Bu Şarkı Sözlerinin Kime Ait Olduğunu Bulabilir misin?

Bazı şarkı sözleri vardır, ilk mısrada bile hangi sanatçının kaleminden çıktığı belli olur… Peki ya sen o kadar emin misin? Türkçe müziğin en akılda kalıcı, en dokunaklı veya en çılgın sözlerinden bazılarını senin için seçtik.

Bu testte şarkı sözlerini okuyacak, hangi sanatçıya ait olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Ama dikkat: Bazı sözler seni şaşırtabilir! 😎