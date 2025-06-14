Bu Yaz Fit Kalmak İçin Ne Yapmalısın?
Yaz geldi, deniz sezonu açıldı ama sen hala kışın yediklerini sindirmeye mi çalışıyorsun? Dondurmayı bırakmam ama fit de kalmak istiyorum diyorsan testimiz tam senlik! Spor salonuna gitmeden de forma girebilir, sağlıklı yaşamı eğlenceli hale getirebilirsin. Fit olmak için ne yapmalısın? Haydi birlikte bakalım!
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1. İlk olarak soralım, yaz sabahları seni en iyi ne uyandırır?
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2. Plajdaki favori etkinliğini sorsak?
3. Bunlardan hangisi seni daha çok motive eder söyle bakalım!
4. Hadi en sevdiğin yaz meyvesini seç!
5. Yaz için koyduğun hedef ne?
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6. Diyelim ki aniden bir gün fazladan tatil günün oluştu. Hangisini tercih edersin?
7. Peki en çok nerende yağ birikiyor?
8. Son olarak, yazın seni en çok ne zorluyor?
Ağırlık ve direnç antrenmanları yapmalısın!
Yoga ve daha çok denge odaklı egzersizler yapmalısın!
Koşu ve bol bol kardiyo yapmalısın!
Yemeklerini hafifletip, sağlıklı beslenmelisin!
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