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Bu Lezzetlerin Kalorisi Düşük, Keyfi Yüksek: Sağlıklı Beslenmek İçin Denemeniz Gereken 11 Tarif

etiket Bu Lezzetlerin Kalorisi Düşük, Keyfi Yüksek: Sağlıklı Beslenmek İçin Denemeniz Gereken 11 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 20:31

Sağlıklı beslenmek isteyenler için birçok tarif var. Bu tarifleri pratik ve hızlı bir şekilde hazırlamak için Philips Çift Hazneli Airfryer size çok yardımcı oluyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ile birçok lezzetli ve sağlıklı tarif yapabilirsiniz. Airfryer ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı tarifler nelermiş birlikte bakalım mı?

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1. Izgara Somon - Izgara Sebze

1. Izgara Somon - Izgara Sebze

Izgara Somon

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 parça somon

  • Tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Somonları zeytinyağı ile yağlayıp üzerine sarımsak tozu dökün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve belirtilen süre ve derecede pişirin.

Izgara Sebze

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Sebzeleri doğrayın.

2. Doğradığınız sebzeleri yağlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirin ve pişirin.

Çift hazneli Airfryer aynı anda iki yemek pişirmeyi sağlıyor. Bu sayede mutfakta size zaman kazandırıyor. Ayrıca iki yemeğiniz aynı anda sıcacık şekilde hazır oluyor!

2. Tavuk - Mücver

2. Tavuk - Mücver

Tavuk

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Tuz

  • Kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü ince ince dilimleyin. Tuz ve baharatını üzerine serpin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve pişirin.

Mücver

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 kabak

  • 1 havuç

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Dereotu

  • Tuz - Karabiber

Yapılışı:

1. Kabak ve havuçları rendeleyin.

2. Dereotunu ince ince doğrayın.

3. Yumurtaya baharatları ekleyin ve çırpın.

4. Sebzelerin üzerine yumurtalı karışımı ekleyip hamur haline getirin. 

5. Mücverlere şekil verin ve  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine koyun.

3. Ev Yapımı Cips - Kurutulmuş Meyve

3. Ev Yapımı Cips - Kurutulmuş Meyve

Ev yapımı cips, güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık tarifi.

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 3 patates

  • Tuz

  • Sevdiğiniz baharatlar

Yapılışı:

1. Patatesleri yuvarlak olacak şekilde dilimleyin.  

2. Dilim patatesleri güzelce baharatlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine patatesleri ekleyip pişirin.

Kurutulmuş Meyve

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 90 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 1 ananas

Yapılışı:

1. Ananası soyup dilimleyin. 

2. İnce şekilde dilimlediğiniz ananası Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen sürede pişirin.

HomeID uygulaması ile birçok tarife anında erişebileceğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakta en büyük yardımcınız olmaya aday!

4. Kurabiye - Izgara Şeftali

4. Kurabiye - Izgara Şeftali

Kurabiyenin sağlıklısını yapmaya ne dersiniz?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı yulaf 

  • 2 muz

  • 1.5 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı dilim badem

  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Önce muzları çatalla ezin.

2. Tüm malzemeleri muzların üstüne ekleyin. Kurabiyelere şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine kurabiyeleri koyun ve pişirin.

Izgara Şeftali

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 şeftali

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

1. Şeftalileri bölüp üzerlerine balı sürün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine şeftalileri koyup pişirin.

5. Kuşkonmazlı Antrikot

5. Kuşkonmazlı Antrikot

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 330 gram antrikot

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kuşkonmazı yıkayın ve saplarını kesin. 

2. Üzerine yağ, tuz ve karabiber serpin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine kuşkonmazları yerleştirin ve 8 dakika boyunca pişirin.

4. Sol hazneye dilimlediğiniz antrikotu koyun ve 5 dakika pişirin. Çıkardıktan sonra tuz ve karabiber serpin.

Yüksek kapasiteli Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfağınızın yıldızı olacak. 9 litre kapasitesi olan Airfryer aileler için ideal makinelerden!

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6. Tatlı Patates - Tavuk Rosto

6. Tatlı Patates - Tavuk Rosto

Tatlı Patates

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Patateslerin ince dilimlere ayırın.

2. Üzerine zeytinyağı sürün. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine tatlı patatesi alın ve pişirin.

Tavuk Rosto

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1.250 gram bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavuğun üzerine yağ sürün ve tuz serpin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine de tavuğu yerleştirin ve pişirin.

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