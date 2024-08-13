Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Bu Yaz Size Gezi Rehberi Oluşturuyoruz: Antalya’da Gezip Görmeniz Gereken 10 Yer

etiket Bu Yaz Size Gezi Rehberi Oluşturuyoruz: Antalya’da Gezip Görmeniz Gereken 10 Yer

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:16

Antalya, Türkiye’de en güzel tatil yerlerinden biri. Oraya gittiğinizde görmeniz gereken yerleri önceden bilmeniz geziyi çok daha güzel geçirmenizi sağlayabilir. Bu yüzden aşağı kaydırmaya devam edin!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kaleiçi

1. Kaleiçi

Antalya’da keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız kesinlikle Kaleiçi’ne uğramanızı öneririz. Kaleiçi’nin dar sokaklarında gezindikten sonra bir mekana oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Kaleiçi, hem eğlencenin hem de kültürel bir turun ilk durağı olabilir!

2. Konyaaltı Plajı

2. Konyaaltı Plajı

Antalya denilince akla ilk olarak Konyaaltı Plajı geliyor. Konyaaltı Plajı’nda denize girebilir veya sahil boyunca yürüyebilirsiniz. Ayrıca orada bulunan çeşitli yemek ve içecek yerlerinden bir şeyler alarak sahilde yürürken güzel vakit geçirebilirsiniz.

3. Düden Şelalesi

3. Düden Şelalesi

Coğrafya derslerinden hepimizin bildiği Düden Şelalesi’ni bir de canlı canlı görmek istemez misiniz? Şehir merkezine yakın olan Düden Şelalesi, Yukarı ve Aşağı Düden olarak ikiye ayrılıyor. İsterseniz ikisini, isterseniz birini ziyaret edebilirsiniz. Her türlü huzurlu bir manzarayla karşılaşacaksınız.

4. Aspendos Antik Tiyatrosu

4. Aspendos Antik Tiyatrosu

M.S. 2.yüzyılda inşa edilen antik tiyatro, aradan geçen yüzyıllara rağmen hala oldukça iyi korunuyor. Tarihe tanıklık etmek istiyorsanız Aspendos Antik Tiyatrosu’nu mutlaka gezi planınıza dahil etmenizi öneririz.

5. Kaş

5. Kaş

Eğer güzel bir deniz tatili yapmak istiyorsanız Kaş’a mutlaka gitmeniz gerekiyor. Kaş’ın berrak denizi, Antalya’nın bu kadar fazla tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri. Dalış yapmak istiyorsanız Kaş bunun için de en doğru mekanlardan.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Karain Mağarası

6. Karain Mağarası

Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain Mağarası’nda Paleolitik çağdan kalan buluntular bulunuyor. Bu nedenle mağara hem doğal güzelliği hem de tarihi önemiyle öne çıkıyor. Bu mağarayı kesinlikle görmeniz gerekiyor!

7. Göynük Kanyonu

7. Göynük Kanyonu

Eğer tatil süresince doğa yürüyüşü yapmak için vakit bulabileceğinize inanıyorsanız Göynük Kanyonu’na mutlaka uğraşmalısınız. Kanyonda akan buz gibi suda yüzebilir, kanyonda doğayla iç içe yürüyüş yapabilir veya zipline gibi aktivitelerle vakit geçirebilirsiniz.

8. Manavgat Şelalesi

8. Manavgat Şelalesi

Düden Şelalesi’ne gidip de Manavgat Şelalesi’ni atlamak olmaz. Güzel bir piknik alanı arıyorsanız Manavgat Şelalesi’ne gidebilir, doğayla iç içe bir şekilde piknik yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Size söyleyebileceğimiz tek şey, piknik sonrası doğayı temiz tutmayı unutmamanız olacaktır!

9. Phaselis Antik Kenti

9. Phaselis Antik Kenti

Kültür turunuza bir başka antik kent daha eklemek istiyorsanız Phaselis Antik Kenti bunun için çok uygun! Kemer’de bulunan bu antik kent, antik Likya bölgesinin önemli liman kentlerinden. Bu antik kentte tiyatro, agora ve su kemerleri bulunuyor. Ayrıca muhteşem plajları da var.

10. Antalya Müzesi

10. Antalya Müzesi

Son önerimiz ise müze olacak! Antalya Müzesi, Türkiye’nin en büyük arkeoloji müzelerinden biri. Bu müzede binlerce arkeolojik eser sergileniyor. Bu arkeolojik eserler Likya, Pamfilya, Pisidya ve Roma dönemine ait.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın