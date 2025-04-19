Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Ne Restoranı Açmalısın?

Sen pek kalıplara sığan biri değilsin aslında. Özgür ruhunla sana bir sokak lezzetleri restoranı yakışır. Böyle klasik örtülü masaların olduğu bir restoran yerine rengarenk taburelerin, duvarda grafitilerin falan olduğu bir restoran tam senlik olur aslında. Peki burada neler satacaksın? Buna da bir sınır koymazsın sen. Belki klasik bir sosisliyle başlayıp dürüm eklersin. Ya da tarifi sadece sana özel bir tost, kim bilir... Burası misafirlerin için sadece doyma yeri değil, eğlenecekleri ve rahat edecekleri de bir yer olacak anlayacağın. 🌭