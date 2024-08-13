Bu Yaz Size Gezi Rehberi Oluşturuyoruz: Antalya’da Gezip Görmeniz Gereken 10 Yer
Bu Yaz Size Gezi Rehberi Oluşturuyoruz: Antalya’da Gezip Görmeniz Gereken 10 Yer
Antalya, Türkiye’de en güzel tatil yerlerinden biri. Oraya gittiğinizde görmeniz gereken yerleri önceden bilmeniz geziyi çok daha güzel geçirmenizi sağlayabilir. Bu yüzden aşağı kaydırmaya devam edin!
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1. Kaleiçi
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2. Konyaaltı Plajı
3. Düden Şelalesi
4. Aspendos Antik Tiyatrosu
5. Kaş
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