Bunları Bilmeden Aşk Meşk İşine Girmeyin! Sağlıklı Bir İlişki İçin Mutlaka Bilmeniz Gereken 13 Şey

Eğer yalanlar, gizli saklı işler ya da aldatma gibi durumlar varsa bir daha eski güveni sağlamak çok zor olur. Güven kaybolduğunda en küçük şüphe bile huzursuzluk yaratır ve ilişkiyi içten içe bitirir. O yüzden en baştan itibaren dürüst ve açık olmak çok önemli.