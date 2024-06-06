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Bu Yemler Olmadan Balık Tutmaya Çıkmayın! Japon Balıkçıların Vazgeçilmez Favorileri!

etiket Bu Yemler Olmadan Balık Tutmaya Çıkmayın! Japon Balıkçıların Vazgeçilmez Favorileri!

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 17:46

Balık tutmak kimileri için stres atmak için bir aktivite kimileri için ise doğayla keyifli vakit geçirmenin iyi bir yolu. Sebebi ne olursa olsun balık tutmayı sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Çünkü balıkçılık ekipmanları denildiğinde kaliteli ve zengin içeriğiyle akla ilk olarak Japon balıkçılık ürünleri gelmektedir. Biz de sizin için Japon balıkçıların favorisi olan yemleri tek tek listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

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1. Gary Yamamoto Senko Yemler

1. Gary Yamamoto Senko Yemler

Diğer balık yemlerinden farklı olarak Japonlar balık yemi üretiminde abs plastik kullanır. Balık yemlerinde, çevreye zarar vermeyen polimer bir madde olan ABS plastikten yapılan yemler dayanıklılıkla birlikte esnek manevra alanı da sağlar.

Böylelikle balık tutmada çok iyi sonuçlar elde edilir.

Yamamoto Senko yemler balıkları anında etrafına toplayan etkili bir yem.

Bu yem için tek bir şey diyebiliriz: Basit ama gerçekten etkili!

Boyutu 10 cm.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

2. Shimano Yemler

2. Shimano Yemler

Pembe sardalya yemin boyutu 22 cm.

Farklı renkleri de var.

Ton balığını hedef alacak şekilde geliştirilmiş bir yem.

Almak isteyenler için burada.

3. Spinner Yem

3. Spinner Yem

Spinner yemler döner kaşıklar olarak da bilinmektedir. Yemin ön veya arka bölgesinde bulunan kaşık ya da pervane benzere malzeme dönerek balıkların dikkatini çeker.

Dönme sayesinde oluşan girdap ve titreşimler balıklarda uyarıcı etki yaratır. Oluşan parlak ışık yansımaları sayesinde uzaktaki balıklar için de dikkat çekici etkiye sahiptir. Tatlı su balıkları olan turna, levrek, somon ve alabalık gibi türleri avlamada sıkça tercih edilmektedir.

Almak isteyenler için burada.

4. Swim Bait

4. Swim Bait

Bu yemler, su üstünde tıpkı yaralanmış ve can çekişen balık gibi görüntü oluşturarak avlanma hedefi olan balıkları kendilerine çekerler.

Almak isteyenler için burada.

5. Silikon Yumuşak Yemler

5. Silikon Yumuşak Yemler

Soft Bait yani yumuşak plastik yemler silikon balık yemi grubundadır. Balıkların beslenme ağında olan yiyecekleri taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Böcek, larva, solucan, kurbağa veya kabuklu canlı görünümünde tasarlanan bu yemler plastik veya kauçuk malzemelerden üretilir. Tatlı ve tuzlu su balıklarında kullanılabilirliği plastik yumuşak yemlerin kullanım alanını genişleten etkiye sahiptir.

Almak isteyenler için Japon balıkçıların favorileri burada.

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6. Lure Spoon

6. Lure Spoon

Spoon yemler avlanacak balığın hareketlerini taklit edecek şekilde tasarlanır. Barakuda ve uskumru gibi hızlı hareket eden yırtıcı balıkların tutulmasında son derece etkilidirler.

Almak isteyenler için burada.

7. Megabass Pop-X

7. Megabass Pop-X

İlgi çekici renge sahip bir yem. Bu sayede su altında sizin görmenizi de kolaylaştırır.

Boyutu 7.8 cm.

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8. Daiwa Morethan Shallow Spin

8. Daiwa Morethan Shallow Spin

Boyutu 12 cm olan kancalı yem, levrek ve benzeri balıkları yakalamak için ideal.

Almak isteyenler için burada.

9. Daiwa Hyper Crank

9. Daiwa Hyper Crank

Japon balık yemleri dünya genelinde ünlüdür ve kaliteleriyle öne çıkarlar.

Almak isteyenler için burada.

Japon balıkçıların favori yemlerinin hepsine birden göz atmak isterseniz de buraya tıklamanız yeterli.

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