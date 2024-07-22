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Bunlar Yemekse Biz Ne Yiyoruz? Görünce Ağzımızı Açık Bırakan 10 Enteresan Yemek

etiket Bunlar Yemekse Biz Ne Yiyoruz? Görünce Ağzımızı Açık Bırakan 10 Enteresan Yemek

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 19:01

Birbirinden garip yemeklerle karşınızdayız! Dünya mutfağına giriş yaptığımız zaman yerel kültürlere ait ilginç yemekler bize merhaba diyor. Bu ilginç yemeklerin nelerden yapıldığını okudukça şaşkınlıktan ağzınız iyice açılacak ve tadının nasıl olduğunu hayal etmeye çalışacaksınız! Gelin beraber ilginç yemeklere bakalım!

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1. Balut

1. Balut

Filipinler'de yapılan bu yemek döllenmiş ördek yumurtasından yapılıyor! Gelişmekte olan embriyonun bulunduğu bu yumurta haşlanır ve soslarla harmanlanarak sunulur. Filipinler'e gittiğinizde sokak satıcılarından alabilirsiniz...

2. Casu Marzu

2. Casu Marzu

Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. Sardinya Adası'na gittiğiniz zaman yiyebileceğiniz bu peynir türünü enteresan yapan durum canlı larvalar sayesinde fermente edilmesi... Peynirin içerisinde hareket eden kurtçuklar bulunur ve bu kurtçuklarla birlikte servis edilir. AMANIN!

3. Hakarl

3. Hakarl

Biraz sakinleyelim... İzlanda'nın yerel yemeklerinden olan hakarl fermente edilmiş köpekbalığı etidir. Bu yemeği ilginç yapan durum yoğun amonyak kokusuna ve tadına sahip olmasıdır. Denenebilir diye düşünüyorum...

4. Surströmming

4. Surströmming

İsviçre'ye gidelim ve fermente edilmiş ringa balıklarına bir bakalım! Konserve olarak satılan bu yemeğin kokusunu hayal edebiliyor musunuz? Marketlerde satılan bu yemeği bir tür meze olarak tüketebilirsiniz.

5. Fugu

5. Fugu

Japonya dediğimizde aklımıza birçok ilginç şey gelir. Bunlardan biri de yemekleri. Fugu hazırlanması zor ve tüketilmesi tehlikeli olan bir yemektir. Zehirli olan bir balıktan yapılan bu yemek lisanslı şefler tarafından yapılabilir. Aksi takdirde ölümcül olabilir...

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6. Escamosles

6. Escamosles

Ah Meksika ah... Karınca yumurtalarından yapılan bu yemeği tatmak ister miydiniz? Tereyağında kızartılan ve taco ya da omletin içerisinde servis edilen bir yemektir. Sokak satıcılarında bolca görebilirsiniz.

7. Sannakji

7. Sannakji

Güney Kore'de bolca tüketilen ve sevilen Sannakji canlı ahtapotların küçük parçalar halinde kesilip servis edilmesidir. Ahtapot parçaları hareket etmeye devam eder.. Bu yüzden tüketilirken dikkat edilmesi gerekiyor.

8. Shirako

8. Shirako

Japonya'ya geri dönelim! Şimdi yazacaklarımı okurken çok şaşıracaksınız... Erkek balıkların sperm keselerinden yapılan bir yemek ile karşınızdayız. Japonya'da çok sevilen bu yemeği isterseniz çiğ isterseniz pişmiş olarak tüketebilirsiniz.

9. Bird's Nest Soup

9. Bird's Nest Soup

Asya ülkesi ile devam edelim. Çin'de oldukça yüksek fiyatlara satılan bu çorbanın ana malzemesi salangan kuşlarının tükürüğü ile yapılan yuvalardır. Sıcak sıcak tüketirken bir anda kuş tükürüğü yediğinizi öğrendiğinizi düşünün...

10. Rocky Mountain Oysters

10. Rocky Mountain Oysters

ABD'nin bazı bölgelerinde popüler olan ilginç bir yemekle karşınızdayız. Kızartılarak servis edilen bu yemek festivallerde veya rodeo etkinliklerinde tüketilir. Peki, ana malzemesi nedir? Genç boğaların testisleri temizlenir, un-mısır unu-ekmek kırıntısına bandırılır ve kızartılır.

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