onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Bunları Yapmayın: Güneş Kremi Kullanımında Yapılan 10 Yaygın Yanlış

etiket Bunları Yapmayın: Güneş Kremi Kullanımında Yapılan 10 Yaygın Yanlış

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 15:02

Yaz, kış fark etmez! Güneş hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. İçimizi ve dışımızı ısıtmasının yanı sıra zararlı ışınları ile de bizi etkiler... Ama korkmanıza gerek yok. Güneş kremini verimli şekilde kullanarak bu ışınlara karşı savaşabilirsiniz. Böylece sağlıklı bir cilde sahip olmaya devam edersiniz.

Gelin, birlikte güneş kremlerinin yanlış kullanımlarına bakalım ve o hataları yapmayı bırakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sadece yazın güneş kremi kullanmak.

Birçoğumuz güneş kreminin sadece yazın kullanılması gerektiğini sanıyoruz. Ama hayır... Sonbahar ya da kışta güneş kendini tam olarak göstermese de zararlı ışınları bizi hala etkilemeye devam eder. Bu durumun sıcaklıkla lgili olmadığını bilmeliyiz!

2. Yalnızca sahile gidildiğinde sürmek.

Evet, sahile gittiğinizde ya da denize gireceğiniz zaman güneş kremini kesinlikle kullanmalısınız. Ama sadece o anlarda değil! Günlük yürüyüşlerinizde, dışarı çıkacağınız zaman, hatta pencere kenarında otururken... Tüm bu anlarda da güneş kremini kullanmalısınız.

3. Az bir miktarın yeteceğini düşünmek.

Cildiniz için yeterli miktarda güneş kremi kullanmalısınız! Az miktarda kullandığınız güneş kremi güneşten gelen zararlı ışınları engelleyemez. Böylece korunduğunuzu düşünürsünüz ama tüm zararlara açık halde olursunuz... Yüz için genellikle bir çay kaşığı kadarının yeterli olduğu söyleniyor.

4. Gün boyunca tek sefer kullanmak.

Güneş kremini gün boyunca tekrar tekrar sürmeniz gerekir. İki saatte bir sürdüğünüz zaman zararlı güneş ışınlarına karşı kalkan olacaktır. Özellikle deniz ya da havuza girdiğiniz zaman daha dikkatli olmanız gerekir!

5. SPF 15 ile yetinmek.

SPF zararlı güneş ışınlarına karşı ne kadar kalkan oluşturduğunuzu gösterir. Bu oranın düşük olması demek sürdüğünüz kalkanın yeterli gelmeyeceği anlamına gelir! Uzun süre dışarıda kalacaksanız, açık tenliyseniz bu değerin yüksek olması gerekir. En az SFP 30 kullanılması önerilirken, açık tenli ve kuru cildiniz var ise SFP 50 tercih etmelisiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Vücuda sürmeyi es geçmek.

Yüz en çok dikkat edilmesi gereken bölge. Bunu kabul ediyoruz. Fakat vücudun geri kalanını unutmamak gerek! Güneşin zararlı ışınları vücudumuzun her yerine ulaşabiliyor... Bu yüzden kol, boyun, eller, açıkta ise bacaklara da dikkat edilmesi gerekir.

7. Tarihi geçmiş ürünleri kullanmak.

Ürünün tarihi geçmiş ise etkisini de yitirmiştir! Son kullanma tarihine dikkat etmelisiniz. Genellikle açıldıktan 12 ay sonra etkisini kaybederler. Bu yüzden elinizdeki güneş kremini değiştirmeniz gerekir. Kalkanınızın zayıf kalmasını istemeyiz!

8. Çocuklarda güneş kremini dikkate almamak.

Özellikle dışarıda oynamaya bayılan çocuklara güneş kremini kesinlikle sürmeliyiz. Daha çocuklar diyerek bırakmamalıyız. Çocukların cildi daha hassas açık durumdadır. Bu yüzden çocuklara özel olarak üretilen güneş kremleri kullanılması gerekir.

9. Suya dayanıklı olmayan ürünleri tercih etmek.

Denize ya da havuza girdiğiniz anda etkisini kaybeden ürünleri tercih etmemelisiniz. Suda geçirdiğiniz vaktin farkına varmazsınız. Sonrasında ise hiç istenmeyen şeyler yaşanabilir... Her yüzme sonrası tazelemenizin yanında suya dayanıklı bir güneş kremi almanız da önemlidir.

10. Güneşe çıkmadan hemen önce kullanmak.

Güneş kremlerinin etkisini gösterebilmesi için emilmesi gerekir. Bu yüzden güneşe çıkmadan hemen sürmeniz bir işe yaramayacaktır. Sürdükten sonra emilmesini beklemelisiniz. Böylece ilk dakikalarda güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamış olursunuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın