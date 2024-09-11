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Buraya Kulak Verin: Uzmanlara Göre İlişkide Gaslighting'e Uğradığınızın 10 Kanıtı

etiket Buraya Kulak Verin: Uzmanlara Göre İlişkide Gaslighting'e Uğradığınızın 10 Kanıtı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 23:01

Gashlight, gerçekleri doğru değilmiş gibi göstererek aslında karşınızdaki kişinin beyninizle oynaması anlamına geliyor. İlişkideyken aşık olduğumuz için gaslighting'e uğradığımızı fark edemeyebiliyoruz. Ama bu işaretlerin gözünü açacağını umuyoruz!

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1. Herkesin bildiği gerçekleri reddederler.

Onlardan sıklıkla 'Böyle bir şey hiç yaşanmadı' tarzında cümleler duyarız. O kadar çok ısrarcı olurlar ki, biz de mecburen gerçeğin onların söylediği şekilde olduğuna inanırız.

2. Yalan söylemekten çekinmezler.

Senin hoşlanmayacağın bir şey yaptığında hemen yalana başvururlar. Bu yalan bazen o kadar barizdir ki, ama yine de yalan söylediklerini asla kabul etmezler. Seni kendinden şüphe eder duruma getirmeye çalışırlar.

3. Duygularını kullanarak seni yönlendirmeye çalışırlar.

Manipülasyon konusunda hiçbir şekilde sınır tanımazlar. Beyninle oynamak için 'Bu konuda fazla hassas davranıyorsun' veya 'Paranoyaklık ediyorsun' gibi cümlelere başvururlar.

4. Üstü kapalı veya açık bir şekilde seni devamlı eleştirirler.

Mesela anahtarlığını kaybetmek gibi basit bir şeyde bile hemen 'Kaybetmene şaşırmadım, çok dağınıksın' gibi şeyler söylerler. Bu eleştiriler ile zamanla seni kötü biri olduğuna ikna etmeyi amaçlar.

5. Sana zarar vermek için senin sevdiklerini de öne atarlar.

Baktı ki seni yeteri kadar manipüle edemiyor, o zaman senin hassas noktalarına dokunmak için sevdiklerine laf söylemeye başlar. Buna en basit örnek, 'Ailen seni böyle yetiştirmiş, onların hatası' gibi haddine olmayan cümleler sarf edebilir.

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6. Yaptıkları ve söyledikleri tutarsızdır.

Aslında bu tutarsızlığın onlar da farkındadır ama beyninle oynamak için en çok bu yolu seçerler. Davranışları çok kötüyken bir sözüyle seni manipüle edip durumu farklı bir yöne çekebilirler.

7. Yakın çevrenin sana yalan söylediğine inandırmaya çalışırlar.

Bunu yapmalarındaki amaç, yakın çevrenden seni uzaklaştırıp yalnızlaştırmaktır. Yalnızlaştıkça ona daha da bağımlı hale geleceğini düşünürler. Yanılıyorlar!

8. Yaptığın bir şeyleri yapmadığına inandırmaya çalışırlar.

Mesela onun istediği bir yere sırf o istiyor diye gidersiniz ama o bir kavga anında 'Benim için bunu bile yapmadın' diyerek senin yüzüne vurur. Aksini söylesen de yalan söylüyormuşsun gibi davranır.

9. Yakın çevrenin arkandan konuştuğuna inanmanı sağlamaya çalışırlar.

Tıpkı yakın çevrenin sana yalan söylediğine inandırmaya çalıştıkları gibi, bir de onların senin arkandan konuştuğunu söylerler. Buradaki amaç da tıpkı ötekinde olduğu gibi seni yalnızlaştırmaya çalışmaktır.

10. Kendilerinin yaptığı bir yanlışı senin üzerine atarak haksız olduğunu düşündürtürler.

Buna bir örnek verelim; mesela sen onların telefonunda bir şey gördüysen ve bunu dile getirirsen sana söyleyecekleri ilk şey 'Sen nasıl benim telefonumu karıştırırsın?' olacaktır. Hiç şaşırtmıyorlar, hiç!

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