Bu Testin Sonunda Anneni Mutlu Edecek Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı pudra şekeri

200 gram krem peynir

200 gram labne peyniri

80 gram taze kaymak

100 ml krema

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini bir kapta mikserle çırpın.

2. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın. Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın.

3. Daha sonra yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'a pişirme kağıdını yerleştirip üzerine karışımı döküp 200 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Üzerinin kızardığını gördükten sonra içinin de güzelce pişmesi için üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyla kapatıp 10 dakika daha pişirin.

6. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıdı çıkarıp dilimleyerek servis edin.

Annen bu tarife bayılacak! Afiyet olsun!