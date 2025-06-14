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Bu Yaz Fit Kalmak İçin Ne Yapmalısın?

etiket Bu Yaz Fit Kalmak İçin Ne Yapmalısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 19:03

Yaz geldi, deniz sezonu açıldı ama sen hala kışın yediklerini sindirmeye mi çalışıyorsun? Dondurmayı bırakmam ama fit de kalmak istiyorum diyorsan testimiz tam senlik! Spor salonuna gitmeden de forma girebilir, sağlıklı yaşamı eğlenceli hale getirebilirsin. Fit olmak için ne yapmalısın? Haydi birlikte bakalım!

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1. İlk olarak soralım, yaz sabahları seni en iyi ne uyandırır?

2. Plajdaki favori etkinliğini sorsak?

3. Bunlardan hangisi seni daha çok motive eder söyle bakalım!

4. Hadi en sevdiğin yaz meyvesini seç!

5. Yaz için koyduğun hedef ne?

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6. Diyelim ki aniden bir gün fazladan tatil günün oluştu. Hangisini tercih edersin?

7. Peki en çok nerende yağ birikiyor?

8. Son olarak, yazın seni en çok ne zorluyor?

Ağırlık ve direnç antrenmanları yapmalısın!

Kas yapmak, güçlü durmak ve kendini aynaya bakıp kendinle gurur duymak  senin için fit olmanın tanımı resmen. Ağır kaldırmaktan korkmuyorsun zira disiplinli ve sonuç odaklısın. Bu yaz seni salona kilitlemeye gerek yok açıkçası! Parkta bile lastik direnç bantlarıyla harikalar yaratabilirsin. Yeter ki hedefin net olsun. Kaslarım dinlenince bile çalışıyor diyenlerdensin sen!

Yoga ve daha çok denge odaklı egzersizler yapmalısın!

Senin için fit olmak, zihin ve bedenin huzur içinde olmasıyla başlıyor. Göbeği eritmekten ziyade ruhunu arındırmak önceliğin. Yazın sabah saatlerinde yapılan bir yoga seansı sana hem zindelik hem de içsel dinginlik getirecek. Dengeli beslenme, nefes çalışmaları ve meditasyonla içten dışa ışıldayacaksın. Fitlik senin kaloriden ibaret değil sadece. Bolca enerji dengesi de demek!

Koşu ve bol bol kardiyo yapmalısın!

Enerjin yerinde durmuyor! Hedefin hızlanmak, dayanıklılık kazanmak ve o koşu bandının canına okumak! Yaz boyunca sabah koşuları, bisiklet sürüşleri ve deniz kenarında tempolu yürüyüşlerle vücudunu forma sokmalısın. Senin motivasyonun yüksek, müziğin son ses! Ter ise ödülün!

Yemeklerini hafifletip, sağlıklı beslenmelisin!

Yazın ferahlatıcı yiyeceklerle, porsiyonlarını küçülterek ve küçük yürüyüşler yaparak forma çok rahatlıkla gireceksin. Ancaaak aldığın kaloriye de dikkat etmen şart! Her şey tamam da  nasıl hafif yemekler yaparım diyorsan, cevabını verelim... Bu yaz beslenme konusunda Philips Çift Hazneli Airfryer yardımına koşacak, hazırlayacağın sağlıklı yemekler fit kalmanı sağlayacak!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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