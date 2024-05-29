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Bu Testin Sonunda Anneni Mutlu Edecek Tatlı Tarifini Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Anneni Mutlu Edecek Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 21:01

Anneni mutlu edecek tatlı tarifi hangisi? 

Bu testte söylüyoruz!

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1. Anneni tek kelimeyle tarif edecek olsan bu hangi kelime olurdu?

2. Peki ya annenin hangi tatlılarla arası daha iyidir?

3. Annen her gün yemek yapıyor mu peki?

4. Annen arkadaşlarıyla dışarı çıktığında genellikle hangisini yapmaktan hoşlanır?

5. Peki ya kahveyle arası nasıldır?

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6. Kahvenin yanında mutlaka tatlı bir şeyler tüketir mi?

6. Kahvenin yanında mutlaka tatlı bir şeyler tüketir mi?

7. Tatlı için genelde hangi zamanları tercih eder?

8. Son soru! Annen senin el lezzetini beğeniyor mu?

Çikolatalı muz!

Çikolatalı muz!

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 10 çikolata parçası

Yapılışı:

1. Muzları uzunlamasına kesin ama tamamen ayırmayın.

2. Her bir muzun içine beşer çikolata parçası doldurun.

3. Çikolatayla doldurduğunuz muzları Philips Airfryer XXL 7000 sepetine yerleştirin ve belirtilen derecede pişirin.

Afiyet olsun!

Sufle!

Sufle!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı

  • 1 su bardağından 2 parmak eksik un

  • 4 bitter çikolata

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri köpürene kadar güzelce çırpın.

2. Sıvıyağ ve sütü de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Kabartma tozu, kakao ve vanilini elekten geçirerek ekleyin.

4. Unu da eleyerek karışıma ekleyin ve çırpın.

5. Hazırladığınız karışımı 4 eşit sufle kabına koyun ve içlerine bitter çikolataları yerleştirin.

6. Sufle kaplarını Philips Airfryer XXL 7000 sepetine yerleştirin ve pişirin.

Bu tarif anneni çok mutlu edecek, afiyet olsun!

San sebastian!

San sebastian!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 200 gram krem peynir

  • 200 gram labne peyniri

  • 80 gram taze kaymak

  • 100 ml krema

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini bir kapta mikserle çırpın.

2. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın. Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın.

3. Daha sonra yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'a pişirme kağıdını yerleştirip üzerine karışımı döküp 200 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Üzerinin kızardığını gördükten sonra içinin de güzelce pişmesi için üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyla kapatıp 10 dakika daha pişirin.

6. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıdı çıkarıp dilimleyerek servis edin.

Annen bu tarife bayılacak! Afiyet olsun!

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