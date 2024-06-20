Bu Testteki Tercihlerine Göre Adeta Senin İçin Yazılmış O Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu Testteki Tercihlerine Göre Adeta Senin İçin Yazılmış O Şarkıyı Söylüyoruz!
Bu şarkı benim için yazılmış ya diyeceğin şarkı hangisi?
Hazırsan cevabı bu testte!
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1. İlk olarak seni biraz tanıyalım! Asla yapmam dediğin bir şey var mı?
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2. Biraz küçük yaşlarda olduğunu hayal et. Pazar sabahı herkesten önce uyanıp televizyonun başına geçmişsin, hangisini izlerdin?
3. Biraz daha geçmişte kalalım... Televizyonun başındaki çocukluk haline ne söylemek isterdin?
4. Şimdi büyük bir etkinliğe katıldığını düşün, bu etkinlikte birçok farklı millete ait masalar var. Hangi masaya otururdun?
5. Toplu taşıma hakkında ne düşündüğünü öğrensek?
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