Bu Test ile Hangi Terapi Ekolünün Size Daha Uygun Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Hangi terapi ekolü senin için daha iyi ve sana daha uygun? Daha önce hiç düşündün mü? Eğer düşünmediysen veya cevabı merak ediyorsan seni şöyle teste alalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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