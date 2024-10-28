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Bu Testin Sonunda Daha Önce Denemediğine Emin Olduğumuz Bir Tarif Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Daha Önce Denemediğine Emin Olduğumuz Bir Tarif Veriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 20:31

Bu testin sonunda seni şaşırtacak, daha önce denemediğin bir lezzetle buluşturacak yolculuğa çıkacaksın. Hazır mısın? Şimdi, mutfağında kullanabileceğin ilham verici tarif için teste başlayalım!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yemekle aran nasıl?

2. Makarna şekillerinin farklı tadı vardır! Sen hangisini daha çok seviyorsun?

3. Daha önce hiç ev yapımı ekmek yapmayı denedin mi?

4. Yemek yapmayı hobi olarak görüyor musun?

5. Bu pastalardan birini seç!

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6. Bu sonbahar manzarasına karşı ne içmek isterdin?

6. Bu sonbahar manzarasına karşı ne içmek isterdin?

7. Yemek yerken yanında bir şey içmeyi sever misin?

8. Son olarak, damak lezzetine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım!

Mantı Paprika Tavuk

Mantı Paprika Tavuk

Mantı gibi geleneksel bir lezzetin yanına paprikalı tavuk eklemek kim istemez ki? Bu müthiş ikili sofranıza çok yakışacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk göğsü

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı paprika tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 200 gram konserve domates

  • 20 gram eritilmiş tereyağı

  • 500 gram yumurtalı noodle mantı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı:

1. Tavuğu ufak küpler halinde doğrayın, dolmalık biberleri de küçük küçük doğrayın. Bu malzemeleri paprika tozu, soğan tozu, doğranmış konserve domates, tuz ve karabiber ile birlikte bir tepside harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesini açın ve içine noodle mantısını yerleştirin. Sağ hazneye ise tepsi içindeki karışımı koyun. 

3. Dokunmatik ekranı kullanarak sol hazneyi 180 derece 15 dakika, sağ hazneyi 180 derece 30 dakika ayarına getirin.

4. Süre sonunda tavuklarınızı ekşi krema ile karıştırıp tabağa alın, yanına da yumurtalı mantınızı koyun.

Afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Kızarmış Lor Topları:

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirelim. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı alıp karıştıralım. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edelim.

2.Kaşık yardımı ile toplar oluşturalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer  haznesine hazırladığımız topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.

3. Toplarımızı %90 daha az yağ gerektiren Fat Removal teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirelim. 

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştıralım ve üzerlerine pudra şekeri serpelim.

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. Afiyet olsun! 😉

Fırında Tortellini ve Köz Biber

Fırında Tortellini ve Köz Biber

Makarnanın bir üst versiyonu olan tortelliniye çok az kişi hayır diyebilir. Özellikle yanında köz kırmızı biberle hazırlayacağınız bu tarif, sonbahar aylarının yeni favorisi olacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 200 gram bebek ıspanak

  • 2 diş sarımsak

  • 300 mililitre krema

  • 300 mililitre su

  • 125 gram mozzarella

  • 100 gram feta peyniri

  • 600 gram tortellini

  • 3 kırmızı dolmalık biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Ispanağı yıkayın, sarımsakları soyup ezin, mozzarella peynirini parçalayın, fetayı da ufalayın. Ardından kremayı, suyu, ıspanağı, sarımsağı ve yeteri kadar tuzu haşlayın. Bir fırın kabına tortelliniyi koyup, üzerine haşlanan krema karışımını dökün, son olarak peynirleri ilave edin.

2. Biberleri şerit şerit doğrayın ve zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Biberleri cihazın sol haznesine, ıspanaklı kabı ise sağ haznesine alın. Sol hazneyi 20, sağı 27 dakikaya getirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili haznesi size malzemenize göre seçim yapma şansı sunar. Biri 3, diğeri 6 litre olan hazneler sayesinde aynı anda farklı porsiyonlarda tarifler hazırlamanız için harikadı.

4. Bu ayarla pişen tortelliniyi yanında biberle birlikte servis edin.

Elinize sağlık!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Tavuk Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin. 

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün.  Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. 

Tabii ki bununla da bitmedi! Bu çıtır çıtır topların yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Pancar Köklü Falafel ve Tavuk Nugget

Pancar Köklü Falafel ve Tavuk Nugget

Bir tarafta tavuk nuggetlar bir tarafta falafel topları ile tüm arkadaşlarınıza hitap eden bir parti tabağı hazırlamaya ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 35 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 190-200 °C

Malzemeler:

  • 170 gram pancar

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 240 gram süzülmüş konserve nohut

  • 2 tutam maydanoz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 1 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 45 gram nohut unu

  • 3 yemek kaşığı susam

  • 1 yumurta

  • 500 gram tavuk göğüs fileto

  • 3 yemek kaşığı un

  • 100 gram galeta unu

Yapılışı:

1. Pancar kökünü yıkayıp soyup doğrayın. Soğanı sarımsağı doğrayın. Nohutları sudan geçirin, maydanozları yıkayın. Bu şekilde mutfak robotuna alın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı, baharat, tuz ile çekin. 

2. Ardından nohut unuyla birleştirip tok bir hamur elde edin ve bu hamurdan 10 top yapın. Her topu da susamla kaplayın.

3. Yumurtayı çırpı içine tuz ekleyin. Tavuk göğüslerini lokma lokma kesin. Her parçayı önce una, sonra yumurtaya, sonra ekmek kırıntısına batırın. Üzerlerine de zeytinyağı püskürtün.

4. Falafelleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın soluna, tavuk nuggetları sağına alın. Sol hazne için 20 dakika 190 derece, sağ hazne için 12 dakika 200 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidAir teknolojisi bütün malzemelerin hem içinin hem dışının en az yağla pişmesini sağlayacak. Böylece içi yumuşak dışı çıtır tarifler hazırlayacaksınız.

5. Pişen malzemeleri servis tabağına alın.

Elinize sağlık!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Dört Tohumlu Granola Krakerleri

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 50 gr yulaf ezmesi

  • 50 gr ayçiçeği tohumu

  • 30 gr balkabağı tohumu

  • 20 gr chia tohumu

  • 15 gr keten tohumu

  • 1 tutam tuz

  • 100 ml su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin. 

2. Suyu kaynatın ve yulaf tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın. 

3. Karışımı  Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve 35 dakika pişirin. Piştikten sonra bir kesme tahtasına granolayı aktarın ve sekiz krakere bölün. 

Afiyet olsun!

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