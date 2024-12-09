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Burcuna Göre 10 Aralık Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 10 Aralık Salı Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 10 Aralık Salı günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; ilişkinizde durgun bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bir süre sonra ise yükselişin başlayacağını görüyorum, birazcık sabır!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bu hafta sizi büyük bir sürprizin beklediğini görüyorum. Geçmişten gelen bir tanıdığınız, söylediği sözlerle sizi şımartabilir, şaşırtabilir!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; ilişkinizde yaşadığınız bir olayın ardından, birbirinize olan güveniniz artmış. Sadece sevginin yetmediğini, bir ilişkiyi ayakta tutan şeyin karşılıklı güven olduğunu da görmüşsünüz.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugün biri kapınıza elinde güllerle af dilemeye gelse ne derdiniz? Bence bugünlerde sizinle barışmak isteyen, ilişkinize tekrar bir şans vermek isteyen kişi geri çevirmemelisiniz.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; içinizden bir ses partnerinize tam olarak güvenmemeniz gerektiğini söylüyor. Sanırım yaşadığınız bir olayın etkileri tamamen geçmemiş. Bence kendinize ve bu ilişkiye biraz zaman tanımalısınız.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde hayatınızda size resmen 'love bombing' yapan birisi var. Lütfen bu sözlere, bu jestlere kanmayın. Uzun vadede bir etkisi olacağını sanmıyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugünlerde ilişkinizde bir değişiklik söz konusu olabilir. Taşınma kararı alabilir, geleceğe dair planlarınızı değiştirebilirsiniz. Sonunda ise mutlu olacağınızı görüyorum :)

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; çevrenizde size olan ilgisini aslında fark ettiğiniz birisi var. İsmi 'B' veya 'T' ile başlayan bu kişi, önümüzdeki günlerde duygularını açmak için bir fırsat elde edebilir.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; kariyerinizdeki, okulunuzdaki sorunlarla uğraşmaktan kendinize veya partnerinize yeterince zaman ayıramamışsınız. Bugün ona bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugünlerde içinizdeki heyecan arzusuna söz geçiremiyorsunuz. Daha önce hiç denemediğiniz bazı şeyleri denemek, risk almak istiyorsunuz. Alın, ben arkanızdayım :)

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; tartışmalar her ilişkinin tuzu biberidir. Fakat ayarı kaçınca ağzımızın tadı da bozulur maalesef. Sakinliğinizi korumaya, kalp kırmamaya çalışın.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; size hava hoş tabii :) Bugünlerde arkadaş ortamınızda hep fikir veren kişi olmuşsunuz. Peki bu sözler sizin için ne zaman geçerli olacak?

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bugün sizi en şanslı isim olarak seçiyorum! Geleceğe dair büyük planlara 'evet' diyebilir, ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; ben de isterdim size güzel bir aşk müjdesi vereyim. Fakat bugün pek de mümkün görünmüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; ilişkinize neden bu kadar çok müdahil olunmasına izin veriyorsunuz? Bence sadece kalbinizin sesini dinleyerek doğru yolu bulacaksınız.

İlişkisi olmayan aslanlar; sizin güçlü auranız karşısında size adım atmak isteyen bir kişinin biraz çekindiğini görebiliyorum. Bence onu cesaretlendirecek bir adım atmalısınız. Birbirinize son derece uygunsunuz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugünlerde evlilik, çocuk gibi gündemlerin olabilir. Bence bu tarz kararlar için harika bir dönemden geçiyorsun.

İlişkisi olmayan Başaklar; konuştuğun ve heyecanlandığın birisi var. Hatta beraber gelecek hayalleri bile kurmaya başlamışsınız. Fakat bu hayallerin aslında tek taraflı olduğunu söylemem gerek. Sonunda üzülen taraf sen olabilirsin :(

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde bazı sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz. Fakat bu sıkıntılı süreç, kısa süre sonra sona erecek. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın :)

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugüne kadar ilişkilerinizi bitirmeniz için farklı sebepler çıkmış ortaya. Önümüzdeki günlerde tesadüfen tanışacağınız kişiyle harika bir enerji yakalayacaksınız diyebilirim.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; partnerinizin gönlünüzü almasını bekliyorsunuz. Pek de umutlu olmasanız bile sizi çok şaşırtacak bir hediyeyle gelecek kapınıza.

İlişkisi olmayan Akrepler; kimi zaman duygularınıza engel olamıyor ve anlık heyecanların peşinden koşuyorsunuz. Yine böyle bir gün yaşayabilirsiniz. Dikkat edin de uzun vadede üzülen siz olmayın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; içinizde engel olamadığınız büyük bir heyecan var! İlişkinizde her şey yolunda gidiyor. Sizin adınıza çok mutluyum.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde biraz yalnız kalmak ve özgürlüğün tadını çıkartmak istiyorsunuz. Tam da böyle bir günde karşınıza bir sürpriz çıkabilir. Bu sürpriz esmer ve boylu poslu. Benden söylemesi :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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