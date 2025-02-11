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Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Fisher-Price Su Samuru'na 11 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklü Tencereden Fisher-Price Su Samuru'na 11 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 13:32

11 Şubat 2025 tarihine özel indirimlerle karşınızdayız! Fissler markasının kalitesiyle sofralarınıza lezzet katacak düdüklü tenceresi, bugün indirimde. Ayrıca çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği, Fisher-Price'ın sevimli su samuru oyuncağı da günün fırsatları arasında yer alıyor. Bu fırsatları kaçırmayın!

Bu içerik 11.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

1. Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

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2. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

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Oyunculara özel tasarlanmış bu koltuk, uzun süren oyun maratonlarında bile konforunuzu en üst seviyeye taşıyor. Şu anda indirimde olan bu oyuncu koltuğu ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

3. Zwilling Sorrento Çift Camlı Kulplu 2'li Kahve Bardağı Seti

3. Zwilling Sorrento Çift Camlı Kulplu 2'li Kahve Bardağı Seti

Kahve keyfinizi ikiye katlayın! Çift camlı yapısıyla içeceklerinizi daha uzun süre sıcak tutan bu şık bardak seti, indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat.

Zwilling Sorrento Çift Camlı Kulplu 2'li Kahve Bardağı Seti

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4. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

Sofralarınıza şıklık katın! Tarçın rengiyle göz kamaştıran bu yemek takımı, indirimli fiyatıyla şimdi çok daha cazip. Ailenizle keyifli yemekler için ideal.

Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Tarçın

5. Lovelyİstanbul Kruvaze Yaka Oversize Kaşe Kaban Bordo

5. Lovelyİstanbul Kruvaze Yaka Oversize Kaşe Kaban Bordo

2 al sepette %20 indirim!

Lovelyİstanbul Kruvaze Yaka Oversize Kaşe Kaban Bordo

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6. Zühre Ana Kozalak Macunu - Çam Kozalağı Macunu

6. Zühre Ana Kozalak Macunu - Çam Kozalağı Macunu

2. ürün 1 TL!

Zühre Ana Kozalak Macunu - Çam Kozalağı Macunu

7. Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

7. Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

Lancome'da Sevgililer Günü'ne %25'e varan sepet indirimleri!

Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara 01

8. UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

8. UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

Soğuk havalarda evinizin veya ofisinizin havasını anında ısıtacak bu kule tipi ısıtıcı, 2400 W gücüyle etkili bir ısıtma sağlar. 

UFO Micatronic 2400 W Kule Tipi Isıtıcı

9. Fissler Vitaquick Black Düdüklü Tencere 4,5 Lt

9. Fissler Vitaquick Black Düdüklü Tencere 4,5 Lt

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak bu düdüklü tencere ile yemeklerinizi çok daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Fissler kalitesiyle üretilen bu ürün, indirimde!

Fissler Vitaquick Black Düdüklü Tencere 4,5 Lt

10. Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

10. Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

Evinizin havasını temizleyerek sağlığınızı koruyan bu akıllı hava temizleyici, alerjik reaksiyonları tetikleyen partikülleri ve kötü kokuları yok eder. Üstelik gerçek zamanlı hava kalitesi izleme ve akıllı kontrol özellikleriyle size büyük kolaylık sağlar. Şimdi indirimde ve Luciole Beyaz Lambader hediyesiyle birlikte!

Xiaomi Hepa Alerjik Filtreli Çift Teknolojili Premium Donanımlı Akıllı Hava Temizleyici

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11. Yoyko Quantum Kabin Boy Tek Elle Kolay Katlanır Pratik Bebek Arabası Travel Set Grey Silver

11. Yoyko Quantum Kabin Boy Tek Elle Kolay Katlanır Pratik Bebek Arabası Travel Set Grey Silver

Seyahatlerinizde ve günlük kullanımda size büyük kolaylık sağlayacak bu pratik bebek arabası, tek elle kolayca katlanabilir ve kabin boyutu sayesinde uçak yolculuklarında yanınızda taşınabilir. Şık gri-gümüş rengiyle de göz kamaştıran bu ürün, şu anda indirimde!

Yoyko Quantum Kabin Boy Tek Elle Kolay Katlanır Pratik Bebek Arabası Travel Set Grey Silver

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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