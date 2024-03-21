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Bu Tatlılardan Hangisinin Daha Az Kaloriye Sahip Olduğunu Bulabilir misin?

etiket Bu Tatlılardan Hangisinin Daha Az Kaloriye Sahip Olduğunu Bulabilir misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 20:31

Görür görmez ağzımızı sulandıran bu tatlıları yedikten sonra kaç kalori olduklarını görmek, biraz moral bozucu olabilir. Ama eğer dengeli besleniyorsan ve yeteri kadar hareket ediyorsan, bu kaloriler sana vız gelir! Şimdi bu tatlılardan hangisinin daha az kalorili olduğunu bulalım.

Not: Kaloriler birer porsiyon üzerinden hesaplanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sence bu tatlılardan hangisinin kalorisi en düşük?

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Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon profiterol yaklaşık olarak 477 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon tiramisu yaklaşık olarak 390 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon çikolatalı mus yaklaşık olarak 291 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon elmalı tart yaklaşık olarak 331 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon yabanmersinli muffin yaklaşık olarak 557 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon brownie yaklaşık olarak 152 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon havuçlu tarçınlı kek yaklaşık olarak 747 kalori içeriyor.

Tebrikler, doğru bildin!

Tebrikler, doğru bildin!

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan güllacın 1 porsiyonunda yaklaşık olarak 140 kalori var!

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon fıstıklı baklava yaklaşık olarak 692 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon künefe yaklaşık olarak 400 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon sütlaç yaklaşık olarak 260 kalori içeriyor.

Bilemedin, tekrar dene!

Bilemedin, tekrar dene!

1 porsiyon revani yaklaşık olarak 209 kalori içeriyor.

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