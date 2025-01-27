Bu Lezzetlerin Kalorisi Düşük, Keyfi Yüksek: Sağlıklı Beslenmek İçin Denemeniz Gereken 11 Tarif
Bu Lezzetlerin Kalorisi Düşük, Keyfi Yüksek: Sağlıklı Beslenmek İçin Denemeniz Gereken 11 Tarif
Sağlıklı beslenmek isteyenler için birçok tarif var. Bu tarifleri pratik ve hızlı bir şekilde hazırlamak için Philips Çift Hazneli Airfryer size çok yardımcı oluyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ile birçok lezzetli ve sağlıklı tarif yapabilirsiniz. Airfryer ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı tarifler nelermiş birlikte bakalım mı?
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1. Izgara Somon - Izgara Sebze
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2. Tavuk - Mücver
3. Ev Yapımı Cips - Kurutulmuş Meyve
4. Kurabiye - Izgara Şeftali
5. Kuşkonmazlı Antrikot
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6. Tatlı Patates - Tavuk Rosto
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