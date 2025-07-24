Bu Testi Çözmeden Tatile Çıkma! Seyahat Planına Göre Neler Yemelisin?
Tatilde ne yiyeceğini planlamak en az tatil rotası kadar önemli! Deniz tatili mi yoksa tarihi bir şehir turu mu? Gittiğin yerde neler yiyeceğini önceden belirlemek hem sana zaman kazandırır hem de farklı lezzetler denemene olanak sağlar. Hazırsan teste başlayalım. 👇
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1. Tatile çıkmak senin için tek kelimeyle ne ifade ediyor?
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2. Uçağa bindin, ilk işin ne olur?
3. Ülkemizdeki hangi yaz tatili rotası senin favorin?
4. Tatildeyken en çok neyin fotoğrafını çekersin?
5. Tatilde seni en çok hangisi mutlu eder?
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6. Peki, tatile kiminle gitmeyi planlıyorsun?
7. Söyle bakalım, hangi şarkı senin tatil moduna girmeni sağlıyor?
8. Valizinde mutlaka olması gereken şey hangisi?
9. Şu an karşında dev bir açık büfe var. Elin ilk olarak neye gider?
Hafif ve serinletici lezzetler denemelisin!
Senin enerji dolu öğünlere ihtiyacın var!
Yerel lezzetleri denemelisin!
Sen açık büfeden kopmamalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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