Bu Test ile Hangi Terapi Ekolünün Size Daha Uygun Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Bu Test ile Hangi Terapi Ekolünün Size Daha Uygun Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Hangi terapi ekolü senin için daha iyi ve sana daha uygun? Daha önce hiç düşündün mü? Eğer düşünmediysen veya cevabı merak ediyorsan seni şöyle teste alalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Günlük hayatta karşılaştığın stresli durumları genellikle nasıl ele alıyorsun?
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2. Kendini kötü hissettiğinde bu alanlardan hangisinde olmak sana daha rahat hissettirir?
3. Zor bir karar verirken nasıl hareket ediyorsun?
4. Senin ruh halini yansıtan renk hangisi?
5. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?
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