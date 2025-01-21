Bu Kış Sürekli Yemek İsteyeceğin O Sıcacııık Yemeği Söylüyoruz!
Bu Kış Sürekli Yemek İsteyeceğin O Sıcacııık Yemeği Söylüyoruz!
Kış aylarında en çok sıcaklığı ararız. Verdiği lezzet şöleni, görünüşündeki güzellik ile birlikte bazı yiyecekler bize sıcacık gelir. Gelin beraber kış aylarında sizi sıcacık hissettirecek o yemeği bulalım!
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1. Bu soğuk günlerde yemek tercihin nasıl olur? Çorba mı, ana yemek mi yoksa tatlı mı?
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2. Peki, baharatı bol yemeklerden mi hoşlanırsın yoksa sade yemekleri mi istersin?
3. Et ve sebze insanı olmak üzere ikiye ayrılıyoruz. Sen hangi taraftasın?
4. Hamur işi dediğimiz zaman ne hissediyorsun?
5. Yemeklerde yoğun bir kıvam olmasını seviyor musun, krema tercih eder misin?
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6. Tatlı ve tuzluyu aynı anda yeme gibi bir alışkanlığa sahip misin?
7. Sevdiğin yemekleri bir düşün! Kolay pişen mi yoksa uzun uzun pişmesi gereken yemekler mi?
8. Son olarak! Limon, sirke gibi ekşi tatlar senin damak zevkine uyuyor mu?
Kremalı Mantarlı Çorba!
Kıymalı ve Kaşarlı Patates!
Sıcak Çikolatalı Kek!
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