Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre Ne Restoranı Açmalısın?
Hepimizin hayali küçük bir restoran sahibi olmak, öyle değil mi? Hele yemek yapmayı çok seviyorsan bu hayalin ötesinde bir istek oluyor aslında. Restoran hayali çok güze ama tabii nasıl bir restoran açmayı istediğini bilmek gerek. Sorduğumuz sorulara cevap ver, ne restoranı açman gerektiğini söyleyelim!
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1. Önce seninle başlayalım... En sevdiğin öğün ne?
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2. Sence restoranın tarzı bunlardan hangisine benzerdi?
3. Diyelim bir yemek kitabı çıkartacaksın. Nasıl bir şey olurdu?
4. Peki menünde ne olmazsa olmaz?
5. Menünü hazırladın diyelim. Sürekli değişiştirir misin?
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6. Senin restoranına sence daha çok kimler gelir?
7. Bu restoranın tatlı menüsünde ne var?
8. Son sorumuz müzik tarzıyla ilgili. Bu restoranda ne tür müzikler çalar?
Sen İtalyan restoranı açmalısın!
Sen et restoranı açmalısın!
Sen sokak lezzetleri restoranı açmalısını!
Sen sağlıklı yiyeceklerin olduğu bir restoran açmalısın!
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