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Bu Testteki Tercihlerine Göre Adeta Senin İçin Yazılmış O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Bu Testteki Tercihlerine Göre Adeta Senin İçin Yazılmış O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 11:46

Bu şarkı benim için yazılmış ya diyeceğin şarkı hangisi?

Hazırsan cevabı bu testte!

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1. İlk olarak seni biraz tanıyalım! Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

2. Biraz küçük yaşlarda olduğunu hayal et. Pazar sabahı herkesten önce uyanıp televizyonun başına geçmişsin, hangisini izlerdin?

3. Biraz daha geçmişte kalalım... Televizyonun başındaki çocukluk haline ne söylemek isterdin?

4. Şimdi büyük bir etkinliğe katıldığını düşün, bu etkinlikte birçok farklı millete ait masalar var. Hangi masaya otururdun?

5. Toplu taşıma hakkında ne düşündüğünü öğrensek?

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6. Derin bir uykudan uyandın ve istediğin yemeği anında yemeni sağlayacak bir süper gücün var. Hangi yemeği yemek isterdin?

7. Gerçekleşeceği kesin olan tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?

8. Son soru! Gelenekselci misin yoksa yenilikçi mi?

9. Coldplay - Yellow (Official Video)

10. Bruno Mars - When I Was Your Man (Official Music Video)

11. Whitney Houston - I Have Nothing (Official HD Video)

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