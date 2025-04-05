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Bugün İndirimde Neler Var? Roborock S8 Robot Süpürge'den Adidas Gazelle'ye 5 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Roborock S8 Robot Süpürge'den Adidas Gazelle'ye 5 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 13:24

5 Nisan 2025'te kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Bugünün fırsatları arasında, Roborock S8 Robot Süpürge'den Adidas Gazelle'ye kadar birçok ürün bulunuyor. Teknoloji ve moda dünyasının öne çıkan bu ürünlerini indirimli fiyatlarla satın almak için acele edin. Bu fırsatlar kaçmaz!

Bu içerik 05.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Wilson Blade 101L V9 Tenis Raketi

1. Wilson Blade 101L V9 Tenis Raketi

Kortlarda fark yaratmak isteyenler için ideal! Bu hafif ve manevra kabiliyeti yüksek raketle oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın.

Wilson kalitesiyle uzun ömürlü bir performans sizi bekliyor.

Wilson Blade 101L V9 Tenis Raketi

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2. Shark PowerDetect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Pet Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge

2. Shark PowerDetect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Pet Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge

Evcil hayvan sahiplerinin rüyası gerçek oluyor! Otomatik boşaltma sistemi ve özel başlığıyla evcil hayvan tüylerinden eser kalmayacak.

Güçlü emişi ve şarjlı özelliğiyle temizlik artık çok daha pratik.

Shark PowerDetect Clean&Empty Auto-Empty Sistemli Pet Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge

3. Pro Plan Sterilised Hindili Kuru Kedi Maması 10 kg +2 kg Hediye

3. Pro Plan Sterilised Hindili Kuru Kedi Maması 10 kg +2 kg Hediye

Sterilize edilmiş kedinizin sağlığını destekleyen bu lezzetli mama, şimdi tam 12 kg!

Hindi aromasıyla kedinizin bayılacağı bu mama, besleyici içeriğiyle de içinizi rahat ettirecek.

Pro Plan Sterilised Hindili Kuru Kedi Maması 10 kg +2 kg Hediye

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4. Ray-Ban Unisex Çocuk Güneş Gözlüğü Wayfarer

4. Ray-Ban Unisex Çocuk Güneş Gözlüğü Wayfarer

Miniklerin göz sağlığını korurken tarz sahibi olmalarını sağlayacak bu Ray-Ban güneş gözlükleri, klasikleşmiş modeliyle dikkat çekiyor.

Siyah rengiyle her kıyafete uyum sağlıyor.

Ray-Ban Unisex Çocuk Güneş Gözlüğü Wayfarer

5. Zwilling Prof. S 3 Parça Bıçak Seti, Paslanmaz Çelik, Siyah

5. Zwilling Prof. S 3 Parça Bıçak Seti, Paslanmaz Çelik, Siyah

Mutfakta profesyonel şefler gibi çalışmak için ihtiyacınız olan bıçaklar bu sette!

Keskinliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu 3'lü bıçak seti, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.

Zwilling Prof. S 3 Parça Bıçak Seti, Paslanmaz Çelik, Siyah

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6. adidas Gazelle Indoor Kadın Günlük Spor Ayakkabı

6. adidas Gazelle Indoor Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Retro stilin modern yorumu! İkonik Gazelle modeli, rahatlığı ve şıklığı bir araya getirerek günlük kombinlerinize cool bir dokunuş katıyor.

Bu efsanevi ayakkabıya şimdi sahip olma fırsatını kaçırmayın!

adidas Gazelle Indoor Kadın Günlük Spor Ayakkabı

7. Columbia Fast Trek II Full Zıp Fleece Siyah Polar

7. Columbia Fast Trek II Full Zıp Fleece Siyah Polar

Soğuk havaların vazgeçilmezi bu polar, sıcak tutarken hareket özgürlüğünüzü de kısıtlamıyor.

Columbia kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu siyah polar, doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına kadar her ortamda size eşlik edecek.

Columbia Fast Trek II Full Zıp Fleece Siyah Polar

8. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

8. Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

Ev işlerine harcadığınız zamandan tasarruf edin! Bu akıllı robot süpürge, sonik paspas özelliğiyle evinizi hem süpürüyor hem de siliyor.

Beyaz rengiyle de evinize modern bir hava katacak.

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8 Beyaz

9. U.S. Polo Assn. Kadın Saks Gömlek Basic

9. U.S. Polo Assn. Kadın Saks Gömlek Basic

Klasik ve şık bir görünüm için gardırobunuzda mutlaka olması gereken bir parça! Bu basic saks mavisi gömlek, hem günlük hem de özel anlarınızda size eşlik edecek.

U.S. Polo Assn. kalitesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor.

U.S. Polo Assn. Kadın Saks Gömlek Basic

10. Lovelyİstanbul Oversize Basic Müslin Gömlek

10. Lovelyİstanbul Oversize Basic Müslin Gömlek

Seçili ürünlerde %50 indirim!

Lovelyİstanbul Oversize Basic Müslin Gömlek

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11. yükselen zeka 9-18 Ay Temel Setler Kolisi

11. yükselen zeka 9-18 Ay Temel Setler Kolisi

Tüm setlerde 3 al 2 öde başladı! 

yükselen zeka 9-18 Ay Temel Setler Kolisi

12. Dark Seer Ds Linda Beyaz Kadın Sneaker

12. Dark Seer Ds Linda Beyaz Kadın Sneaker

Son 30 günün en düşük fiyatları!

Dark Seer Ds Linda Beyaz Kadın Sneaker

13. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

13. THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

3 al 2 öde kampanyasını ve kupon fırsatlarını kaçırmayın!

THE BATH FACTORY Nemlendirici Ve Besleyici Liberty Duş Jeli 400 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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