Bunlar Yemekse Biz Ne Yiyoruz? Görünce Ağzımızı Açık Bırakan 10 Enteresan Yemek
Bunlar Yemekse Biz Ne Yiyoruz? Görünce Ağzımızı Açık Bırakan 10 Enteresan Yemek
Birbirinden garip yemeklerle karşınızdayız! Dünya mutfağına giriş yaptığımız zaman yerel kültürlere ait ilginç yemekler bize merhaba diyor. Bu ilginç yemeklerin nelerden yapıldığını okudukça şaşkınlıktan ağzınız iyice açılacak ve tadının nasıl olduğunu hayal etmeye çalışacaksınız! Gelin beraber ilginç yemeklere bakalım!
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1. Balut
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2. Casu Marzu
3. Hakarl
4. Surströmming
5. Fugu
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