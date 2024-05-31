Bu Test Mutfağının Şefi Olanlara Özel: Hangi Dünya Mutfağı Lezzeti Senden Sorulur?
Bu Test Mutfağının Şefi Olanlara Özel: Hangi Dünya Mutfağı Lezzeti Senden Sorulur?
Eğer kendi mutfağının şefi olduğunu düşünüyorsan bu test tam sana göre! Dünyanın farklı yerlerinde birileri Kimchi yerken bir başka biri de Pelmeni yiyor olabilir!
Peki sen dünya mutfağından hangi yemeği profesyonelce ortaya koyabiliyorsun? Bir de bizden dinle!
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1. Başlayalım! Sık sık yaptığın yemeklerin temel malzemesi bunlardan hangisi?
2. Hızlı ve pratik yaptığın bir yemekte şu pişirme yöntemlerinden hangisini uyguluyorsun?
3. Yavaş pişirme tekniği ile pişen yemekleri seviyor musun peki?
4. Bir hafta sonu kahvaltı klasiğinde gözün en çok neyi arıyor? 👀
5. Devam edelim! En son yaptığın yemekte hangi baharatı en fazla kullandın?
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