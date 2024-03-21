Bu Tatlılardan Hangisinin Daha Az Kaloriye Sahip Olduğunu Bulabilir misin?

Görür görmez ağzımızı sulandıran bu tatlıları yedikten sonra kaç kalori olduklarını görmek, biraz moral bozucu olabilir. Ama eğer dengeli besleniyorsan ve yeteri kadar hareket ediyorsan, bu kaloriler sana vız gelir! Şimdi bu tatlılardan hangisinin daha az kalorili olduğunu bulalım.

Not: Kaloriler birer porsiyon üzerinden hesaplanmıştır.