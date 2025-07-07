Bunları Yapmayın: Güneş Kremi Kullanımında Yapılan 10 Yaygın Yanlış

Yüz en çok dikkat edilmesi gereken bölge. Bunu kabul ediyoruz. Fakat vücudun geri kalanını unutmamak gerek! Güneşin zararlı ışınları vücudumuzun her yerine ulaşabiliyor... Bu yüzden kol, boyun, eller, açıkta ise bacaklara da dikkat edilmesi gerekir.