı görüyorum. Uzun vadeli ve güvenilir bir ilişki arayışındasınız. Haliyle önünüze çıkan fırsatları değerlendirmiyor, bu kişilerin ciddi ilişki insanı olmasına bakıyorsunuz. Fakat, biraz daha rahat olmanız gerekiyor.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; partnerinizle daha yakın bir ilişki kurmak ve birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. İlişkinize renk katmak için farklı konularda sohbet edebilir, ortak birtakım ilgi alanlarınızı keşfebilirsiniz.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugün gireceğiniz yeni bir sosyal çevrede tanışacağınız kişilerle uyumlu enerjiler yakalayabilirsiniz. Yeniliklere açık yapınız sayesinde, kalbinizi çalacak yeni bir insanla tanışabilirsiniz.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; partnerinizle duygusal bağınızın derinleşeceği günler sizi bekliyor. Hayallerinizi ve hislerinizi paylaşarak ilişkinize biraz daha romantizm katmalısınız. Yalnız duygusal dalgalanmalara dikkat!

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; romantik ve duyarlı yapınızla çevrenizde ilgi çekmeye devam ediyorsunuz. İlgi çekiyorsunuz fakat, siz bu ilgiye ne tepki veriyorsunuz? Sizi biraz kaçıngan görüyorum. Eğer bir ilişkiye adım atmaktan korkuyorsanız öncelikle geçmiş ilişkileri tam manasıyla bitirdiğinizden emin olun.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bu dönemde partnerinizle enerjik ve dinamik bir uyum yakaladığınızı görüyorum. Aranızda küçük sürtüşmeler olsa da ortak bir paydada buluşup hepsini mantık çerçevesinde çözüyorsunuz. Siz bu işi çoktan oturtmuşsunuz!

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; yeni tanışacağınız kişiler üzerinde çabuk etkiler bırakıyorsunuz. Bu etkiye siz de kolayca kapılacak gibisiniz. Hızlı hareket etmemeye özen gösterin, yoksa kalbiniz kırılabilir.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; yaşadığınız kötü olayların ardından aşk hayatınızda dengeyi sağlamak adına, birlikte vakit geçireceğiniz romantik anlar yaratmanızda fayda var. Partnerinizle maddi konularda bazı ufak gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey ise düzgün bri iletişim kurmak.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugünlerde etrafınızdan gelen ilişki teklifleri var. Fakat siz şu anda hiçbirine olumlu dönüş yapmıyorsunuz. Bence gayet iyi de yapıyorsunuz. Beklemenizde fayda var.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; partnerinizle iletişiminizin arttığını görüyorum. Ancak, çok fazla konuşmak yerine dinlemeye de özen göstermelisiniz. Bugünlerde partneriniz, sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; yeni insanlarla tanışmak için ideal bir dönemdesiniz. Flörtöz tavırlarınızla herkesin ilgisini çekiyorsunuz. Fakat dikkat edin de kötü niyetli insanların hedefi haline gelmeyin.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkinizde geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Fakat korkmayın, bu durum aranızdaki bağı güçlendirecek. Konuşulmayan konuları konuşmak size iyi gelecek ve birbirinize olan güveniniz artacak.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; geçmiş ilişkileriniz üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde sizi geçmişe götürecek bir olay yaşayabilirsiniz. Bu durumu, eski duygulardan kurtulup yeniliğe açılmak için güzel bir fırsat olarak değerlendirin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; artık gururunuzu bir kenara bırakıp samimi bir şekilde hislerinizi ifade etmeniz gerekiyor. Partnerinize olan sevginizi göstererek aranızdaki bağı tazelemenin zamanı geldi. Egonuzu kontrol altında tutarak sevginizi derinleştirebilir, ilişkinizde yeni bir evreye geçebilirsiniz.

İlişkisi olmayan aslanlar; aşk hayatınıza dair yeni fırsatlarla karşılaşmanız olası, ancak seçici olmanızda fayda var! Kimisi sizin yüzünüze gülse de aslında sizin için pek de iyi bir seçim olmayacak.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; artık ilişkinizde kötü deneyimler geride kaldı. Bugün, ilişkinizde daha derin bir bağ kurmak için elinize birçok fırsat geçecek. Partnerinizi mutlu etmeyi bilin, siz de mutlu olduğunuzu göreceksiniz!

İlişkisi olmayan Başaklar; yeni bir ilişkiye başlama konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Size hak verdiğimi belirtmek isterim. Fakat çok da ısrarcı olmayın, kalbinizin kapılarını bu kadar sıkı kapatmayın!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde moralinizin bozulduğunu görmemek mümkün değil. Fakat partnerinizin sizin duygusal açlığınızı karşılayamadığını düşünüyorsunuz. Bence oturup düşünmekte fayda var.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugün karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirin, ancak yüzeysellikten kaçının. Hemen ciddi ilişki için arayışa girin demiyorum fakat, günlük heyecanlar da bu aralar size göre değil!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugün partnerinizle romantik, tutku dolu anlar geçireceksiniz. Fakat bu anlar, bir anda üçüncü kişilerin araya girmesiyle bozulacak. Bu kişilere fazla taviz vermeyin.

İlişkisi olmayan Akrepler; bugün gireceğiniz bir ortamda, romantik anlamda yeni biriyle tanışmanız muhtemel, ama fazla hızlı ilerlememeye dikkat edin.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım;  size vereceğim en iyi tavsiye, duygularınızı ifade etmekten çekinmemeniz olur. Samimiyetinizi koruyun ve parntnerinize karşı açık olun.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; yeni insanlarla tanışma isteğiniz bu hafta pek bit yüksek! Özellikle sosyal etkinliklerde dikkat çekiyorsunuz. Spontane gelişen bir tanışma, sizi heyecanlandırabilir :)

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