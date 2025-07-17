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Bu Oyunların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Oyunların Çıkış Yılını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 15:32

Oyun dünyası öyle hızlı değişiyor ki, bazen dün gibi hatırladığın oyunların aslında 10-15 yıl önce çıktığını fark edince küçük bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorsun. “Bu daha geçen yıl çıkmadı mı ya?” dediğin anların sayısı arttıysa, hafızanla yüzleşme zamanı gelmiş demektir!

Bu testte seni oyun tarihinin dönüm noktalarına götüreceğiz. Bazılarını çıkışında oynamış, bazılarını oyun oynayanların yayınlarında izlemiş ya da sadece sosyal medyadaki gözümüze çarpan fotoğraflarından tanıyor olabilirsin. Ama esas soru şu: Gerçekten ne zaman çıktıklarını biliyor musun?

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Bir efsaneyle başlayalım. GTA: San Andreas hangi yıl piyasaya çıktı?

3. Bir efsaneyle başlayalım. GTA: San Andreas hangi yıl piyasaya çıktı?

4. Peki The Witcher 3: Wild Hunt ne zaman çıktı?

4. Peki The Witcher 3: Wild Hunt ne zaman çıktı?

5. Call of Duty: Modern Warfare (ilk versiyon) 2010 yılında çıkmıştır. Doğru mu?

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6. Minecraft’ın tam sürümü hangi yıl yayınlandı?

7. The Elder Scrolls V: Skyrim ne zaman çıktı?

8. Red Dead Redemption 2 hangi yıl geldi?

9. Assassin’s Creed ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürüldü. Doğru mu?

10. Peki eskilerden League of Legends ne zaman piyasaya sürüldü?

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11. Son olarak Cyberpunk 2077 ne zaman çıktı?

Sen zaman yolculuğundan gelmiş bir oyuncusun!

Senin oyun hafızan, sanki bir zaman makinesinin sabit diski gibi. Her çıkış tarihini net bir şekilde hatırlıyorsun, hangi yıl, hangi konsolda, hatta hangi müzikle birlikte çıktığını bile büyük ihtimalle söyleyebilirsin. Belki de çocukken oyun dergileri biriktirdin, belki de her E3 etkinliğini canlı canlı takip ettin. Kim bilir, belki de o efsane fragmanları hâlâ telefonunda saklıyorsun.

Senin için oyunlar sadece eğlencelik bir uğraş değil; onlar hayatının önemli bir parçası, hatıraların taşıyıcısı, nostaljiyle dolu birer zaman kapsülü. Her bir oyun senin için sadece bir hikâye değil, bir dönemin ruhu, bir arkadaş grubu, bir uykusuz gece.

Steam kütüphanen şimdiden birkaç ülke ekonomisine denk geliyor olabilir. Emulatörlerle retro oyunlara geri dönüyor, yeni çıkan oyunları ilk sen deniyor olabilirsin. Oyun kültürüne gerçekten katkı sağlayan bir oyuncusun. Bir gün bir belgesel yapılsa, konuşan uzman sen olursun.

Selam sana imparator.

Sen hem sadık hem de bilgili bir oyun tutkunusun!

Tebrikler! Oyun dünyasına dair gayet sağlam bir bilgin var. Evet, belki birkaç yıl karıştırdığın oyun olmuş olabilir ama genel olarak çoğu yapımın çıkış dönemini doğru tahmin edebiliyorsun. Oyunları çıktığı anda oynamış olmasan bile, hakkında yeterince şey okumuş, izlemiş ya da çevrenden duymuşsun. Bu da senin konuya ne kadar ilgili olduğunun güzel bir göstergesi.

Sen, oyun dünyasını seven, yakından takip eden ama bunu biraz daha keyfine göre yapan oyunculardansın. Yeni çıkan bir oyunu oynamadan önce yorumlara bakarsın, arkadaşlarınla konuşur, yayınları izlersin. Ama klasiklere de vefan büyük: Bir oyun ikonik mi, sen zaten çoktan oynamışsındır.

Senin için oyun, hem eğlence hem de bilgi alanı. Boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel birikimine de katkı sağlıyorsun. Belki profesyonel değilsin ama bilinçli oyuncu tanımı sana çok yakışıyor.

Kendinle gurur duyabilirsin, oyun tarihine adını altın harflerle yazmasan da, seni bilen bilir.

Sen geçmiş zamanları biraz kaybetmiş bir oyuncusun!

Sen oyunları seviyorsun, hatta büyük ihtimalle bazı oyunlar hayatının bir dönemine damga bile vurmuş. Ama yıllar… ah o yıllar… Onlar biraz flu kalmış gibi. 'Ne zaman çıkmıştı bu oyun ya?' diye düşünürken 5 yıl geriden konuştuğunu fark etmiş olabilirsin. Haklısın, zaman çok hızlı geçiyor.

Belki bazı oyunları çıktığı yıl değil, birkaç yıl sonra oynadın. Belki arkadaşının bilgisayarında ya da bir Twitch yayınında izledin. Bu yüzden çıkış tarihleri sana biraz bulanık gelmiş olabilir. Ama merak etme, bu senin kötü bir oyuncu olduğunu göstermez. Hatta aksine, sen duygusal bağ kuran, hissederek oynayan bir oyuncusun.

Senin için oyunun hangi yıl çıktığı değil, nasıl hissettirdiği daha önemli. Bir oyunun atmosferi, karakteri, müziği seni içine çektiyse, o tarih zaten siliniyor. Senin oyun belleğin duygu takvimine göre çalışıyor.

Kısacası belki bir tarih uzmanı değilsin ama oyunları seviyorsun ve bu da yeter. Sadece küçük bir nostalji kampına katılıp hafızanı tazelesen yeter.

Sen sadece eğlenmek için oynayan o naif insanlardansın!

Senin için oyunlar, hayatın stresinden kaçmak, kafayı dağıtmak, arkadaşlarınla eğlenmek ya da sadece boş zamanlarda vakit geçirmek için bir araç olabilir. Bu testte çıkış yıllarını doğru bilemedin belki ama bu, senin oyunlara ilgisiz olduğunu değil; tarihlere çok da takılmadığını gösteriyor.

Muhtemelen bazı oyunları sosyal medyada caps olarak görmüşsündür, birkaçını “bir ara oynayayım” diye listeye almışsındır, hatta belki bazılarını sadece mobilde deneyimlemişsindir. Oyun kültürünün kıyısında köşesinde dolaşıyorsun ama henüz tam ortasında değil gibisin. Bu kötü bir şey değil, çünkü bazen oyunu bilmek değil, oyundan keyif almak daha önemlidir.

Bu test sana oyun tarihine dair küçük bir pencere açtıysa ne mutlu! Belki buradan sonra birkaç efsanevi oyunu araştırır, YouTube’dan fragmanlarını izler, bir tanesini indirip başlarsın. Kim bilir, belki yıllar sonra biri sana 'Cyberpunk 2077 ne zaman çıkmıştı?' diye sorar ve çat diye cevaplarsın.

Unutma, herkes bir yerden başlar. Senin yolun eğlenceden geçmiş olabilir ama o yol da sonunda bilgiye çıkar.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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