Burcuna Göre 13 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım, ilişkinizde sorumluluklarınızı daha fazla hissettiğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Partnerinizle geleceğe dair planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Fakat bu dönemde her şey sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Biraz sabırlı olmayı öğrenmekte fayda var.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım, yeni bir ilişkiye başlama konusunda ciddi ve seçici davrandığınızı görüyorum. Uzun vadeli ve güvenilir bir ilişki arayışındasınız. Haliyle önünüze çıkan fırsatları değerlendirmiyor, bu kişilerin ciddi ilişki insanı olmasına bakıyorsunuz. Fakat, biraz daha rahat olmanız gerekiyor.