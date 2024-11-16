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Bu Test ile Hangi Terapi Ekolünün Size Daha Uygun Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Bu Test ile Hangi Terapi Ekolünün Size Daha Uygun Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 18:01

Hangi terapi ekolü senin için daha iyi ve sana daha uygun? Daha önce hiç düşündün mü? Eğer düşünmediysen veya cevabı merak ediyorsan seni şöyle teste alalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Günlük hayatta karşılaştığın stresli durumları genellikle nasıl ele alıyorsun?

2. Kendini kötü hissettiğinde bu alanlardan hangisinde olmak sana daha rahat hissettirir?

3. Zor bir karar verirken nasıl hareket ediyorsun?

4. Senin ruh halini yansıtan renk hangisi?

5. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?

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6. Genellikle nasıl vakit geçirmeyi seversin?

7. Kendinle ilgili düşüncelerin ne sıklıkla değişir?

8. Hayatta en çok neyi sorguluyorsun?

Bilişsel Davranışçı Terapi!

Bu terapi ekolü, olumsuz düşünceler ve davranışlar arasındaki bağlantıları anlamaya ve bunları değiştirmeye odaklanıyor. Sen de günlük hayatında zaten düşüncelerini analiz edebiliyor ve bağlantıyı bulmaya çalışıyorsun. Bu yüzden bu terapi ekolü tam seni yansıtıyor. Daha mantıklı ve çözüm odaklı yaklaşımlar da zaten tam senlik!

Psikodinamik Terapi!

Sen geçmişi çok sorguluyor, her olayda ona geri dönüp benzer bir hikaye arıyorsun. Çünkü senin için geçmiş geleceğini şekillendiriyor, aslında yanlış da sayılmaz. Bu ekol, geçmiş deneyimlerin bugünkü duygular ve davranışlar üzerindeki etkisini anlamaya yönelik olduğu için aslında tam sana göre. İçsel dünyanı keşfetmeye meraklıysan bu ekol ile çok fazla şey keşfedebilirsin.

Varoluşçu Terapi!

Sen hayatın, evrenin anlamına sık sık odaklanıyorsun. Var olmayı farklı bir noktadan değerlendiriyorsun. Bu ekol, hayatın anlamı, özgür irade ve insan olmanın doğası gibi derin varoluşsal sorularla ilgileniyor, yani aslında tam olarak senin ilgi alanınla örtüşüyor. Anlam arayışı senin için önemliyse, bu terapi ekolü seni ve gelişimini destekleyebilir.

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