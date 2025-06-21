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Bu Testte Seçtiğin Öğünler, Yaz Vücuduna Ne Kadar Hazır Olduğunu Gösterecek!

etiket Bu Testte Seçtiğin Öğünler, Yaz Vücuduna Ne Kadar Hazır Olduğunu Gösterecek!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 19:05

Yaz kapıda! Bikini mi, pareo mu, yoksa havluya sarınıp güneşlenme mi? Hangi yemeği seçtiğin yaz hedeflerine ne kadar yakın olduğunu ele veriyor! Seçimlerini yap, yaz vücuduna ne kadar hazır olduğunu söyleyelim!

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1. Kahvaltı için tercihini yap bakalım!

2. Akabinde hemen öğle yemeğine ışınlıyoruz! Seç lütfen.

3. Peki, tatlı krizini nasıl bastırırsın?

4. Akşam yemeğine geçelim! Hangisi?

5. Ya içecek?

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6. Film izlerken yiyeceğin atıştırmaları seç!

7. Diyelim ki gece açlığı bastırdı...

8. Hadi sevdanın son vuruşunu yapalım, seç bakalım!

Tam anlamıyla hazırsın, yaz seni bekliyor!

Yeme seçimlerin, sağlıklı alışkanlıklarının bir yansıması. Dengeli, özenli ve kararlı bir mutfak düzenin var. Yaz aylarında bikiniyle sahile inmek seni endişelendirmiyor çünkü vücudun kadar zihnin de hazırlıklı. Su tüketimine, lifli gıdalara ve dengeli porsiyonlara verdiğin önem seni bir adım öne taşıyor. Artık sadece güneş kremi alıp sahile koşman kaldı!

Yarı yolda, ama yine de doğru rotadasın!

Biraz denge, biraz kaçamak... Ama genel olarak doğru yoldasın! Arada bir pizzaya, trileçeye kayıyor olabilirsin ama günlük alışkanlıklarında dikkatli davranıyorsun. Yaz için tam anlamıyla hazır olmayabilirsin ama küçük bir sprintle hedefe varman mümkün. Su tüketimini ve sebze alımını biraz daha artırırsan, aynadaki yansıman seni daha da mutlu edecek!

Hazırlıklar geç kalmış ama umut var!

Yeme alışkanlıklarında bolca konfor var ama sağlık kısmı biraz ihmal edilmiş gibi. Fast food, gazlı içecekler, gece atıştırmaları... Hepsi seni yavaşlatıyor. Ama güzel haber şu ki bu seçimleri değiştirmek senin elinde! Ufak değişiklikler, bilinçli tercihlerle bu yaz için enerjik bir dönüşüm yakalayabilirsin.

Pek hazır değil gibisin!

O pizza, bu sütlü tatlı, gece sandviçleri derken vücudun yaz moduna hiç geçememiş. Yeme düzenin biraz kaotik ve duygusal açlıklar beslenmeni yönetiyor adeta. Ama umutsuzluğa kapılma! Sadece biraz heyecana ihtiyacın var. Hadi şimdi ufak adımlarla geri dönüş başlasın, suyunu iç, sebzeni ye, kendini sev!

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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