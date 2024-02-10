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Bu Market Simülasyonunu Elinde Ne Kadar Parayla Bitirebileceksin?

etiket Bu Market Simülasyonunu Elinde Ne Kadar Parayla Bitirebileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 20:01

Market simülasyonuna başlıyoruz! Alışveriş yapıp marketten çıktıktan sonra ne kadar para harcadığını söyleyeceğiz.

Hadi başlayalım! 🛒

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce şunu soralım: Alışveriş çantası kullanacak mısın? 🛍️

2. Markete kiminle gideceksin? 👫

3. Yola çıktık, markete vardık ve şimdi giriş yapıyoruz. İlk olarak hangi reyona geçeceksin?

4. Peki gittiğin reyondan ne aldın diye sorsak? 🤔

5. Sepetimizle reyonlar arasında gezmeye devam ediyoruz. 🏃♂️ Mutfak ihtiyaçların için ne aldın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Temizlik ürünlerinin satıldığı reyona gittin ve sepete ilk olarak neler attın? 🧼 🧽

6. Temizlik ürünlerinin satıldığı reyona gittin ve sepete ilk olarak neler attın? 🧼 🧽

7. Kahvaltılık olarak sepete neler attığını sorabilir miyiz?

8. Kasaya yaklaştın ve gözüne uzun zamandır aradığın ama hiçbir yerde bulamadığın bir şey çarptı. Ne olabilir?

9. Şimdi kasaya geldin ve ürünleri okutup ödemeyi yapacaksın ama kasa arkası ürünlerde indirim varmış. Bir şey aldın mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

670 TL!

Market alışverişinde sepetine attığın ürünler yaklaşık 670 tl tutuyor! İhtiyacın olan ürünleri almaya çalıştın ve bu ürünlerin gramajları çok büyük değil. Büyük ihtimalle günlük olarak tüketebileceğin şeyler satın aldın ve birkaç gün sonra tekrar markete uğrayabilirsin. O gün geldiğinde simülasyona tekrar göz atmanı öneririz!

962 TL!

Market sepetine attığın ürünler ihtiyacın olan ürünlerdi ama gözüne kestirdiğin birkaç şey daha var ve onları da kaşla göz arasında sepete attığını düşünüyoruz. Temel ihtiyaçlarını almak dışında biraz kaçamak yapmış olabilirsin ama olsun, göz hakkı diyelim buna. 😅 Bir sonraki simülasyonda görüşmek üzere!

1436 TL!

Alışveriş sepetine eklediğin ürünler, muadillerine göre daha pahalı ve kaliteli ürünler olabilir. Sık sık bu tutarda alışveriş yaptığını söyleyemeyiz ancak haftalık alışverişini yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki simülasyonda görüşmek üzere!

1975 TL!

Sepetine eklediğin ürünler seni uzun süre götürebilecek ve kaliteli ürünler olarak gözüküyor. Alışverişin biraz uzun sürmüş olabilir çünkü hem ihtiyaçların fazla hem de market reyonları arasında gezmeyi seviyorsun. İhtiyacın olan ürünleri satın alıp ödemeyi tamamladıysan simülasyon bitti diyebiliriz. Bir sonraki simülasyonda görüşmek üzere!

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