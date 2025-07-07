Bunları Yapmayın: Güneş Kremi Kullanımında Yapılan 10 Yaygın Yanlış
Yaz, kış fark etmez! Güneş hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. İçimizi ve dışımızı ısıtmasının yanı sıra zararlı ışınları ile de bizi etkiler... Ama korkmanıza gerek yok. Güneş kremini verimli şekilde kullanarak bu ışınlara karşı savaşabilirsiniz. Böylece sağlıklı bir cilde sahip olmaya devam edersiniz.
Gelin, birlikte güneş kremlerinin yanlış kullanımlarına bakalım ve o hataları yapmayı bırakalım!
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1. Sadece yazın güneş kremi kullanmak.
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2. Yalnızca sahile gidildiğinde sürmek.
3. Az bir miktarın yeteceğini düşünmek.
4. Gün boyunca tek sefer kullanmak.
5. SPF 15 ile yetinmek.
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6. Vücuda sürmeyi es geçmek.
7. Tarihi geçmiş ürünleri kullanmak.
8. Çocuklarda güneş kremini dikkate almamak.
9. Suya dayanıklı olmayan ürünleri tercih etmek.
10. Güneşe çıkmadan hemen önce kullanmak.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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