Bu Yaz Mutfağında Hangi Meyve Olmazsa Olmaz Olacak?
Yaz mevsimi, mutfağın adeta bir meyve şölenine döndüğü zamanlardan biri. Şimdi seni rengarenk tabakların, buz gibi tariflerin, tazeliğin ve ferahlığın hüküm sürdüğü bir mutfak atmosferine davet ediyoruz. Bakalım bu yaz hangi meyve mutfağını şenlendirecek? Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk olarak yaz senin için ne ifade ediyor?
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2. Peki en sevdiğin yaz içeceği?
3. En çok hangi aromaya karşı zaafın var?
4. Mutfağında en çok kullandığın alet bunlardan hangisi?
5. Bu yaz en çok ne yemeyi planlıyorsun?
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6. En sevdiğin yaz klasiğini sorsak?
7. Mutfakta hangi role daha yakınsın?
8. Haydi, son olarak bu tatlılardan favorin olanı seç!
Limon!
Karpuz!
Şeftali!
Vişne!
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