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Bu Temizlik Malzemelerinin Nerelerde Kullanılacağını Bulabilecek misin?

etiket Bu Temizlik Malzemelerinin Nerelerde Kullanılacağını Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 11:01

Temizlik malzemeleri, hayatımızın her alanında hijyen ve düzen sağlamak için vazgeçilmez araçlardır. Ancak, her temizlik ürünü belirli bir amaca hizmet eder ve doğru kullanım alanları, etkin temizlik için oldukça önemlidir. Bu test, çeşitli temizlik malzemelerinin hangi alanlarda kullanılması gerektiğini ne kadar bildiğini gösterecek.

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1. Kireç sökücü nerelerde kullanılır?

1. Kireç sökücü nerelerde kullanılır?

2. Limon suyu nerelerde kullanılır?

3. Limon suyu ve karbonat karışımı nerelerde kullanılır?

4. Sirke nerelerde kullanılır?

5. Amonyak hangi alanlarda etkili bir temizlik sağlar?

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6. Arap sabunu hangi temizlik işlerinde kullanılır?

6. Arap sabunu hangi temizlik işlerinde kullanılır?

7. Diş macunu hangi yüzeylerde kullanılabilir?

8. Son olarak, kastil sabunu nerede kullanılır?

Temizlikteki titizliğin her yerde görülüyor!

Verdiğin doğru cevaplarla temizlik malzemelerinin kullanımını ne kadar iyi bildiğini bir kez daha gösterdin! Senin için temizlik, sadece yüzeysel bir işlem değil, detaylara gösterilen titiz bir özen.  Temizliğe gösterdiğin özen ve detaycı bakış açın, hem evinde hem de hayatında her şeyin daha düzenli, rahat ve huzurlu olmasını sağlıyor. Bu temizlik alışkanlıklarıyla evinde ve hayatında her şeyin parıldadığı kesin!

Temizlik senin için önemli değil, anılar daha değerli!

Verdiğin cevaplar, temizlik malzemelerinin nerelerde kullanıldığını tam olarak bilmediğini gösteriyor. Temizlik senin için öncelikli bir konu değil, çünkü yaşanılan evlerde işler asla bitmez ve bu seni gerçekten fazla ilgilendirmiyor. Evinin her köşesinin pırıl pırıl olmasından çok, anıların ve hayatındaki önemli anlar daha değerli. Çünkü o evde geçirilen tatlı zamanlar ve insanların önemi, parıldayan yüzeylerin çok daha ilerisinde.

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miray soysal
miray soysal
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