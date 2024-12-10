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Bu Testin Sonunda Sıcacıııık Çayın Yanına Çok Yakışacak Bir Tarif Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Sıcacıııık Çayın Yanına Çok Yakışacak Bir Tarif Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 20:31

Çay keyif yanında bir şey olmadan güzel olur mu? Kesinlikle olmaz!

Bu testte çay keyfini güzelleştirecek o tarifi veriyoruz!

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1. Çay keyfi dediğin nasıl olur?

2. Tatlı krizinde en çok ne tercih edersin?

3. Misafir gelince ilk aklına ne gelir?

4. Mutfakta ne tür tariflerle aran iyidir?

5. Çay keyfi için en sevdiğin ortam hangisi?

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6. Canın sıkılınca mutfağa girip ne yaparsın?

6. Canın sıkılınca mutfağa girip ne yaparsın?

7. Eline geçen son kurabiyeyi arkadaşına mı verirsin, kendine mi alırsın?

8. Çayın yanına sevmediğin bir şey söylesek hangisi olurdu?

Mozaik Kek

Mozaik Kek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 20 dakika 

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 160 gr un

  • 35 gr mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 250 gr lor peyniri

  • 120 ml tam yağlı süt

  • 150 gr tereyağı

  • 200 gr şeker

  • 2 yumurta

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı vanilya ekstraktı

  • 30 gr kakao tozları

Yapılışı:

1.Bir kasede un, mısır nişastası, karbonat, kabartma tozunu elekten geçirin ve tuz ekleyin. Sütle lor peynirini karıştırın. 

2.Bir mikserle tereyağını birkaç dakika karıştırarak krema haline getirin. Şekeri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Renk biraz solgun olmalıdır. Vanilya ekstraktını karıştırırken yumurtaları birer birer ekleyin. 

3. Karıştırırken lor karışımına dökün, hepsi birleştirilene kadar un karışımını yavaşça ekleyin. 

4. Kakaoyu hamurun dörtte biriyle karıştırın.

5.Hamurları birer birer pişecek şekilde dökün. Mozaik etki oluşturmak için bir şişle hamurun üzerinden geçin.

6. Şekil verdikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda 1 saat 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Choco Lava Pasta

Choco Lava Pasta

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata

  • 40 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 1 yumurta

  • 80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Un ile kabartma tozunu karıştırın ve derin bir kaba ince bir elekten ekleyin.  Bitter çikolatayı iri taneler halinde parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. 

2. Çikolatayı benmari usulü kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin. Sütü ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar iyice karıştırın. Eritilmiş karışımı ateşten alın. 

3. Tereyağ küplerinin üzerine ekleyip tereyağ eriyene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini kabarıp krema kıvamına gelen kadar devamlı çırpın.

4. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip çırpın. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyarak eşit şekilde ayırın. 

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 6 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

Pekan Cevizli Islak Brownie

Pekan Cevizli Islak Brownie

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 120 gr tereyağı 

  • 120 gr bitter çikolata

  • 60 gr pekan cevizi

  • 200 gr esmer şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 3 yumurta

  • 80 gr un

  • 20 gr kakao

  • 1 tutam tuz

Yapılışı: 

1. Tereyağını küpler halinde kesin. Bitter çikolatayı doğrayın. Pekan cevizlerini irice doğrayın. Terayağ küplerini ve doğranmış bitter çikolatanın yarısını cam veya metal bir kaseye ekleyin ve kaynayan suyun üzerinden ara sıra karıştırarak benmari usulü eritin. Esmer şekeri de ekleyip karıştırın. 

2. Erimiş çikolata karışımına  vanilya özünü ilave edin. Yumurtaları tek tek ekleyerek karıştırın. ve tamamen birleşene kadar karıştırın. Daha sonra uni kakao tozu ve tuzu ekleyip karıştırın. 

3. Doğranmış pekan cevizlerini ve doğranmış bitter çikolatanın kalan yarısını da ekleyip karıştırın. Brownie hamurunu Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dökün ve 18 dakika, 160 derecede pişirin. 

4. Piştikten sonra, 15 dakika dinlenmeye bırakın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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