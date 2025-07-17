Bu Oyunların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Oyun dünyası öyle hızlı değişiyor ki, bazen dün gibi hatırladığın oyunların aslında 10-15 yıl önce çıktığını fark edince küçük bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorsun. “Bu daha geçen yıl çıkmadı mı ya?” dediğin anların sayısı arttıysa, hafızanla yüzleşme zamanı gelmiş demektir!
Bu testte seni oyun tarihinin dönüm noktalarına götüreceğiz. Bazılarını çıkışında oynamış, bazılarını oyun oynayanların yayınlarında izlemiş ya da sadece sosyal medyadaki gözümüze çarpan fotoğraflarından tanıyor olabilirsin. Ama esas soru şu: Gerçekten ne zaman çıktıklarını biliyor musun?
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.
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2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Bir efsaneyle başlayalım. GTA: San Andreas hangi yıl piyasaya çıktı?
4. Peki The Witcher 3: Wild Hunt ne zaman çıktı?
5. Call of Duty: Modern Warfare (ilk versiyon) 2010 yılında çıkmıştır. Doğru mu?
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6. Minecraft’ın tam sürümü hangi yıl yayınlandı?
7. The Elder Scrolls V: Skyrim ne zaman çıktı?
8. Red Dead Redemption 2 hangi yıl geldi?
9. Assassin’s Creed ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürüldü. Doğru mu?
10. Peki eskilerden League of Legends ne zaman piyasaya sürüldü?
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11. Son olarak Cyberpunk 2077 ne zaman çıktı?
Sen zaman yolculuğundan gelmiş bir oyuncusun!
Sen hem sadık hem de bilgili bir oyun tutkunusun!
Sen geçmiş zamanları biraz kaybetmiş bir oyuncusun!
Sen sadece eğlenmek için oynayan o naif insanlardansın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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