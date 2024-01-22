Bunu da Yaptılar! Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Görüntüsünü ve Sesini Kullanarak Dolandırmaya Çalıştılar

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bir videosu, kötü niyetli kişiler tarafından, yapay zeka teknolojisi kullanılarak, insanları dolandırmak amacıyla kötüye kullanıldı. Bu durum, teknolojinin yanlış ellere geçtiğinde ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.