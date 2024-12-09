Burcuna Göre 10 Aralık Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; ilişkinizde yaşadığınız bir olayın ardından, birbirinize olan güveniniz artmış. Sadece sevginin yetmediğini, bir ilişkiyi ayakta tutan şeyin karşılıklı güven olduğunu da görmüşsünüz.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugün biri kapınıza elinde güllerle af dilemeye gelse ne derdiniz? Bence bugünlerde sizinle barışmak isteyen, ilişkinize tekrar bir şans vermek isteyen kişi geri çevirmemelisiniz.