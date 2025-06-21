Bu Testte Seçtiğin Öğünler, Yaz Vücuduna Ne Kadar Hazır Olduğunu Gösterecek!
Yaz kapıda! Bikini mi, pareo mu, yoksa havluya sarınıp güneşlenme mi? Hangi yemeği seçtiğin yaz hedeflerine ne kadar yakın olduğunu ele veriyor! Seçimlerini yap, yaz vücuduna ne kadar hazır olduğunu söyleyelim!
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1. Kahvaltı için tercihini yap bakalım!
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2. Akabinde hemen öğle yemeğine ışınlıyoruz! Seç lütfen.
3. Peki, tatlı krizini nasıl bastırırsın?
4. Akşam yemeğine geçelim! Hangisi?
5. Ya içecek?
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6. Film izlerken yiyeceğin atıştırmaları seç!
7. Diyelim ki gece açlığı bastırdı...
8. Hadi sevdanın son vuruşunu yapalım, seç bakalım!
Tam anlamıyla hazırsın, yaz seni bekliyor!
Yarı yolda, ama yine de doğru rotadasın!
Hazırlıklar geç kalmış ama umut var!
Pek hazır değil gibisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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