Bunlar Nasıl Paralar? Efsanevi Çizgi Romanların İlk Sayılarının Satıldığı Fiyata İnanamayacaksınız!

CGC tarafından iyi korunmuş iki kopyadan biri olarak satılan sayı, özel bir açık artırmada 1,4 milyon dolar karşılığında sahibini buldu. Geçen temmuzda ise aynı çizgi romanın 'kullanılmışa yakın' olarak derecelendirilmiş bir kopyası, 520 bin dolara alıcı bulmuştu.