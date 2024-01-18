Bunlar Nasıl Paralar? Efsanevi Çizgi Romanların İlk Sayılarının Satıldığı Fiyata İnanamayacaksınız!
Bunlar Nasıl Paralar? Efsanevi Çizgi Romanların İlk Sayılarının Satıldığı Fiyata İnanamayacaksınız!
İnanılmaz Örümcek Adam'ın nadir bulunan ilk sayısı, açık artırmayla yaklaşık 1,4 milyon dolara satıldı. Heritage Müzayede Evi'nin başkan yardımcısı Barry Sandoval, 'Bu Örümcek Adam kopyası her zaman gelmeyecek bir fırsat ve son fiyat bunu yansıtıyor' şeklindeki açıklamasıyla olayı duyurdu.
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Mart 1963'te basılmış olan çizgi roman, neredeyse kullanılmamış bir durumda bulunuyordu.
Steve Ditko ve Stan Lee tarafından yaratılan Örümcek Adam serisi, ilk olarak Marvel tarafından Ağustos 1962'de basılmıştı.
Superman'in ilk sayısının çok iyiye yakın durumdaki bir kopyası da 2,34 milyon dolara alıcı buldu.
Son olarak, Showcase çizgi romanının 4. sayısı da satışlar da öne çıktı.
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