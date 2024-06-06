Bu Yemler Olmadan Balık Tutmaya Çıkmayın! Japon Balıkçıların Vazgeçilmez Favorileri!

Diğer balık yemlerinden farklı olarak Japonlar balık yemi üretiminde abs plastik kullanır. Balık yemlerinde, çevreye zarar vermeyen polimer bir madde olan ABS plastikten yapılan yemler dayanıklılıkla birlikte esnek manevra alanı da sağlar.

Böylelikle balık tutmada çok iyi sonuçlar elde edilir.

Yamamoto Senko yemler balıkları anında etrafına toplayan etkili bir yem.

Bu yem için tek bir şey diyebiliriz: Basit ama gerçekten etkili!

Boyutu 10 cm.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.