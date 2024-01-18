Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bunlar Nasıl Paralar? Efsanevi Çizgi Romanların İlk Sayılarının Satıldığı Fiyata İnanamayacaksınız!

Bunlar Nasıl Paralar? Efsanevi Çizgi Romanların İlk Sayılarının Satıldığı Fiyata İnanamayacaksınız!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 18:30

İnanılmaz Örümcek Adam'ın nadir bulunan ilk sayısı, açık artırmayla yaklaşık 1,4 milyon dolara satıldı. Heritage Müzayede Evi'nin başkan yardımcısı Barry Sandoval, 'Bu Örümcek Adam kopyası her zaman gelmeyecek bir fırsat ve son fiyat bunu yansıtıyor' şeklindeki açıklamasıyla olayı duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mart 1963'te basılmış olan çizgi roman, neredeyse kullanılmamış bir durumda bulunuyordu.

Mart 1963'te basılmış olan çizgi roman, neredeyse kullanılmamış bir durumda bulunuyordu.

CGC tarafından iyi korunmuş iki kopyadan biri olarak satılan sayı, özel bir açık artırmada 1,4 milyon dolar karşılığında sahibini buldu. Geçen temmuzda ise aynı çizgi romanın 'kullanılmışa yakın' olarak derecelendirilmiş bir kopyası, 520 bin dolara alıcı bulmuştu.

Steve Ditko ve Stan Lee tarafından yaratılan Örümcek Adam serisi, ilk olarak Marvel tarafından Ağustos 1962'de basılmıştı.

Steve Ditko ve Stan Lee tarafından yaratılan Örümcek Adam serisi, ilk olarak Marvel tarafından Ağustos 1962'de basılmıştı.

İnanılmaz Örümcek Adam serisiyse ilk basımdan yaklaşık bir iki ay sonra satışa çıktı ve 2022'de 900. sayıya ulaştı. Seri, Örümcek Adam'ın orijinal hikayesini anlatmanın yanı sıra, Fantastik Dörtlü'ye (Fantastic Four) geçişin de ilk örneğini içeriyor.

Superman'in ilk sayısının çok iyiye yakın durumdaki bir kopyası da 2,34 milyon dolara alıcı buldu.

Superman'in ilk sayısının çok iyiye yakın durumdaki bir kopyası da 2,34 milyon dolara alıcı buldu.

1939'da DC Comics tarafından basılan bu eser, tek bir süper kahramanı konu alan ilk çizgi romandı.

Son olarak, Showcase çizgi romanının 4. sayısı da satışlar da öne çıktı.

Son olarak, Showcase çizgi romanının 4. sayısı da satışlar da öne çıktı.

The Flash karakterinin ilk kez yer aldığı çizgi romanın sayısı,900 bin dolara satıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?