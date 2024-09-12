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Burcuna Göre 13 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 13 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 20:01

Eylül ayında heyecanı artırmak, özellikle aşk konusunda güzel haberler almak harika olurdu! Bugün bazı burçlarımı aşk konusunda güzel haberler bekliyor, bazılarına ise üzülerek de olsa kötü haberler vermek zorundayım. Peki sen de onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 13 Eylül Cuma aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Yakın gelecekte, kalbinin derinliklerinde bir aydınlanma görüyorum. İçinde bir ateş alev almaya başlayacak sanki. Bu alevin tohumları ise bugün atılmaya başlanabilir! Karşına çıkan yeni insanlara dikkat et.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bu dönemde ilişkinde bazı belirsizlikler yaşanacak. Sen her zaman daha fazlasını istiyorsun ama partnerin tam olarak o noktada değil. Ne istediğinden bir türlü emin olamıyor. Ona yardımcı olmak isteyebilirsin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Partnerinle ortaklaşa paylaştığınız bir hayal görüyorum. Bu hayaliniz, sizi birbirinize daha da sıkı bağlıyor. İlişkiniz bugünlerde güçleniyor, birbirinize olan güveniniz artıyor. Ayrıca hayaliniz için de beraber çalışmaya başlayacaksınız.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bugün kendine odaklanmanı bekliyorum Koç. Duygusal olarak zor bir dönemden geçiyorsun. Aşk hayatında kesin kararlar almaktan çekinmeli, biraz kendini düşünmelisin. Zamanla her şey çözüme kavuşur.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bunu duymaya ihtiyacın var mı bilmiyorum ama, seni seviyorum Boğa. Umarım bu sözlerim sana iyi gelmiştir. Bugünlerde kendini yıprattığını iki çift güzel söz duymak için kendini yıprattığını görüyorum. Önce sen kendi değerini bilirsen herkes de sana gereken değeri vermeye başlar.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Duygusal anlamda yaşadığın bazı gel gitler var. Bir öylesin, bir böyle. Yoksa sen, İkizler burcu muydun? Bu ilişkinin tam olarak nereye gittiğini göremiyor gibisin. Bunun için sevgilinle oturup karşılıklı konuşmanda fayda var. Kimse kafanın içinden geçenleri okuyamaz.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bu dönemde, ilişki içinde bazı uyumsuzluklar yaşayabilirsin. İletişimde yaşanacak aksaklıklar, planların iptal edilmesi...Bütün bunlar seni olumsuz etkileyecek haliyle. Sen yine de gününü sakince bitirmeye özen göster.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün işin başından aşkın. Bir oraya, bir buraya koşturup duruyorsun. Gün içinde sevgilini fazla göremesen de gün sonunda seni bir sürpriz bekliyor. Günün yorgunluğunu partnerinle birlikte atacak huzurlu bir uyku çekeceksin.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Aşktan da meşkten de nasibini almış, artık kapıları kapatmışsın. Bence bugün yalnız kalmak için çok iyi bir zaman. Bu anların kıymetini bil, biraz kendi kendine kaliteli vakit geçir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Kim istemez yeni bir başlangıç yapmak? Özellikle de söz konusu aşk olunca. Bugünlerde kalbinin yerinden çıkacak gibi çarptığını görüyorum. Onu uzaktan görmen bile yetiyor. Peki o senin hakkında neler hissediyor?

Pek yakında göreceğiz...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, bekar Akrep burçlarım için sürprizlerle geldim. Gün içinde adını daha önce hiç duymadığınız birisiyle karşılaşacaksınız. Fakat bu kişiyi görür görmez, sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi hissedeceksiniz. Aranızdaki kimya öyle uyumlu ki, istesen bulamazsın!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde özgürlük istiyorsun. Sevgilinle şöyle bir kaçamak yapıp bütün sorunları arkanda bırakmak istiyorsun. Aşkı yaşamak, romantizme doymak istiyorsun. Bütün bu hayallerin gerçekleşse de gerçeklerden bir kaçış olmadığını unutma...

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