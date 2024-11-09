Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 10 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 10 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 10 Kasım Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Hafta sonunun bütün Oğlaklar için güzel geçeceğini söylemiştim. Bu sözlerimi tekrarlayarak başlamak isterim bugünün falına da. İkili ilişkilerinde şansının döndüğü, artık gönlüne göre ilişkiler kurduğun bir dönemdesin. Sevgini derinden hissedecek, aşkın seni bambaşka diyarlara götürdüğüne şahit olacaksın. Bugün pek bi şanslısın!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, farklı insanlarla tanışacağını ve sana yeni kapılar açılacağını görüyorum. Hayattan keyif almaya başlıyorsun ve artık yaşadığın anların tadını çıkarmalısın. Tabii tanıştığın insanlar, sana aşk konusunda da yeni kapıları ardına kadar açacak!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Uzun bir süredir gerçek aşkın peşindesin. Romantik Balık burçlarım, diğerleri gibi gelip geçici heveslerle günlük heyecanlarla tatmin olamıyor. Her şeyin hayallerindeki gibi olmasını diliyor, gerçek aşkın kendilerini bulmasını istiyor. Tam da bugün, konfor alanının dışına çıktığında hayallerinin bir bir gerçekleştiğine şahit olacaksın...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Haftanın son gününü tazelenerek geçireceksin. Maddi manevi sıkıntılarını bir kenara bıraktığın bugün, kendini yeni başlangıçlara hazır bulacaksın. Geçmiş ilşikilerinden öğrendiğin hatalarınla, duygularını çok daha güzel ifade etmeye başlıyorsun. Bu hafta, yepyeni bir ilişkiye başlamaman için hiçbir sebep göremiyorum!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde sezgilerinin son derece kuvvetli olduğunu görüyorum. Kalbinin sesini dinşeyerek çıktığın yol, sana mutluluğu getirecek. Bazı değişim kararları alabilir, mevcut ilişkinde değişiklik yapmak isteyebilirsin. İçinde biraz endişe olsa da bu kararın sana uzun vadede huzur getireceğini görüyorum.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bazı anlaşmazlıklar ikili ilişkilerde tadını kaçırmaya başlamış. Fakat buna izin vermemelisin. Sen her zaman doğruları söyleyen ve duygularını güzelce ifade eden bir insansın. Kafa karışıklıklarını önlemek adına yine harekete geçen sen olmalısın.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Artık güçleniyor, güzelleşiyor ve yeni haftaya bomba gibi giriyorsun! Geçmişin tozlu defterlerini bir rafa kaldırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Hayatın güzelliklerine odaklanmalı, geçmişten gelen mesajları görmezden gelmelisin. Doğru aşkı heyecanl başladığın yeni haftada bulacaksın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugünlerde aşk hayatında biraz heyecan aradığını görüyorum. Bence bunun için adım atmanın tam zamanı! Pazar günü gittiğin ortamda yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu insanlarla kuracağın ilişki, tam da istediğin türden olacak. Mevcut ilişkine minik dokunuşlar yapmayı da düşünebilirsin. Tutkularının peşinden gitmeyi ihmal etme...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, hem sevdiğini hem de sevildiğini derinlemesine hissettiğin anlar yaşayacaksın. Manevi olarak güçleneceksin. Böylece hayatındaki diğer zorlukları da aşmaya başlayacaksın. Sevmek sevilmek ne güzel şey değil mi? Neyse ki bu aralar hayatından eksik olmuyor :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünlerde, yeni dünyalara yolculuk etmek geçiyor içinden. Tabii bu yolculuk, illa fiziksel olacak diye bir şey yok. Ruhen de başka dünyaları ziyaret edebilir, kendine hayatta yeni kapılar açabilirsin. Tam da bu noktada çıktığın yolculukta gizemli bir isim eşlik edecek sana. Bu fırsatı kaçırma, hayata bakış açınızın aynı olduğu bu kişiyle bir gelecek düşün!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Son zamanlarda kalbin fazlasıyla kırılmış. Artık manevi anlamda birilerinin desteğine ihtiyaç duyuyorsun. İlişkin varsa, hayat arkaşının omzuna başını yaslamalı ve başka hiçbir şey düşünmemelisin. Bir ilişkin yoksa, bu zor zamanlarda senin yanında kimin durduğunu hiç unutmamalısın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde cesur olma zamanı. Artık ilişkin olsun olmasın seni aşk hayatında biraz daha aktif görmek istiyorum. Kalbinin sesini daha fazla dinlemeli, sana gösterdiği yola çıkacak cesareti toplamalısın. Bu sürecin sonunda yeni bir kimlik edindiğini ve bu kimlikte en önmeli duygunun 'mutluluk' olduğunu göreceksin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın