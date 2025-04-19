onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Ne Restoranı Açmalısın?

etiket Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Ne Restoranı Açmalısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 19:01

Hepimizin hayali küçük bir restoran sahibi olmak, öyle değil mi? Hele yemek yapmayı çok seviyorsan bu hayalin ötesinde bir istek oluyor aslında. Restoran hayali çok güze ama tabii nasıl bir restoran açmayı istediğini bilmek gerek. Sorduğumuz sorulara cevap ver, ne restoranı açman gerektiğini söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce seninle başlayalım... En sevdiğin öğün ne?

2. Sence restoranın tarzı bunlardan hangisine benzerdi?

3. Diyelim bir yemek kitabı çıkartacaksın. Nasıl bir şey olurdu?

4. Peki menünde ne olmazsa olmaz?

5. Menünü hazırladın diyelim. Sürekli değişiştirir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Senin restoranına sence daha çok kimler gelir?

7. Bu restoranın tatlı menüsünde ne var?

8. Son sorumuz müzik tarzıyla ilgili. Bu restoranda ne tür müzikler çalar?

Sen İtalyan restoranı açmalısın!

Senin tarzına göre açman gereken bir İtalyan restoranı. Senin gibi samimi birine başka bir restoran yakışmaz elbette! Pizzalar, makarnalar, daha nicesi... Sen zaten bu lezzetleri yemeye ve yapmaya bayılıyorsun. O yüzden sana bir İtalyan restoranı yakışır bizce. Senin bu mekanın tabii ki sadece yemek yeri olmaz, tüm arkadaşların buluşup evlerinde gibi sohbet ettikleri bir yer olur kesin. Küçük ve samimi bir mekanın olsa, orada lezzetli İtalyan yemekleri yapsan enfes olmaz mı? Bizce olur. 🍕🍝

Sen et restoranı açmalısın!

Sen öyle kalabalık, karışık şeyleri sevmeyen birisin. Hayatta çok net bir tavrın var. Bu tavrın bir devamı olarak biz sana et restoranını yakıştırdık. Çünkü sen menüsünde öyle bir sürü şey olan restoranları hiç sevmiyorsun. Eee kendi restoranında da bunu istemezsin elbette. O yüzden et ağırlıklı bir menünün olduğu bir restoran açabilirsin. Menünde iyi pişmiş, özenle seçtiğin etler ve yanında da garnitürler olacak. İşte bu kadar basit! 🥩

Sen sokak lezzetleri restoranı açmalısını!

Sen pek kalıplara sığan biri değilsin aslında. Özgür ruhunla sana bir sokak lezzetleri restoranı yakışır. Böyle klasik örtülü masaların olduğu bir restoran yerine rengarenk taburelerin, duvarda grafitilerin falan olduğu bir restoran tam senlik olur aslında. Peki burada neler satacaksın? Buna da bir sınır koymazsın sen. Belki klasik bir sosisliyle başlayıp dürüm eklersin. Ya da tarifi sadece sana özel bir tost, kim bilir... Burası misafirlerin için sadece doyma yeri değil, eğlenecekleri ve rahat edecekleri de bir yer olacak anlayacağın. 🌭

Sen sağlıklı yiyeceklerin olduğu bir restoran açmalısın!

Senin açacağın restoran öyle sadece 'yiyelim, eğlenelim' restoranı olmaz, olamaz. Senin gibi biri için iyi bir restoran sadece karın doyurmaz, aynı zamanda ruhu da doyurur. Sağlıklı tercihlerin yer alacağı bu restoranın menüsünde sebzeler, smoothieler ve sağlıklı tatlıların olacağı aşikar. Restoranın içi de aynı menün gibi doğal! Her yerde bitkilerin yer alacağı restoran insanlara huzur veren cinsten bir yer olacak gibi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın