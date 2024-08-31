Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Sana En Uygun Tatil Aktivitesini Söylüyoruz!
Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Sana En Uygun Tatil Aktivitesini Söylüyoruz!
Tatile gidince ne yapacağını bilemeyenlerden misin? O zaman bu test tam sana göre. Sana uygun tatil aktivitesini öğrenmek için haydi teste!
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1. Önce tatili nasıl geçirmeyi sevdiğini öğrenelim...
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2. Tatilde olmazsa olmazın nedir?
3. Manzara denilince aklına ilk ne geliyor desek...
4. Peki tatilde yemek tercihin daha çok nasıl?
5. Tatilde akşamların nasıl geçiyor?
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