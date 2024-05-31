Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Bu Test Mutfağının Şefi Olanlara Özel: Hangi Dünya Mutfağı Lezzeti Senden Sorulur?

etiket Bu Test Mutfağının Şefi Olanlara Özel: Hangi Dünya Mutfağı Lezzeti Senden Sorulur?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 21:01

Eğer kendi mutfağının şefi olduğunu düşünüyorsan bu test tam sana göre! Dünyanın farklı yerlerinde birileri Kimchi yerken bir başka biri de Pelmeni yiyor olabilir!

Peki sen dünya mutfağından hangi yemeği profesyonelce ortaya koyabiliyorsun? Bir de bizden dinle!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlayalım! Sık sık yaptığın yemeklerin temel malzemesi bunlardan hangisi?

2. Hızlı ve pratik yaptığın bir yemekte şu pişirme yöntemlerinden hangisini uyguluyorsun?

3. Yavaş pişirme tekniği ile pişen yemekleri seviyor musun peki?

4. Bir hafta sonu kahvaltı klasiğinde gözün en çok neyi arıyor? 👀

4. Bir hafta sonu kahvaltı klasiğinde gözün en çok neyi arıyor? 👀

5. Devam edelim! En son yaptığın yemekte hangi baharatı en fazla kullandın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yeni tatlara ne kadar açık olduğunu öğrenebilir miyiz?

7. Yapmaktan asla bıkmadığın tatlı nedir diye sorsak?

8. Son sorudayız! Şu soslardan/mezelerden birini seçer misin?

İtalya mutfağından Spaghetti Carbonara!

İtalya mutfağından Spaghetti Carbonara!

Makarnanın her çeşidini, içine konulan her malzemeyi severiz ama bu bir başka! Senin mutfak becerilerinle en iyi yapabileceğin yemek, İtalyan mutfağının klasik lezzeti olan Spaghetti Carbonara. Hem yapımı kolay hem de lezzeti herkesin damak zevkine hitap ediyor. Spaghetti Carbonara, krema, yumurta, Parmesan peyniri ve bolca karabiber ile hazırlanan bir makarna.

Hint mutfağından Chicken Tikka Masala!

Hint mutfağından Chicken Tikka Masala!

Senin mutfağında en güzel pişen yemeklerden biri kesinlikle Hint mutfağının efsanevi yemeği Chicken Tikka Masala! Bu lezzetli ve baharatlı yemek, kolayca yapılabilir ve muhakkak herkesin beğenisini kazanan bir yemek. Tavuk parçalarını yoğurt ve baharatlarla marine edip sonra krema ve domates sosunda pişirerek hazırlayabilirsin. Yanına basmati pirinci veya naan ekmeği ile servis ettiğinde yeme de yanında yat!

Tayland mutfağından Pad Thai!

Tayland mutfağından Pad Thai!

Senin mutfağında en güzel pişen yemeklerden biri kesinlikle Tayland mutfağının efsanevi lezzeti Pad Thai! Bu lezzetli yemek kolayca yapılabiliyo. Pirinç eriştesi, karides veya tavuk, taze sebzeler ve fıstık sosu ile hazırlanan bu yemeğin üzerine biraz misket limonu suyu ve kişniş ekleyerek servis ettiğinde sofranda unutulmaz bir Tayland lezzeti sunacaksın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın