Buraya Kulak Verin: Uzmanlara Göre İlişkide Gaslighting'e Uğradığınızın 10 Kanıtı
Buraya Kulak Verin: Uzmanlara Göre İlişkide Gaslighting'e Uğradığınızın 10 Kanıtı
Gashlight, gerçekleri doğru değilmiş gibi göstererek aslında karşınızdaki kişinin beyninizle oynaması anlamına geliyor. İlişkideyken aşık olduğumuz için gaslighting'e uğradığımızı fark edemeyebiliyoruz. Ama bu işaretlerin gözünü açacağını umuyoruz!
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1. Herkesin bildiği gerçekleri reddederler.
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2. Yalan söylemekten çekinmezler.
3. Duygularını kullanarak seni yönlendirmeye çalışırlar.
4. Üstü kapalı veya açık bir şekilde seni devamlı eleştirirler.
5. Sana zarar vermek için senin sevdiklerini de öne atarlar.
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