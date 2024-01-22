Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Bunu da Yaptılar! Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Görüntüsünü ve Sesini Kullanarak Dolandırmaya Çalıştılar

Bunu da Yaptılar! Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Görüntüsünü ve Sesini Kullanarak Dolandırmaya Çalıştılar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.01.2024 - 18:41

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bir videosu, kötü niyetli kişiler tarafından, yapay zeka teknolojisi kullanılarak, insanları dolandırmak amacıyla kötüye kullanıldı. Bu durum, teknolojinin yanlış ellere geçtiğinde ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

X'ten paylaşımda bulunan ekonomist, abonelerine özel bir yayın daha yapacağını açıkladı.

X'ten paylaşımda bulunan ekonomist, abonelerine özel bir yayın daha yapacağını açıkladı.

Demirtaş'ın bir takipçisi, bu gönderinin altında uyarıda bulundu. Kullanıcı, video paylaşarak "Hocam sizin sesinizi yapay zeka ile seslendirip ve ağzını yapay zeka ile değiştirip siz konuşmuşsunu gibi milleti dolandırmaya çalışan bazı dolandırıcılar var paylaşırsanız sevinirim" dedi.

Demirtaş'ın bir takipçisi, bu gönderinin altında uyarıda bulundu. Kullanıcı, video paylaşarak "Hocam sizin sesinizi yapay zeka ile seslendirip ve ağzını yapay zeka ile değiştirip siz konuşmuşsunu gibi milleti dolandırmaya çalışan bazı dolandırıcılar var paylaşırsanız sevinirim" dedi.
twitter.com

Uyarıyı dikkate alan profesör de "Sevgili Arkadaşlar Sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi Dolandırıcılık. Güvenirliliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Direkt Şikayet edin. Üstüne tıklamayın." açıklamasında bulundu.

Uyarıyı dikkate alan profesör de "Sevgili Arkadaşlar Sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi Dolandırıcılık. Güvenirliliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Direkt Şikayet edin. Üstüne tıklamayın." açıklamasında bulundu.

Sahte videoda Demirtaş'a "Merhabalar, 3 haftada 4 araba aldım ve borçlarımı ödedim. Bunun için günde 25 dakikadan fazla çalışmadım. Sabah otomatik ticaret programını açıyorum ve gün boyu işlem görüyor. İşlemlere katılıyor ve akşamları kartıma para geliyor. Kimse bu kadar para kazanmayı reddetmez." ifadeleri kullandırılıyor.

Sahte videoda Demirtaş'a "Merhabalar, 3 haftada 4 araba aldım ve borçlarımı ödedim. Bunun için günde 25 dakikadan fazla çalışmadım. Sabah otomatik ticaret programını açıyorum ve gün boyu işlem görüyor. İşlemlere katılıyor ve akşamları kartıma para geliyor. Kimse bu kadar para kazanmayı reddetmez." ifadeleri kullandırılıyor.

İşte o paylaşım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Deepfake nedir?

Deepfake nedir?

Deepfake, bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıyla gerçekçi ve yanıltıcı video, ses veya görüntü içerikleri üretme işlemidir. 'Deepfake' terimi, 'deep learning' (derin öğrenme) ve 'fake' (sahte) kelimelerinin birleşiminden gelmektedir. Deep learning, yapay zeka alanında bir alt dal olan derin öğrenmeyi ifade eder.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Millet yapay zekayı bu teknolojiyi nerelerde kullanıyor bizimkiler ya dolandırıcılık ya sapıklıkta kullanıyor🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

kayra han

Bu adam neden yeni yetme ergen kızlar gibi twit atıyor.