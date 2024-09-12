Burcuna Göre 13 Eylül Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bunu duymaya ihtiyacın var mı bilmiyorum ama, seni seviyorum Boğa. Umarım bu sözlerim sana iyi gelmiştir. Bugünlerde kendini yıprattığını iki çift güzel söz duymak için kendini yıprattığını görüyorum. Önce sen kendi değerini bilirsen herkes de sana gereken değeri vermeye başlar.