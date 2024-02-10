Bu Market Simülasyonunu Elinde Ne Kadar Parayla Bitirebileceksin?

Market sepetine attığın ürünler ihtiyacın olan ürünlerdi ama gözüne kestirdiğin birkaç şey daha var ve onları da kaşla göz arasında sepete attığını düşünüyoruz. Temel ihtiyaçlarını almak dışında biraz kaçamak yapmış olabilirsin ama olsun, göz hakkı diyelim buna. 😅 Bir sonraki simülasyonda görüşmek üzere!