Bu Pişirme Tekniklerinden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?
Bu Pişirme Tekniklerinden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?
Mutfakta her yemek için farklı bir pişirme tekniği bulunuyor. Bu tekniklerin kaçını doğru bileceğini ölçeceğiz ve aynı zamanda kaç farklı yemek yapabildiğini de öğreneceğiz. Yani bir taşla iki kuş! 😉
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1. Basit bir soru ile başlayalım: Bu pişirme tekniğinin adı ne olabilir?
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2. Devam edelim! Şu pişirme tekniğini tahmin edebilir misin?
3. Etin yüksek ısıda pişirildiği tekniğin adı ne olabilir?
4. Pekala, bu tekniği bilecek misin? Bizce bilirsin!
5. Hımm, devam! Bu pişirme tekniğine ne ad veriliyor olabilir?
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