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Bu Testin Sonunda Kahvaltıda Yapman Gereken Tarifi Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Kahvaltıda Yapman Gereken Tarifi Veriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 20:34

Kahvaltı hepimiz için çok önemli. Hele ki hafta sonu kahvaltısı söz konusuysa daha bir özenli hazırlanır. Bu testte de kahvaltı sofrana yakışacak, mutlaka denemen gereken o tarifi veriyoruz. 👇

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1. Kahvaltı senin için ne demek?

2. Senin kahvaltıda olmazsa olmazın hangisi?

3. Peki, sabah uyanınca keyfin nasıl oluyor?

4. Peki kahvaltını nerede yapmak istersin?

5. Hafta sonu kahvaltısında en çok neyi seversin?

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6. Şimdi de sağlıklı bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇

7. Sağlıklı kahvaltı en güzeli ama sofrada görünce dayanamadığın o lezzet hangisi?

8. Son olarak, yemek yemek senin için ne ifade ediyor?

Sucuklu Yumurta

Sucuklu Yumurta

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 6-7 dilim sucuk

  • 2 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Bir tutam pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sucukları doğrayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin. 180 derecede 5 dakika pişirin. 

2. Üzerine tereyağı gezdirin ve yumurtaları kırın. 5 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

Peynirli Poğaça

Peynirli Poğaça

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Beyaz peynir (iç harcı)

Yapılışı:

1. Unu geniş bir kaba koyun üzerine de kalan malzemeleri ekleyin.

2. Hamuru yoğurup minik parçalar alın, içine peynir koyup dilediğiniz şekilde kapatın.

3. Şekil verdiğiniz poğaçaları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin.

4. 180 derecede 15 dakika pişirin. Sıcacık, puf puf poğaçalar hazır! 😋

Peynirli Omlet

Peynirli Omlet

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Yumurtaları iyice çırpın, daha sonra peynir, baharat ve maydanozu da ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın minik kabına dökün. 160 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Pancake

Pancake

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Önce yumurta ve şekeri iyice çırpın ardından kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

2. Kek kıvamından daha koyu bir hamur elde edin.

3. Karışımı küçük kaba ya da silikon kalıplara döküp Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

4. 180 derecede 12 dakika pişirin. Üzerine bal veya meyveyle servis edebilirsiniz.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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