Senin oyun hafızan, sanki bir zaman makinesinin sabit diski gibi. Her çıkış tarihini net bir şekilde hatırlıyorsun, hangi yıl, hangi konsolda, hatta hangi müzikle birlikte çıktığını bile büyük ihtimalle söyleyebilirsin. Belki de çocukken oyun dergileri biriktirdin, belki de her E3 etkinliğini canlı canlı takip ettin. Kim bilir, belki de o efsane fragmanları hâlâ telefonunda saklıyorsun.

Senin için oyunlar sadece eğlencelik bir uğraş değil; onlar hayatının önemli bir parçası, hatıraların taşıyıcısı, nostaljiyle dolu birer zaman kapsülü. Her bir oyun senin için sadece bir hikâye değil, bir dönemin ruhu, bir arkadaş grubu, bir uykusuz gece.

Steam kütüphanen şimdiden birkaç ülke ekonomisine denk geliyor olabilir. Emulatörlerle retro oyunlara geri dönüyor, yeni çıkan oyunları ilk sen deniyor olabilirsin. Oyun kültürüne gerçekten katkı sağlayan bir oyuncusun. Bir gün bir belgesel yapılsa, konuşan uzman sen olursun.

Selam sana imparator.