Bunları Bilmeden Aşk Meşk İşine Girmeyin! Sağlıklı Bir İlişki İçin Mutlaka Bilmeniz Gereken 13 Şey
Aşk her şeyi çözer masalına inanıyorsan üzgünüz ama gerçekler biraz farklı. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir ilişki için nelere dikkat etmen gerektiğini biliyor musun? İşte, aşk hayatına sağlam bir temel atmak için mutlaka öğrenmen gereken 13 şey!
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1. Kendini tanımadan başkasını tanıyamazsın!
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2. Susarak ya da sorunları görmezden gelerek bir ilişkiyi sağlıklı yürütemezsin.
3. Aşk güzel bir başlangıç olabilir ama bir ilişkiyi sürdüren şey sadece sevgi değil.
4. Kırmızı bayrakları görmezden gelme.
5. Herkes sevgisini farklı gösterir.
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6. Sağlıklı bir ilişki, birbirinize bağımlı olmak değil birbirinize destek olmaktan geçiyor.
7. Tartışmayan çift yoktur ama tartışmayı doğru şekilde yapabilen çift azdır.
8. Bir ilişkiyi ayakta tutan en önemli şeylerden biri de güven.
9. İlişkinin başındaki heyecan sonsuza kadar sürmez.
10. Bir ilişkiye başladığında hayatındaki diğer insanları ihmal etmek, uzun vadede zarar verir.
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11. Her şeyi partnerinden bekleyemezsin!
12. Fedakarlık tek taraflı olmamalı.
13. Mükemmel partner yoktur, uyumlu partner vardır.
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