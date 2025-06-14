Bu Yaz Fit Kalmak İçin Ne Yapmalısın?

Senin için fit olmak, zihin ve bedenin huzur içinde olmasıyla başlıyor. Göbeği eritmekten ziyade ruhunu arındırmak önceliğin. Yazın sabah saatlerinde yapılan bir yoga seansı sana hem zindelik hem de içsel dinginlik getirecek. Dengeli beslenme, nefes çalışmaları ve meditasyonla içten dışa ışıldayacaksın. Fitlik senin kaloriden ibaret değil sadece. Bolca enerji dengesi de demek!