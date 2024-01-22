Bunu da Yaptılar! Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Görüntüsünü ve Sesini Kullanarak Dolandırmaya Çalıştılar
Bunu da Yaptılar! Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Görüntüsünü ve Sesini Kullanarak Dolandırmaya Çalıştılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bir videosu, kötü niyetli kişiler tarafından, yapay zeka teknolojisi kullanılarak, insanları dolandırmak amacıyla kötüye kullanıldı. Bu durum, teknolojinin yanlış ellere geçtiğinde ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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X'ten paylaşımda bulunan ekonomist, abonelerine özel bir yayın daha yapacağını açıkladı.
Demirtaş'ın bir takipçisi, bu gönderinin altında uyarıda bulundu. Kullanıcı, video paylaşarak "Hocam sizin sesinizi yapay zeka ile seslendirip ve ağzını yapay zeka ile değiştirip siz konuşmuşsunu gibi milleti dolandırmaya çalışan bazı dolandırıcılar var paylaşırsanız sevinirim" dedi.
Uyarıyı dikkate alan profesör de "Sevgili Arkadaşlar Sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi Dolandırıcılık. Güvenirliliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Direkt Şikayet edin. Üstüne tıklamayın." açıklamasında bulundu.
Sahte videoda Demirtaş'a "Merhabalar, 3 haftada 4 araba aldım ve borçlarımı ödedim. Bunun için günde 25 dakikadan fazla çalışmadım. Sabah otomatik ticaret programını açıyorum ve gün boyu işlem görüyor. İşlemlere katılıyor ve akşamları kartıma para geliyor. Kimse bu kadar para kazanmayı reddetmez." ifadeleri kullandırılıyor.
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Deepfake nedir?
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Millet yapay zekayı bu teknolojiyi nerelerde kullanıyor bizimkiler ya dolandırıcılık ya sapıklıkta kullanıyor🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Bu adam neden yeni yetme ergen kızlar gibi twit atıyor.