Bugüne Kadar Kaç Farklı Karakter Tipiyle Birlikte Olduğunu Söylüyoruz!

Sen, daha çok duygusal ve zaman zaman endişeli karakterlerle ilişkiler yaşamışsın. Partnerlerin, ilişkide güven arayan, kaygılarını dile getiren ve sık sık senin desteğine ihtiyaç duyan kişiler olmuş. Onlara duygusal olarak destek vermiş ve ilişkide daha çok sorumluluk almak zorunda kalmış olabilirsin. Bu tür ilişkilerde karşılıklı iletişim önemli olmuş ama bazen bu kaygılar sizi yorabilir. Partnerlerinin hassas yapısı, ilişkiye daha derin bir bağ katmış olsa da, senin zaman zaman daha dengeli ve rahat bir ilişki arzuladığın anlar olmuş olabilir. Duygusal bağlar kuvvetli olsa da, belki de daha az stresli bir ilişki sana daha iyi gelebilir. Yine de, bu tür karakterlerle kurduğun bağlar, derin ve anlamlı bir hale dönüşmüş. Duygusal destek ve güven, bu ilişkilerin temel taşlarını oluşturmuş.