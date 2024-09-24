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Bu Pişirme Tekniklerinden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

etiket Bu Pişirme Tekniklerinden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 20:31

Mutfakta her yemek için farklı bir pişirme tekniği bulunuyor. Bu tekniklerin kaçını doğru bileceğini ölçeceğiz ve aynı zamanda kaç farklı yemek yapabildiğini de öğreneceğiz. Yani bir taşla iki kuş! 😉

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1. Basit bir soru ile başlayalım: Bu pişirme tekniğinin adı ne olabilir?

1. Basit bir soru ile başlayalım: Bu pişirme tekniğinin adı ne olabilir?

2. Devam edelim! Şu pişirme tekniğini tahmin edebilir misin?

2. Devam edelim! Şu pişirme tekniğini tahmin edebilir misin?

3. Etin yüksek ısıda pişirildiği tekniğin adı ne olabilir?

3. Etin yüksek ısıda pişirildiği tekniğin adı ne olabilir?

4. Pekala, bu tekniği bilecek misin? Bizce bilirsin!

4. Pekala, bu tekniği bilecek misin? Bizce bilirsin!

5. Hımm, devam! Bu pişirme tekniğine ne ad veriliyor olabilir?

5. Hımm, devam! Bu pişirme tekniğine ne ad veriliyor olabilir?
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6. Philips'in Airfryer'larda kullandığı, hazneyi sallamadan ve yemekleri çevirmeden pişmesini sağlayan teknoloji, bunlardan hangisi olabilir?

6. Philips'in Airfryer'larda kullandığı, hazneyi sallamadan ve yemekleri çevirmeden pişmesini sağlayan teknoloji, bunlardan hangisi olabilir?

7. Wok tavada sebzeleri hızlıca pişirdiğin teknik nedir diye sorsak?

7. Wok tavada sebzeleri hızlıca pişirdiğin teknik nedir diye sorsak?

8. Ter dökmüş olabileceğini düşündük ve basit bir soruya yer verdik! Bu tekniğin adı ne olabilir?

8. Ter dökmüş olabileceğini düşündük ve basit bir soruya yer verdik! Bu tekniğin adı ne olabilir?

9. Soluklanabilirsin çünkü son soruya geldik! Yemeklerin yavaşça kaynayan bir sıvıda uzun süre pişmesi tekniğine ne deniyor?

9. Soluklanabilirsin çünkü son soruya geldik! Yemeklerin yavaşça kaynayan bir sıvıda uzun süre pişmesi tekniğine ne deniyor?
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