Bu Yaz Size Gezi Rehberi Oluşturuyoruz: Antalya’da Gezip Görmeniz Gereken 10 Yer

Eğer güzel bir deniz tatili yapmak istiyorsanız Kaş’a mutlaka gitmeniz gerekiyor. Kaş’ın berrak denizi, Antalya’nın bu kadar fazla tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri. Dalış yapmak istiyorsanız Kaş bunun için de en doğru mekanlardan.