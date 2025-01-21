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Bu Kış Sürekli Yemek İsteyeceğin O Sıcacııık Yemeği Söylüyoruz!

etiket Bu Kış Sürekli Yemek İsteyeceğin O Sıcacııık Yemeği Söylüyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 19:01

Kış aylarında en çok sıcaklığı ararız. Verdiği lezzet şöleni, görünüşündeki güzellik ile birlikte bazı yiyecekler bize sıcacık gelir. Gelin beraber kış aylarında sizi sıcacık hissettirecek o yemeği bulalım!

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1. Bu soğuk günlerde yemek tercihin nasıl olur? Çorba mı, ana yemek mi yoksa tatlı mı?

2. Peki, baharatı bol yemeklerden mi hoşlanırsın yoksa sade yemekleri mi istersin?

3. Et ve sebze insanı olmak üzere ikiye ayrılıyoruz. Sen hangi taraftasın?

4. Hamur işi dediğimiz zaman ne hissediyorsun?

5. Yemeklerde yoğun bir kıvam olmasını seviyor musun, krema tercih eder misin?

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6. Tatlı ve tuzluyu aynı anda yeme gibi bir alışkanlığa sahip misin?

7. Sevdiğin yemekleri bir düşün! Kolay pişen mi yoksa uzun uzun pişmesi gereken yemekler mi?

8. Son olarak! Limon, sirke gibi ekşi tatlar senin damak zevkine uyuyor mu?

Kremalı Mantarlı Çorba!

Kremalı Mantarlı Çorba!

İçini ısıtacak ve doyuracak lezzetli bir tarifle seninleyiz. Yanında çıtır ekmek... Yoğun kıvamı, yapılışının çok zor olmayışı ve baharat oranının tam sana göre olması nedeniyle bu tariften vazgeçemeyeceksin!

Malzemeler:

  • 400 gram taze mantar

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 3 yemek kaşığı un

  • 4 su bardağı tavuk ya da sebze suyu

  • 1 su bardağı krema

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik veya taze maydanoz

Yapılışı:

  • Tereyağını tencerede eritin, doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

  • İnce dilimlenmiş mantarları ekleyin ve suyunu bırakıp çekene kadar pişirin.

  • Unu ilave edip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.

  • Tavuk ya da sebze suyunu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

  • Kaynadıktan sonra kremayı ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

  • Çorbanın üzerine kekik ya da ince kıyılmış maydanoz serpip servis edin.

Kıymalı ve Kaşarlı Patates!

Kıymalı ve Kaşarlı Patates!

Baharatlı tatlar seven ve etçil olan senin için bu tarif! Görüntüsü ve lezzeti ile içini ısıtacak bu tarifi hazırlarken eğleneceğine eminiz. 

Malzemeler:

  • 4-5 adet orta boy patates

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

  • 1 çay bardağı su

Yapılışı:

  • Patatesleri soyup halka halka dilimleyin ve hafifçe tuzlayın.

  • Bir tavada sıvı yağ ile soğanları kavurun, ardından kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

  • Salça ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin, suyu ilave ederek karışımı sulandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'a patatesleri dizin, üzerine kıymalı harcı yayın.

  • 180°C'de 30 dakika kadar pişirin.

  • Çıkarıp kaşar peynirini serpin ve peynir eriyip kızarana kadar hazneye koyun.

  • Sıcak servis yapın.

Sıcak Çikolatalı Kek!

Sıcak Çikolatalı Kek!

Yapılışı sizi yormayacak, ağzınızda yoğun bir tat bırakacak ve sıcacık hissetmenizi sağlayacak o tarif ile geldik! Hamur işlerinin yanına yapabileceğiniz bu tatlı ile keyfini yerine getirebilirsin.

Malzemeler:

  • 200 gram bitter çikolata

  • 150 gram tereyağı

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

  • Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve biraz soğumaya bırakın.

  • Yumurtaları ve şekeri bir karıştırma kabında köpürene kadar çırpın.

  • Eritilmiş çikolatayı yavaşça yumurtalı karışıma ekleyin ve karıştırın.

  • Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C'de 20-25 dakika pişirin. Kekin üstü hafif çatlak, içi ise biraz nemli kalmalı.

  • Ilık servis yapın, dilerseniz yanına dondurma ekleyebilirsiniz.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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