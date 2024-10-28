Bu Testin Sonunda Daha Önce Denemediğine Emin Olduğumuz Bir Tarif Veriyoruz!

Makarnanın bir üst versiyonu olan tortelliniye çok az kişi hayır diyebilir. Özellikle yanında köz kırmızı biberle hazırlayacağınız bu tarif, sonbahar aylarının yeni favorisi olacak.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

200 gram bebek ıspanak

2 diş sarımsak

300 mililitre krema

300 mililitre su

125 gram mozzarella

100 gram feta peyniri

600 gram tortellini

3 kırmızı dolmalık biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Ispanağı yıkayın, sarımsakları soyup ezin, mozzarella peynirini parçalayın, fetayı da ufalayın. Ardından kremayı, suyu, ıspanağı, sarımsağı ve yeteri kadar tuzu haşlayın. Bir fırın kabına tortelliniyi koyup, üzerine haşlanan krema karışımını dökün, son olarak peynirleri ilave edin.

2. Biberleri şerit şerit doğrayın ve zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Biberleri cihazın sol haznesine, ıspanaklı kabı ise sağ haznesine alın. Sol hazneyi 20, sağı 27 dakikaya getirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili haznesi size malzemenize göre seçim yapma şansı sunar. Biri 3, diğeri 6 litre olan hazneler sayesinde aynı anda farklı porsiyonlarda tarifler hazırlamanız için harikadı.

4. Bu ayarla pişen tortelliniyi yanında biberle birlikte servis edin.

Elinize sağlık!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Tavuk Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

8 tavuk bagetbut

2 yemek kaşığı misket limon suyu

2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

1/2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı bitkisel yağ

300 gr hint pirinci

1 soğan

1 yemek kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin.

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün. Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin.

Tabii ki bununla da bitmedi! Bu çıtır çıtır topların yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.