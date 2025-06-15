Bu Testin Sonunda Kahvaltıda Yapman Gereken Tarifi Veriyoruz!
Kahvaltı hepimiz için çok önemli. Hele ki hafta sonu kahvaltısı söz konusuysa daha bir özenli hazırlanır. Bu testte de kahvaltı sofrana yakışacak, mutlaka denemen gereken o tarifi veriyoruz. 👇
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1. Kahvaltı senin için ne demek?
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2. Senin kahvaltıda olmazsa olmazın hangisi?
3. Peki, sabah uyanınca keyfin nasıl oluyor?
4. Peki kahvaltını nerede yapmak istersin?
5. Hafta sonu kahvaltısında en çok neyi seversin?
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6. Şimdi de sağlıklı bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇
7. Sağlıklı kahvaltı en güzeli ama sofrada görünce dayanamadığın o lezzet hangisi?
8. Son olarak, yemek yemek senin için ne ifade ediyor?
Sucuklu Yumurta
Peynirli Poğaça
Peynirli Omlet
Pancake
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