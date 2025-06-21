Bu Testte Seçtiğin Öğünler, Yaz Vücuduna Ne Kadar Hazır Olduğunu Gösterecek!

Biraz denge, biraz kaçamak... Ama genel olarak doğru yoldasın! Arada bir pizzaya, trileçeye kayıyor olabilirsin ama günlük alışkanlıklarında dikkatli davranıyorsun. Yaz için tam anlamıyla hazır olmayabilirsin ama küçük bir sprintle hedefe varman mümkün. Su tüketimini ve sebze alımını biraz daha artırırsan, aynadaki yansıman seni daha da mutlu edecek!