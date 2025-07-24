Bu Testi Çözmeden Tatile Çıkma! Seyahat Planına Göre Neler Yemelisin?

Senin tatil anlayışın sakinlik, doğayla iç içe olmak ve kafa dinlemek üzerine kurulu. Büyük ihtimalle bir sahil kasabasına ya da yeşilin ortasındaki bir bungalova kaçmayı planlıyorsun. Bu yüzden karnını tıka basa doyuran değil, hafif tatlar senin için ideal. Zeytinyağlılar, hafif mezeler, karpuz-peynir ikilisi ve buz gibi cacık tatilinin daha keyifli geçmesini sağlar. Akşamüstü sahilde yürürken meyveli bir dondurma veya soğuk bir içecek tercih etmek senin için en güzeli!