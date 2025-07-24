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Bu Testi Çözmeden Tatile Çıkma! Seyahat Planına Göre Neler Yemelisin?

etiket Bu Testi Çözmeden Tatile Çıkma! Seyahat Planına Göre Neler Yemelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 19:01

Tatilde ne yiyeceğini planlamak en az tatil rotası kadar önemli! Deniz tatili mi yoksa tarihi bir şehir turu mu? Gittiğin yerde neler yiyeceğini önceden belirlemek hem sana zaman kazandırır hem de farklı lezzetler denemene olanak sağlar. Hazırsan teste başlayalım. 👇

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1. Tatile çıkmak senin için tek kelimeyle ne ifade ediyor?

2. Uçağa bindin, ilk işin ne olur?

3. Ülkemizdeki hangi yaz tatili rotası senin favorin?

4. Tatildeyken en çok neyin fotoğrafını çekersin?

5. Tatilde seni en çok hangisi mutlu eder?

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6. Peki, tatile kiminle gitmeyi planlıyorsun?

7. Söyle bakalım, hangi şarkı senin tatil moduna girmeni sağlıyor?

8. Valizinde mutlaka olması gereken şey hangisi?

9. Şu an karşında dev bir açık büfe var. Elin ilk olarak neye gider?

Hafif ve serinletici lezzetler denemelisin!

Senin tatil anlayışın sakinlik, doğayla iç içe olmak ve kafa dinlemek üzerine kurulu. Büyük ihtimalle bir sahil kasabasına ya da yeşilin ortasındaki bir bungalova kaçmayı planlıyorsun. Bu yüzden karnını tıka basa doyuran değil, hafif tatlar senin için ideal. Zeytinyağlılar, hafif mezeler, karpuz-peynir ikilisi ve buz gibi cacık tatilinin daha keyifli geçmesini sağlar. Akşamüstü sahilde yürürken meyveli bir dondurma veya soğuk bir içecek tercih etmek senin için en güzeli!

Senin enerji dolu öğünlere ihtiyacın var!

Sen tatilde yerinde duramayanlardansın! ATV turları, dağ yürüyüşleri, su sporları ya da ekstrem aktiviteler bu tatilde de seninle olacak gibi! Bu kadar enerji harcarken yemek tercihlerini de ona göre yapmalısın. Protein ağırlıklı, bol karbonhidratlı öğünler tam sana göre. Izgara etler, tavuk şiş, fırında sebzeler, bulgur pilavı, mercimek köftesi… Bu tatil senin için oldukça tempolu geçecek bu yüzden öğünlerin de seni tok ve güçlü tutmalı.

Yerel lezzetleri denemelisin!

Sen tam bir gezginsin! Gittiğin yerin tarihiyle olduğu kadar mutfağıyla da ilgilisin. “Nerede ne yenir?” sorusu seni heyecanlandırıyor. Tatil senin için aynı zamanda bir lezzet turu! Yerel sokak lezzetleri, küçük esnaf lokantaları, gizli kalmış tatlıcılar ya da yöresel kahvaltı sofraları senin en sevdiğin şeyler! Simitle başlayan sabahlar, nohutlu pilavla geçen öğle araları, akşamları ise o yörenin en meşhur yemeğiyle kapanış! Daha ne olsun1

Sen açık büfeden kopmamalısın!

Sen bu tatilde kendini biraz şımartmak istiyorsun. Beş yıldızlı bir otelde SPA merkezleri, her şey dahil konseptler ve Instagram’lık havuz pozları… Haliyle yemek konusunda da beklentin yüksek. Açık büfede çeşit çeşit mezeler, deniz ürünleri, tatlı standları, egzotik içecekler ve sınırsız kahve keyfi tam sana göre. Lezzetin yanında görselliğe de önem veriyorsun çünkü tabağını adeta sanat eseri gibi düzenliyorsun. Belki sabahları avokadolu tost, öğlenleri sushi, akşamları ise kuzu tandır… Her öğün ayrı bir mutluluk senin için!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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