Bugün KPSS’ye Girsen Kaç Puan Alırsın?
Bugün KPSS’ye Girsen Kaç Puan Alırsın?
Birçoğumuzun bir kez de olsa deneyimlediği, herkesin bildiği bir sınav; KPSS!
Peki sen bu sınava bugün girsen kaç puan alırsın?
Hadi başlayım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; Osmanlı İmparatorluğu'nda "Vak'a-i Hayriye" hangi olayı ifade eder?
2. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası hangisidir?
3. Hangi bilim insanı, "Yer çekimi kanunu"nu formüle etmiştir?
4. Çanakkale Savaşı kaç yılında gerçekleşmiştir?
5. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözü hangi ilkeyi ifade eder?
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6. "La Galigo" destanı hangi kültüre aittir?
7. Hangi ülkenin başkenti Buenos Aires'tir?
8. "Demir perde" hangi tarihsel dönemi ifade eder?
9. Hangi tarihî şahsiyet, "Bir milletin kurtuluşu, ancak kendi bağrındaki kuvveti ve azmi ile mümkündür." sözüyle tanınır?
10. Hangi ülkenin bayrağında bir dağ ve bir ay bulunur?
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11. Fransız Devrimi'nde 1793-1794 yılları arasında gerçekleşen ve dönemin en yoğun terör dönemi olarak bilinen olayın adı nedir?
12. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ünlü deniz komutanı Barbaros Hayreddin Paşa'nın gerçek adı nedir?
13. Dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'nün büyük bir kısmı hangi kıtada yer alır?
14. Ve son sorudayız; 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olan Max Planck, hangi alanda Nobel Ödülü almıştır ve bu ödül ne yılında verilmiştir?
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