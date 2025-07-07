Bu Şarkıların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilir misin?
Türkçe müziğin sevilen ve hafızalara kazınan şarkılarıyla karşındayız! Şimdi senin müzik bilginin ne kadar güçlü olduğunu ölçme zamanı. Bu testte 15 farklı şarkının çıkış yılını tahmin edeceksin. Bazıları çok eski, bazılarıysa yakın zamanlardan...
Bakalım kaç tanesinin çıkış yılını doğru tahmin edeceksin🤔Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman, Haydi Testee!👇
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1. Aleyna Tilki – Yalan
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2. Hande Yener – Kırmızı
3. Sezen Aksu- Manifesto
4. Athena – Senden, Benden, Bizden
5. Mabel Matiz – Öyle Kolaysa
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6. Teoman – Renkli Rüyalar Oteli
7. Kenan Doğulu – Aşk ile Yap
8. Sefo- Bonita
9. Yıldız Tilbe- Dillere Destan
10. Çelik- Ateşteyim
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11. Gökhan Kırdar- Yerine Sevemem
12. Hepsi 1- Yalan
13. Yalın- Bir Bahar Akşamı
14. Demet Akalın- Bebek
15. Son olarak, Melike Şahin- Durma Yürüsene
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