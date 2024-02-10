Bu Market Simülasyonunu Elinde Ne Kadar Parayla Bitirebileceksin?
Bu Market Simülasyonunu Elinde Ne Kadar Parayla Bitirebileceksin?
Market simülasyonuna başlıyoruz! Alışveriş yapıp marketten çıktıktan sonra ne kadar para harcadığını söyleyeceğiz.
Hadi başlayalım! 🛒
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1. Önce şunu soralım: Alışveriş çantası kullanacak mısın? 🛍️
2. Markete kiminle gideceksin? 👫
3. Yola çıktık, markete vardık ve şimdi giriş yapıyoruz. İlk olarak hangi reyona geçeceksin?
4. Peki gittiğin reyondan ne aldın diye sorsak? 🤔
5. Sepetimizle reyonlar arasında gezmeye devam ediyoruz. 🏃♂️ Mutfak ihtiyaçların için ne aldın?
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6. Temizlik ürünlerinin satıldığı reyona gittin ve sepete ilk olarak neler attın? 🧼 🧽
7. Kahvaltılık olarak sepete neler attığını sorabilir miyiz?
8. Kasaya yaklaştın ve gözüne uzun zamandır aradığın ama hiçbir yerde bulamadığın bir şey çarptı. Ne olabilir?
9. Şimdi kasaya geldin ve ürünleri okutup ödemeyi yapacaksın ama kasa arkası ürünlerde indirim varmış. Bir şey aldın mı?
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