Bu Test Mutfağının Şefi Olanlara Özel: Hangi Dünya Mutfağı Lezzeti Senden Sorulur?

Makarnanın her çeşidini, içine konulan her malzemeyi severiz ama bu bir başka! Senin mutfak becerilerinle en iyi yapabileceğin yemek, İtalyan mutfağının klasik lezzeti olan Spaghetti Carbonara. Hem yapımı kolay hem de lezzeti herkesin damak zevkine hitap ediyor. Spaghetti Carbonara, krema, yumurta, Parmesan peyniri ve bolca karabiber ile hazırlanan bir makarna.