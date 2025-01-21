Bu Kış Sürekli Yemek İsteyeceğin O Sıcacııık Yemeği Söylüyoruz!

Baharatlı tatlar seven ve etçil olan senin için bu tarif! Görüntüsü ve lezzeti ile içini ısıtacak bu tarifi hazırlarken eğleneceğine eminiz.

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

300 gram kıyma

1 adet soğan (doğranmış)

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

1 çay bardağı su

Yapılışı: