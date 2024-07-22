Bunlar Yemekse Biz Ne Yiyoruz? Görünce Ağzımızı Açık Bırakan 10 Enteresan Yemek

Japonya dediğimizde aklımıza birçok ilginç şey gelir. Bunlardan biri de yemekleri. Fugu hazırlanması zor ve tüketilmesi tehlikeli olan bir yemektir. Zehirli olan bir balıktan yapılan bu yemek lisanslı şefler tarafından yapılabilir. Aksi takdirde ölümcül olabilir...