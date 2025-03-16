Bu Temizlik Malzemelerinin Nerelerde Kullanılacağını Bulabilecek misin?
Bu Temizlik Malzemelerinin Nerelerde Kullanılacağını Bulabilecek misin?
Temizlik malzemeleri, hayatımızın her alanında hijyen ve düzen sağlamak için vazgeçilmez araçlardır. Ancak, her temizlik ürünü belirli bir amaca hizmet eder ve doğru kullanım alanları, etkin temizlik için oldukça önemlidir. Bu test, çeşitli temizlik malzemelerinin hangi alanlarda kullanılması gerektiğini ne kadar bildiğini gösterecek.
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1. Kireç sökücü nerelerde kullanılır?
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2. Limon suyu nerelerde kullanılır?
3. Limon suyu ve karbonat karışımı nerelerde kullanılır?
4. Sirke nerelerde kullanılır?
5. Amonyak hangi alanlarda etkili bir temizlik sağlar?
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6. Arap sabunu hangi temizlik işlerinde kullanılır?
7. Diş macunu hangi yüzeylerde kullanılabilir?
8. Son olarak, kastil sabunu nerede kullanılır?
Temizlikteki titizliğin her yerde görülüyor!
Temizlik senin için önemli değil, anılar daha değerli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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