onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilir misin?

etiket Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilir misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 23:25

Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan... 

Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman, Haydi Testee!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aleyna Tilki – Yalan

1. Aleyna Tilki – Yalan

2. Hande Yener – Kırmızı

2. Hande Yener – Kırmızı

3. Sezen Aksu- Manifesto

3. Sezen Aksu- Manifesto

4. Athena – Senden, Benden, Bizden

4. Athena – Senden, Benden, Bizden

5. Mabel Matiz – Öyle Kolaysa

5. Mabel Matiz – Öyle Kolaysa
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teoman – Renkli Rüyalar Oteli

6. Teoman – Renkli Rüyalar Oteli

7. Kenan Doğulu – Aşk ile Yap

7. Kenan Doğulu – Aşk ile Yap

8. Sefo- Bonita

8. Sefo- Bonita

9. Yıldız Tilbe- Dillere Destan

9. Yıldız Tilbe- Dillere Destan

10. Çelik- Ateşteyim

10. Çelik- Ateşteyim
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gökhan Kırdar- Yerine Sevemem

11. Gökhan Kırdar- Yerine Sevemem

12. Hepsi 1- Yalan

12. Hepsi 1- Yalan

13. Yalın- Bir Bahar Akşamı

13. Yalın- Bir Bahar Akşamı

14. Demet Akalın- Bebek

14. Demet Akalın- Bebek

15. Son olarak, Melike Şahin- Durma Yürüsene

15. Son olarak, Melike Şahin- Durma Yürüsene

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın