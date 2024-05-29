Bu Testin Sonunda Anneni Mutlu Edecek Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Bu Testin Sonunda Anneni Mutlu Edecek Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Anneni mutlu edecek tatlı tarifi hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Anneni tek kelimeyle tarif edecek olsan bu hangi kelime olurdu?
2. Peki ya annenin hangi tatlılarla arası daha iyidir?
3. Annen her gün yemek yapıyor mu peki?
4. Annen arkadaşlarıyla dışarı çıktığında genellikle hangisini yapmaktan hoşlanır?
5. Peki ya kahveyle arası nasıldır?
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